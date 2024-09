Carta dedicata a te 2024 persa o rubata: come bloccarla e chiederne un’altra

La Carta dedicata a te 2024, avviata nel mese di settembre 2024, è una prepagata di Poste, nata per sostenere le famiglie a basso reddito, colpite dalla crisi economica e dall’inflazione. Viene distribuita tramite Poste italiane e consente ai beneficiari di acquistare beni di prima necessità, come alimenti, nei punti vendita convenzionati, di fare benzina ai distributori o di pagare gli abbonamenti dei mezzi pubblici.

I soldi erogati ai beneficiari quindi non vengono accreditati sul loro conto corrente, ma precaricati direttamente si questa carta, che deve essere utilizzata manualmente per fare acquisti.

E se viene smarrita o rubata? Cosa cosa succede in questi casi? Lo spieghiamo qui sotto.

Come ottenere la Carta dedicata a te 2024 Una delle peculiarità della Carta dedicata a te è che non è necessario presentare una domanda. L’Inps seleziona i beneficiari in modo automatico, basandosi su criteri legati al reddito e alla situazione economica delle famiglie. I criteri principali includono: – reddito ISEE inferiore a 15mila euro;

– presenza di almeno 3 persone nel nucleo richiedente;

– iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

– assenza di altri sostegni economici di tipo simile (ad esempio, non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza o la misura che lo sostituirà).

Chi dalle verifiche risulta essere beneficiario, riceve direttamente una comunicazione ufficiale da parte dell’Inps, che informa dell’avvenuta assegnazione della carta. La lettera indica anche le modalità per ritirarla presso un ufficio postale di Poste Italiane.



Inoltre, come spiegato nel messaggio Inps del 6 settembre 2024, ciascun Comune procede, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a pubblicare, sul proprio sito internet, l’elenco dei beneficiari della carta.

Il giorno del ritiro della carta prepagata è obbligatorio portare con sé documento di identità, codice fiscale e il numero identificativo della carta assegnata, indicato dal Comune nelle comunicazioni ai beneficiari.

Come si utilizza la Carta dedicata a te La Carta Dedicata a Te 2024 è una carta prepagata, caricata con un importo stabilito dal governo e può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità, come alimenti e generi alimentari.



L’importo complessivo caricato è di 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.



È accettata presso i punti vendita convenzionati con il circuito Mastercard. Alcuni aspetti fondamentali dell’uso della carta includono:



– non può essere utilizzata per prelevare contanti.

– non può essere usata per acquisti che non rientrano nelle categorie di beni essenziali (ad esempio, abbigliamento o elettronica).

– il credito presente sulla carta non è trasferibile ad altri strumenti di pagamento o conti correnti. Leggi qui >> I beni acquistabili e i negozi che accettano la Carta

Scadenze della Carta dedicata a te 2024 Ci sono alcune date da tenere a mente se non si vogliono perdere i benefici della postepay Dedicata a te:

– 9 settembre 2024 >> da questa giornata è partito il ritiro della card agli sportelli postali. Chiunque abbia ricevuto la comunicazione può quindi recarsi al proprio sportello e farsi consegnare la prepagata, già pre-ricaricata con i 500 euro;

– 16 dicembre 2024 >> è il termine per effettuare il primo pagamento ufficiale con la carta prepagata (quindi il primo acquisto). Se si oltrepassa questo termine non sarà più possibile utilizzare la carta e si decadrà dal beneficio;

– 25 febbraio 2025 >> è la data ultima per utilizzare interamente i 500 euro precaricati sulla carta.

Furto o smarrimento della Carta Dedicata a Te 2024 Veniamo al nocciolo della questione. Cosa fare in caso di smarrimento o furto della carta acquisti Dedicata a te? Anzitutto la parola d’ordine è blocco carta. Appena ci si accorge che la carta è stata smarrita o rubata, è fondamentale bloccarla immediatamente, per evitare che qualcuno possa utilizzarla in modo fraudolento



Per farlo occorre telefonare al servizio clienti di Poste Italiane. Esiste un numero verde dedicato, attivo 24 ore su 24, che consente di richiedere il blocco immediato della carta. Ti verranno richiesti alcuni dettagli identificativi, come il numero della carta e i tuoi dati personali.



Per fare ciò si deve telefonare dall’Italia al numero gratuito 800.210.170 oppure dall’estero al numero +39.06.4526.3322 (il costo della chiamata dall’estero è determinato in base al piano tariffario dell’operatore)

Al tempo stesso, oltre al blocco immediato, si deve procedere alla denuncia di smarrimento o furto. Quindi, il titolare deve denunciare tempestivamente l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Terzo step: dopo il blocco della Carta il titolare potrà richiedere una nuova Carta prepagata, recandosi in qualsiasi Ufficio Postale, compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo.

Solo dopo la ricezione da parte di PostePay della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, l’Ufficio Postale, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, potrà consegnare una Carta sostitutiva sulla quale verrà trasferito l’eventuale saldo residuo disponibile.​

La sostituzione della carta avviene senza costi per il beneficiario e il credito residuo presente sulla carta rubata o smarrita verrà trasferito automaticamente sulla nuova carta emessa. È importante, però, agire rapidamente per ridurre al minimo i tempi di attesa.

Tempi di rilascio nuova Carta Dedicata a te I tempi per l’emissione della nuova carta possono variare, ma generalmente vengono richiesti 7-10 giorni lavorativi per completare la sostituzione. In casi particolari o di alta domanda, potrebbero volerci più giorni. Durante questo periodo, è consigliabile monitorare lo stato della richiesta e assicurarsi di ricevere tempestivamente la nuova carta.

Una volta ricevuta, la nuova carta sarà attiva immediatamente o richiederà un’attivazione tramite codice, che verrà comunicato dall’ufficio postale. In ogni caso, il credito presente sulla vecchia carta sarà trasferito in modo sicuro alla nuova.

Riepilogando quindi, gli step in caso di smarrimento carta sono questi:



– blocco carta immediato ai numeri di Poste italiane;

– denuncia tempestiva alle autorità dello smarrimento o furto;

– recarsi all’ufficio postale, con denuncia e documento di identità al seguito, per la richiesta della nuova carta.

