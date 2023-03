Come recuperare e gestire il credito?

Aziende e privati nella posizione di dover sollecitare attivamente il pagamento di insoluti si ritrovano ad affrontare una serie di dubbi sull’opportunità e sulla convenienza dell’operazione sotto il profilo economico, in primo luogo, ma anche certamente sui tempi necessari e le probabilità di successo. Non ultimo, possono farsi largo considerazioni sulla necessità di mantenere buoni rapporti con la controparte.



Se è vero che rinunciare, anche si dovesse trattare di somme non particolarmente ingenti, non dovrebbe mai essere considerata una soluzione – e questo non solo per la perdita immediata, ma anche in ragione del fatto che si potrebbe creare un precedente difficile da gestire in futuro – è altrettanto evidente che in tema di recupero crediti le variabili in gioco sono numerose e non sempre facili da gestire autonomamente. Per uscire dall’impasse è bene sapere che è possibile rivolgersi a società specializzate, esperte nell’esaminare il caso in tutti i suoi risvolti, elaborare una strategia efficace per raggiungere l’obiettivo e accompagnare il creditore in ogni fase, liberandolo dalle incombenze che sottrarrebbero tempo e spazio alle normali attività.

Un player di riferimento: Credit Group Italia Credit Group Italia, società accreditata presso la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, è sempre accanto ai suoi clienti per gestione e recupero crediti, business information e tutela legale. La società è attiva in Italia e all’estero e vede all’opera un nutrito team internazionale di avvocati e consulenti, a disposizione del cliente per affrontare i diversi passaggi, stragiudiziali e giudiziali, necessari a un corretto e il più possibile rapido rientro della liquidità.



I servizi di Credit Group Italia sono rivolti a imprese, privati, pubblica amministrazione, banche e finanziarie, retail, assicurazioni, amministratori condominiali, Telco & Utility. Consulenze e tipologie di intervento sono calibrati sulla realtà del richiedente e sulle specifiche esigenze che l’hanno portato a rivolgersi a una società di recupero crediti. In ogni situazione Credit Group Italia si impegna a fornire una risposta rapida, personalizzata e trasparente, fin dai primi contatti con il cliente, al quale sono garantiti aggiornamenti costanti sugli avanzamenti della pratica. Gli incaricati sono disponibili a risolvere eventuali dubbi e a rispondere a qualsiasi domanda del creditore rispetto al piano di recupero adottato.

L’iter del recupero crediti Una procedura di recupero crediti strutturata secondo i principi di Credit Group Italia non può prescindere da una valutazione preliminare della fattibilità dell’intervento. La società sceglie, infatti, per rispetto del tempo e nella tutela degli interessi del cliente, di prendere in carico solo i casi per i quali è possibile stabilire un adeguato margine di successo. L’iter del recupero crediti può così procedere con maggiore incisività alle successive fasi: dalle forme stragiudiziali di sollecito al pagamento sino alle notifiche degli atti giudiziari.



L’affiancamento e il supporto del creditore da parte di Credit Group Italia vede intervenire avvocati specializzati nella risoluzione di contenziosi in materia. Rientrano nella sfera di attività di Credit Group Italia anche la gestione e il recupero crediti nelle procedure concorsuali e le consulenze in tema di deducibilità delle perdite sui crediti. Non solo: in caso di crediti incagliati, Credit Group Italia si mette a disposizione per attivare procedure di acquisto, facendo riferimento a solidi partner nazionali e internazionali. Credit Group Italia supporta anche il recupero crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.