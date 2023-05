Il Comune di Torino, in Piemonte, ha indetto due concorsi per Funzionari Pedagogici. Le selezioni prevedono la copertura a tempo indeterminato e pieno di complessivi 34 posti di lavoro nei profili di insegnanti, educatori e coordinatori. Per candidarsi c’è tempo fino al 9 giugno 2023. Di seguito presentiamo tutte le informazioni utili sui requisiti richiesti, sulle modalità di selezione, come presentare la domanda di ammissione e i bandi da scaricare per concorsi Funzionari pedagogici Torino.

Concorsi Funzionari pedagogici Torino: i bandi

Concorsi Funzionari pedagogici Torino: i profili I concorsi del Comune di Torino per Funzionari Pedagogici sono dunque finalizzati ad assumere 34 risorse così distribuite: 30 posti nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, di cui

– 20 posti – Specializzazione Insegnante scuola infanzia (graduatoria 1)

– 10 posti – Specializzazione Educatore nido infanzia (graduatoria 2);

Concorsi Funzionari pedagogici Torino: le mansioni e le competenze

ATTIVITÀ FUNZIONARIO PEDAGOGICO Organizza e conduce esperienze didattiche, educative e formative e di cura, progettate collegialmente, finalizzate a promuovere lo sviluppo psicofisico dei bambini;

Documenta, verifica e valuta le esperienze educative e partecipa ad attività di ricerca;

Cura e tutela il benessere, la sicurezza e la salute dei bambini durante la permanenza nella struttura, anche qualificando gli spazi interni ed esterni attraverso la strutturazione con vari materiali, e nel momento della riconsegna agli adulti di riferimento;

Cura la relazione quotidiana con le famiglie, al fine di informarle sui percorsi educativi in atto, l’organizzazione delle riunioni con i genitori, i colloqui individuali e i momenti di aggregazione e convivialità;

Collabora con le altre figure professionali presenti nei servizi educativi;

Partecipa agli organi collegiali. CONOSCENZE E COMPETENZE FUNZIONARIO PEDAGOGICO Capacità relazionali con i bambini, le famiglie e i gruppi di lavoro;

Capacità di progettazione e organizzazione delle esperienze educative;

Capacità di ascolto e osservazione;

Capacità di comunicazione e documentazione;

Capacità di risoluzione di problemi. ATTIVITÀ COORDINATORE PEDAGOGICO Capacità di coordinamento pedagogico/organizzativo dei servizi educativi per l’infanzia e dei gruppi di lavoro del personale operante nei nidi e nelle scuole d’infanzia;

Capacità di soluzione di problemi complessi e di innovazione;

Capacità di coordinare progetti gestiti anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza;

Orientamento, flessibilità e adattamento ai cambiamenti del contesto sociale, ambientale, normativo e organizzativo. CONOSCENZE E COMPETENZE COORDINATORE PEDAGOGICO Capacità di coordinamento pedagogico/organizzativo dei servizi educativi per l’infanzia e dei gruppi di lavoro del personale operante nei nidi e nelle scuole d’infanzia;

Capacità di soluzione di problemi complessi e di innovazione;

Capacità di coordinare progetti gestiti anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza;

Orientamento, flessibilità e adattamento ai cambiamenti del contesto sociale, ambientale, normativo e organizzativo.

Concorsi Funzionari pedagogici Torino: i requisiti Possono accedere alle procedure concorsuali sopra indicate quanti sono in possesso dei requisiti generali e specifici che elenchiamo di seguito:

REQUISITI GENERALI uguali per tutti i profili cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nei bandi, con relativi ulteriori requisiti età non inferiore ai 18 anni godimento dei diritti civili e politici assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai Pubblici Uffici, o l’incapacità di contrarre con la P.A. o l’estinzione del rapporto di impiego non possono accedere agli Impieghi Pubblici coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo o siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale idoneità psico-fisica non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva pagamento della tassa di concorso di 10,00 euro

