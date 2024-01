Si può chiedere anche quest’anno la tradizionale Carta Acquisti per il supporto alla spesa alimentare, sanitaria e bollette. Sono disponibili online i nuovi moduli, da scaricare e compilare per richiedere la tessera ricaricata con 80 euro bimestrali.



Da non confondere con la carta risparmio spesa Dedicata a te, la Carta Acquisti è in vigore già da un po’ di anni, e si può richiedere in posta, presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.



In breve chi può richiederla, cosa si può comprare e i moduli da scaricare e consegnare negli uffici postali

Cos’è la Carta Acquisti 2024 Introdotta nel 2008, si tratta di una carta di pagamento del valore di 40 euro mensili dedicata alle persone che hanno compiuto 65 anni o hanno figli di età inferiore ai 3 anni, e che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata.

I requisiti per la Carta Acquisti 2024 La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.

Requisiti richiedenti over 65

I cittadini dai 65 anni in su devono possedere i seguenti requisiti economici: avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 8.052,75 € all’anno o di importo inferiore a 10.737,00 € all’anno, se di età pari o superiore a 70 anni;

avere un ISEE , in corso di validità, inferiore a 8.052,75 €;

, in corso di validità, Non essere, da soli o con il coniuge, intestatari di più di: Un’utenza elettrica domestica; Un’utenza elettrica non domestica; Due utenze del gas;

Non essere, da soli o con il coniuge, proprietari di più di: Due autoveicoli; Un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%; Di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7, con una quota superiore o uguale al 10%;

Non essere, da soli o con il coniuge, titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15 mila euro, come rilevato nella dichiarazione Isee;

Non essere destinatari di vitto assicurato dallo Stato o da altre amministrazioni pubbliche, in quanto ricoverati in un istituto di cura di lungo degenza o detenuti in istituti di pena.

Ulteriori requisiti – bambini di età inferiore a tre anni

I bambini di età inferiore a tre anni (in tal caso il titolare della Carta è un esercente la patria potestà): avere un ISEE in corso di validità, inferiore a 8.052,75 €;

Non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, intestatari di più di: Un’utenza elettrica domestica; Un’utenza elettrica non domestica; Due utenze del gas; Due autoveicoli;

Non essere proprietari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;

con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%; titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.

Carta Acquisti 2024: importo e come usarla La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro).



Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. Può anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati.



Funziona come una normale carta di pagamento elettronica, del tutto simile a quelle diffuse nel nostro Paese. La differenza è che le spese, anziché essere addebitate al titolare della Carta, sono saldate direttamente dallo Stato.

Come richiedere la Carta Acquisti 2024 La domanda per la carta deve essere presentata presso gli uffici postali, utilizzando i moduli disponibili sia presso gli uffici sia online.

Domanda Carta Acquisti: i moduli 2024 Chi non volesse andare in Posta a chiedere i moduli, può scaricarli direttamente dal sito del Mef o qui sotto:

Carta Acquisti 2024: niente domanda per i già beneficiari I beneficiari che hanno ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, potranno usufruire del contributo senza bisogno di presentare una nuova richiesta.

Per restare aggiornato sulle novità in tema di welfare e sussidi puoi iscriverti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto: