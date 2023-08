Certificato situazione reddituale: cos’è, a cosa serve e come richiederlo

Il certificato situazione reddituale è un documento, rilasciato dall’Agenzia entrate, che attesta il reddito posseduto dal richiedente in uno o più periodi (anni) d’imposta. Il documento in questione, soggetto comunque ad imposta di bollo ed altri tributi speciali, è necessario soltanto nei rapporti tra privati. Si pensi, ad esempio, alle informazioni da fornire al datore di lavoro o al committente nell’ambito dell’esecuzione di contratti di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato.



Al contrario, nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, il Contribuente deve utilizzare un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.



Come per altri tipi di richieste, si pensi, ad esempio, al rilascio del certificato di iscrizione all’anagrafe tributaria o ancora alle copie della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia entrate mette a disposizione un fac-simile, da compilare a cura dell’interessato e presentare all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente, necessario per ottenere il certificato della situazione reddituale.



Analizziamo ora in dettaglio come fare per ottenere il certificato situazione reddituale.

Certificato situazione reddituale: come si ottiene La domanda per ottenere il certificato situazione reddituale dev’essere presentata all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente, grazie all’apposito modello – istanza.

L’interessato può occuparsi direttamente della presentazione della domanda ovvero avvalersi di un soggetto delegato, quest’ultima munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato. Domanda online

La richiesta di attestazione può essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia entrate competente avvalendosi della piattaforma online dedicata alla consegna di documenti e istanze. La piattaforma in questione è presente nell’area autenticata del portale AE “agenziaentrate.gov.it – Tutti i servizi – Servizi trasversali – Altri servizi – Consegna documenti” per gli utenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In caso di ricorso al servizio online di consegna dei documenti, se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello dev’essere sottoscritto: Con firma digitale del delegante;

In alternativa, con firma autografa, allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente.

Posta elettronica certificata

Il contribuente può chiedere l’attestazione tramite posta elettronica certificata, precisando nell’oggetto “Attestazione situazione reddituale”.

Il modello di richiesta dev’essere sottoscritto con firma digitale ovvero con firma autografa, allegando una fotocopia del documento di identità di colui che sottoscrive il documento.

L’indirizzo del destinatario è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente, riscontrabile collegandosi a “agenziaentrate.gov.it – L’Agenzia – Uffici e Pec – Posta elettronica certificata / Entrate”. Altri canali di comunicazione

L’attestazione sulla situazione reddituale può essere altresì richiesta: Mediante consegna del modulo direttamente all’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia entrate (in tal caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta);

A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente, allegando una fotocopia del documento di identità di colui che firma il modello.

Certificato situazione reddituale: modello da scaricare Il modulo per chiedere all’Agenzia entrate il rilascio dell’attestazione sulla situazione reddituale è disponibile collegandosi al portale AE “Home – Strumenti – Modelli – Modelli da presentare agli uffici”.

Il fac-simile (in formato word) reca l’intestazione “Richiesta del certificato della situazione reddituale” e dev’essere completato con i dati del richiedente come: Cognome e nome;

Codice fiscale;

Data e luogo di nascita;

Residenza;

Telefono;

Fax;

Email. A seguire, il documento riporta: “Chiedo il rilascio di n. ______ copie del certificato che attesta il reddito complessivo per gli anni d’imposta ______”. Prima della firma è presente lo spazio dedicato all’eventuale delega rilasciata ad un altro soggetto per il ritiro del certificato. In tal caso è necessario indicare anche gli estremi del documento di riconoscimento del delegato, nonché il numero, la data e l’amministrazione che l’ha rilasciato.



La seconda pagina del modulo è invece riservata al personale Agenzia entrate e riporta: Identificazione del richiedente (a cura dell’addetto che riceve l’istanza);

Identificazione del delegato (a cura dell’addetto che consegna il certificato);

Consegna del certificato, con luogo e data, oltre alle due caselle “Richiedente” e “Delegato” e la firma leggibile di colui che ritira il certificato. Oltre al modello citato è necessario stampare l’informativa sul trattamento dei dati personali, che dovrà essere consegnata in ufficio al momento della presentazione dell’istanza.

Copia dell’informativa è disponibile nella sezione “Modelli da presentare agli uffici” del sito AE “Home – Strumenti – Modelli”.

Certificato situazione reddituale: costo L’istanza per ottenere l’attestazione sulla situazione reddituale è soggetta all’imposta di bollo di 16,00 euro per ogni foglio. L’importo può essere pagato con F24 utilizzando il codice tributo 1599 ovvero a mezzo contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.



Il certificato è anch’esso soggetto ad imposta di bollo pari a 16,00 euro per singolo foglio (pagabile con F24 o contrassegno sostitutivo, come appena descritto) cui si aggiungono 3,10 euro di tributi speciali. Per questi ultimi il codice tributo in F24 corrisponde a 1538 mentre è sempre possibile utilizzare, in alternativa, il contrassegno sostitutivo.



Da ultimo, nel caso in cui il certificato “sia composto da più di una pagina sarà necessario corrispondere, su indicazione dell’Ufficio, ulteriori somme a titolo di tributi speciali (euro 0,15 per ogni pagina successiva alla prima)”.

