Il Bonus psicologo 2023 può partire. E’ stato firmato il decreto ministeriale per l’erogazione del contributo per sessioni da professionisti psicoterapeuti per l’anno 2023.



Facendo un passo indietro, il Decreto – legge 30 dicembre 2021 numero 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 numero 15, ha previsto all’articolo 1-quater, comma 3, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.



La misura, detta anche bonus psicologo, è stata introdotta a causa “dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica” figlie dell’emergenza Covid-19 e della conseguente crisi socio-economica.



Le disposizioni attuative del bonus per l’anno 2022 sono state emanate con il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 31 maggio 2022.



La Manovra di bilancio 2023 ha reso strutturale il bonus psicologo, grazie allo stanziamento di risorse pubbliche per cinque milioni di euro nel 2023 ed otto milioni di euro a partire dal 2024.



Come reso noto dalla stessa Inps nella pagina dedicata alla misura per il bonus 2023 era “necessario attendere la pubblicazione del nuovo decreto attuativo e della circolare INPS con le istruzioni operative”.



Fatto sta che il 23 novembre 2023 il Ministero della Salute ha comunicato la firma del Decreto attuativo, che dà il via al contributo per 5 milioni di euro.



A questo punto non resta che la pubblicazione del DM sulla Gazzetta ufficiale e, successivamente, la relativa Circolare Inps per poter considerare ufficialmente aperta la campagna per il bonus psicologo 2023.



In queste ore oltretutto si sta lavorando sulla conversione del Decreto Anticipi, i cui emendamenti dovrebbero arrivare tutti entro il 28 novembre, in aggiunta a un maxi-emendamento del governo (anticipato dal ministro Giancarlo Giorgetti). All’interno una proposta di triplicare i fondi per il 2023, arrivando a 15 milioni e di stanziarne 40 a partire dal 2024.



Analizziamo la questione in dettaglio.

Il Decreto ministeriale sul Bonus Psicologo Lo scorso 23 novembre, sul portale del Ministero della Salute, è stato pubblicato il comunicato numero 58 con cui è stata resa nota la firma del decreto per l’erogazione del bonus psicologo per l’anno corrente.



Stando alle parole del Ministro Orazio Schillaci, raccolte nel comunicato, acquisita “l’intesa con il Mef e con la Conferenza Stato – Regioni, ho firmato il decreto ministeriale per l’erogazione del bonus psicologo per l’anno 2023”.

Dopo la sperimentazione del bonus durante la pandemia, ancora il Ministro, il governo “ha voluto rendere strutturale questa misura ed ha aumentato l’importo massimo del contributo”.

Il reparto dei fondi pubblici Il Decreto firmato dal Ministro Schillaci prevede il riparto tra le Regioni dei fondi pubblici a finanziamento della misura, pari a: Cinque milioni di euro per l’anno 2023;

Otto milioni di euro a decorrere dal prossimo anno.

Domanda all’Inps sul Bonus psicologo Il comunicato del Ministero conferma, al pari del 2022, che i cittadini potranno accedere al contributo per l’anno corrente previa domanda all’Inps.

Una volta accolta l’istanza, il bonus dovrà essere utilizzato entro i 270 giorni successivi, a pena di decadenza.

Le regole 2022 del Bonus psicologo In attesa dei dettagli riguardanti il bonus 2023, si ricorda che per le domande 2022 l’Istituto ha messo a disposizione un’apposita piattaforma telematica, raggiungibile collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS >> Puoi usare la CIE al posto dello SPID

In caso di domanda accolta, l’Inps comunica: L’importo del bonus riconosciuto;

Il codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia.

Bonus psicologo: importo 2023 Il contributo e il codice univoco devono essere utilizzati entro il termine di 180 giorni (rispetto ai 270 del 2023) dall’accoglimento della domanda.

Superato il termine in parola, il codice univoco è annullato.



Il codice in parola individua il contributo assegnato e dev’essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. 1.500,00 euro in presenza di un Isee inferiore a 15 mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta);

in presenza di un Isee inferiore a 15 mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 1.000 euro in presenza di un Isee compreso tra 15 mila e 30 mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta);

in presenza di un Isee compreso tra 15 mila e 30 mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 500 euro per redditi con Isee superiore a 30 mila ma inferiore a 50 mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta).

L’importo 2022 Il bonus psicologo 2022, anche in tal caso: Riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente;

Spettante per un importo fino a 50 euro per singola seduta di psicoterapia;

è soggetto ad un importo massimo, parametrato all’Isee, come descritto in tabella.

ISEE Importo massimo Inferiore a 15 mila euro 600 euro Compreso tra 15 mila e 30 mila euro 400 euro Superiore a 30 mila e non superiore a 50 mila euro 200 euro

La misura in parola spetta in favore di coloro che, alla presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: Residenza in Italia;

Isee in corso di validità non eccedente i 50 mila euro.

In presenza di un Isee non valido, l’istanza non può essere accolta.



Come precisato dall’articolo 2 del Decreto interministeriale del 31 maggio 2022 possono accedere alla prestazione tutte “le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”.

Foto copertina: istock/Drazen Zigic