Carta spesa 2023: come verificare saldo e lista movimenti

La Manovra di bilancio 2023 ha istituito un fondo, con una dotazione 500 milioni di euro per il 2023, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non eccedente i 15 mila euro: tutto questo attraverso una carta prepagata chiamata Carta spesa 2023 Dedicata a te.



Con Decreto interministeriale MASAF-MEF 210841 del 19 aprile 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, nonché le modalità di erogazione dello stesso.



Nello specifico, il sussidio viene riconosciuto attraverso una carta elettronica di pagamento, la Carta Dedicata a Te, operativa dallo scorso mese di luglio e ritirata dai beneficiari dei contributi presso gli sportelli di Poste Italiane abilitati al servizio, a seguito di apposita comunicazione del Comune, terminati i controlli di legge.



Entro il 15 settembre 2023, comunque, dovrà essere effettuato il primo pagamento, altrimenti lo strumento sarà inutilizzabile e l’interessato decadrà dal beneficio. A seguito della messa a disposizione delle Carte, Poste Italiane ha pubblicato sul proprio portale (“poste.it – Servizi al cittadino – Carta Dedicata a Te”) un’apposita sezione con tutti i dettagli relativi all’utilizzo. Tra questi figurano anche le modalità di consultazione di saldo e lista movimenti.



Ecco in breve tutte le informazioni utili sulla Carta spesa 2023 e come verificare l’importo residuo e gli acquisti effettuati.

A chi spetta la Carta spesa 2023 (Dedicata a te) Stando al Decreto interministeriale del 19 aprile 2023 possono beneficiare del contributo i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

(Anagrafe comunale); titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15 mila euro annui.

Esclusi dalla Carta spesa 2023 (Dedicata a te) Sono esclusi dalla misura i nuclei che, alla data di entrata in vigore del DM, includano i titolari di: Reddito di cittadinanza;

Reddito di inclusione;

qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Non possono altresì beneficiare della Carta i nuclei nei quali almeno un componente sia percettore di: NASpI e DIS-COLL;

Indennità di mobilità;

Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

Cassa integrazione guadagni;

Qualsiasi differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Importo caricato sulla Carta spesa 2023 (Dedicata a te) Al nucleo familiare beneficiario spetta un contributo complessivo di 382,50 euro, eventualmente incrementato delle somme residue non utilizzate o derivanti da Carte non attivate, a seguito del monitoraggio che Poste Italiane farà a decorrere dal mese di ottobre 2023.



Carta spesa 2023: come verificare saldo e lista movimenti Secondo quanto riporta la pagina di Poste Italiane, il servizio di comunicazione del saldo e della lista movimenti della Carta Dedicata a Te è disponibile presso qualsiasi ATM Postamat. Per controllare l’importo residuo sulla prepagata e controllare quanto si è speso fino ad ora e gli acquisti effettuati, è possibile: recarsi presso un qualsiasi ATM Postamat (si trovano fuori dagli uffici postali);

inserire la Carta nello spazio dedicato dello sportello ATM;

sul display ATM, tra le diverse opzioni, si noterà la scritta “Visualizza Saldo”;

scegliere l’opzione “Visualizza Saldo”;

inserire il codice PIN della Carta spesa;

a questo punto comparirà l’importo a titolo di saldo, che sarà possibile stampare.

Come trovare gli ATM Postamat per il saldo della Carta spesa 2023 Sul portale “poste.it” è disponibile la funzione di ricerca degli uffici postali presenti sul territorio nazionale. In tal caso è sufficiente cliccare dall’homepage su “Assistenza >> Vieni in Poste”.

Come fare in caso di smarrimento o furto? Le Carte smarrite o rubate devono essere immediatamente bloccate da Poste Italiane. E’ quindi necessario chiamare il numero verde gratuito 800.210.170 (dall’Italia) o +39.06.4526.3322 (dall’estero).



Al contrario, per le carte smagnetizzate o non funzionanti l’utente deve recarsi in qualsiasi Ufficio Postale e chiederne la sostituzione.

Carta spesa 2023: si possono versare soldi? La risposta è no. La Carta Dedicata a Te non è abilitata al prelievo di contanti né tantomeno può essere ricaricata dall’utente. Negli ATM Postamat è consentito esclusivamente il controllo di saldo e lista movimenti.

Come utilizzare la Carta per gli acquisti? In sede di acquisto dei beni alimentari la Carta Dedicata a Te dialoga con i terminali POS, questi ultimi utilizzati dai commercianti per i pagamenti elettronici.



In questi casi sarà richiesto all’utente di digitare il codice PIN della Carta, in quanto strumento di identificazione esclusivo del titolare.



Tuttavia, è possibile sfruttare la tecnologica contactless per pagare con i terminali POS senza la digitazione del PIN, esclusivamente per importi inferiori ai 50 euro.

Esercizi abilitati e beni acquistabili La Carta è utilizzabile nei soli negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard, convenzionati con il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare.

Collegandosi alla pagina del MASAF dedicata alla Carta (“politicheagricole.it – Servizi – Normativa – 2023 – Fondo Alimentare – Decreto interministeriale MASAF-MEF prot. 210841 del 19/04/2023 – Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico” è disponibile l’elenco delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa in parola.