REQUISITI SPECIFICI per la graduatoria 1: Insegnante scuola infanzia REQUISITI SPECIFICI per la graduatoria 2: Educatore nido infanzia Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria classe LM 85 bis Diploma di Laurea di I livello in Scienze dell’Educazione e della Formazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Scuola dell’Infanzia (titolo abilitante all’insegnamento Diploma di Laurea di I livello in Scienze dell’Educazione e della Formazione nella classe L19, pur in assenza dell’indirizzo specifico di educatore per i servizi educativi per l’infanzia di cui al DM 378 del 2018, conseguita entro l’ultima sessione per le prove finali dell’anno accademico 2018/2019

(luglio 2020) Diploma di Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole di Grado Preparatorio (rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 unitamente a Laurea Triennale di I livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS / LM) o Diploma di laurea (DL)

diversi dalle suindicate lauree abilitanti Diploma di Laurea di I livello appartenente alla classe 18 Scienze dell’Educazione e della Formazione conseguita entro il 31/05/2017 Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico

2001/2002 unitamente a Laurea Triennale di I livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS /

LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate Lauree abilitanti Laurea in Scienze dell’Educazione conseguita entro il 31/05/2017 Diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l’anno scolastico

2001/2002 unitamente a Laurea Triennale di I livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale

(LS/LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate Lauree abilitanti Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85 bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari Titolo di studio conseguito all’estero previo espletamento di una procedura di equiparazione Laurea quinquennale a ciclo unico di Scienze della Formazione Primaria (LM 85 bis) conseguita entro l’ultima sessione per le prove finali dell’anno accademico 2018/2019 (luglio 2020) Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita entro il 31/05/2017 Laurea in Pedagogia conseguita entro il 31/05/2017 Laurea in Psicologia o Scienze e Tecniche Psicologiche conseguita entro il 31/05/2017 Titolo di studio conseguito all’estero previo espletamento di una procedura di riconoscimento

REQUISITI SPECIFICI Coordintore pedagogico LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi LM-57 Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione continua LM-85 Scienze Pedagogiche LM-85 bis Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria LM-93 Teorie e metodologie dell’E-learning e della Media Education Diploma di Laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario, equiparato con

Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 a una delle lauree magistrali/specialistiche delle classi

sopra indicate

Concorsi Funzionari pedagogici Torino: la domanda La domanda di ammissione ai concorsi Funzionari pedagogici Torino, può essere prodotta unicamente utilizzando l’apposito modulo disponibile agli indirizzi:

30 funzionari pedagogici

4 coordinatori pedagogici

dovrà essere inviata esclusivamente online, con autenticazione attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile se trasmesse telematicamente entro le ore 13,00 del 9 giugno 2023.

Concorsi Funzionari pedagogici Torino: la tassa di iscrizione La tassa di concorso per concorsi Funzionari pedagogici Torino non è rimborsabile e ammonta a 10 euro. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite il servizio PagoPa, che consente di versare la quota da

corrispondere utilizzando le modalità di seguito descritte: Collegarsi alla pagina web pay.sistemapiemonte.it e

In caso di pagamento online:

selezionare “PAGA CON PIEMONTEPAY” in corrispondenza della voce “pagamento spontaneo”.

selezionare “PAGA CON PIEMONTEPAY” in corrispondenza della voce “pagamento spontaneo”. In caso di pagamento presso un centro abilitato:

selezionare “Stampa l’avviso” in corrispondenza della voce “pagamento spontaneo”. Selezionare l’Ente effettuando la ricerca: Comune di Torino Selezionare la tipologia di pagamento: Risorse Umane – Tasse – Concorsi Nel pannello “dati personali”

– selezionare l’importo di euro 10,00

– nel campo Note inserire il codice del concorso ovvero SP01/23 (per insegnanti) o SP 02/23 (per coordinatori)

– completare con tutti i dati personali del candidato alla selezione n caso di pagamento online: Selezionare il bottone “Prosegui” e completare il pagamento online. Al

termine dell’operazione di pagamento, verrà visualizzato un messaggio riepilogativo dell’esito

dell’operazione.

In caso di pagamento presso centro abilitato: Selezionando il bottone “Scarica pdf”, l’utente può salvare localmente sul proprio pc l’avviso di pagamento compilato in formato PDF ed esibirlo presso un centro abilitato per effettuare il pagamento di persona.

Concorsi Funzionari pedagogici Torino: le prove In entrambi i concorsi potrà essere effettuata un’eventuale fase preselettiva, che si svolgerà nei seguenti casi: concorso per insegnanti ed educatori: nell’eventualità in cui pervengano più di 2.000 domande ;

; concorso per coordinatori pedagogici: qualora siano presentate oltre 400 domande. Le selezioni saranno espletate mediante il superamento di una prova scritta e di un colloquio. Nel concorso per coordinatori è prevista anche la valutazione dei titoli.

Concorsi Funzionari pedagogici Torino: le materie MATERIE FUNZIONARI PEDAGOGICI

Riferimenti legislativi Cenni di Diritto Costituzionale;

Ordinamento degli Enti Locali, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, accesso agli atti, accesso civico e generalizzato;

Diritti e doveri dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e codice disciplinare;

C.C.N.L. Enti Locali con particolare riferimento al rapporto di lavoro;

Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alle comunità e strutture scolastiche;

Nozioni in materia di protezione dei dati personali;

I diritti dei bambini e delle bambine nella Costituzione Italiana e nelle Carte internazionali;

Il sistema integrato 0/6;

D. Lgs. 66/2017 e s. m. e i. e Decreto interministeriale 182 del 2020;

Statuto della Città di Torino; Regolamento Nidi, Regolamento Scuole dell’Infanzia e Servizi Socio-Educativi Privati per la prima infanzia del Comune di Torino;

Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”e “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”;

“Linee pedagogiche per il sistema integrato 0/6”, adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione;

Orientamenti nazionali per i Servizi Educativi per l’Infanzia. Contenuti specialistici – Bambine e bambini: Lineamenti generali di pedagogia – Lineamenti di psicologia dell’età evolutivacon particolare riferimento alle principali teorie sullo sviluppo cognitivo, affettivo, sociale e psicomotorio.

– Il progetto educativo dei servizi per l’infanzia: Finalità educative – Osservazione, progettazione,

documentazione

– La progettazione dei contesti: l’organizzazione dei tempi, degli spazi e dei materiali nei servizi educativi 06 – Significato e ruolo del gioco, dell’esplorazione e della ricerca dei bambini – Il valore

della quotidianità

– L’inclusione delle differenze nei servizi per l’infanzia: prospettive e teorie di riferimento – La valorizzazione delle differenze – La continuità verticale e orizzontale

MATERIE COORDINATORI PEDAGOGICI

Riferimenti legislativi Cenni di Diritto Costituzionale;

Ordinamento degli Enti Locali, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, accesso agli atti, accesso civico e generalizzato;

Diritti e doveri dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e codice disciplinare;

C.C.N.L. Enti Locali con particolare riferimento al rapporto di lavoro;

Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alle comunità e strutture scolastiche;

Nozioni in materia di protezione dei dati personali;

I diritti dei bambini e delle bambine nella Costituzione Italiana e nelle Carte internazionali;

Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/2019 (ECEC) e successivi aggiornamenti;

Il sistema integrato 0/6;

D. Lgs. 66/2017 e s. m. e i. e Decreto interministeriale 182 del 2020;

Statuto della Città di Torino; Regolamento Nidi, Regolamento Scuole dell’Infanzia e Servizi Socio-Educativi Privati per la prima infanzia del Comune di Torino;

Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”e “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”;

“Linee pedagogiche per il sistema integrato 0/6”, adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 334 del 22 novembre 2021. Contenuti specialistici

– Pedagogia dell’infanzia e pedagogia interculturale; psicologia dell’età evolutiva 0-6 anni;

– Temi di didattica generale: osservazione, progettazione, documentazione, verifica, valutazione,

ricerca, innovazione, sperimentazione;

– Progettazione, organizzazione e gestione dei servizi educativi, metodologia e didattica nei servizi

educativi (fascia 0-6);

– Metodi e tecniche di comunicazione e di conduzione dei gruppi;

– Processi inclusivi con particolare riferimento alla multiculturalità e al disagio sociale;

– Le famiglie: metodologie e strumenti per l’accoglienza, la partecipazione, il coinvolgimento, il

sostegno delle competenze genitoriali;

– Ruolo del coordinatore pedagogico nel sistema integrato dei servizi 0-6;

– Nozioni di vigilanza igienico-sanitaria e alimentare con particolare riguardo alle comunità e strutture scolastiche.

