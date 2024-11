Il Bonus Natale viene tassato? Le FAQ su importi, esenzione Irpef e ISEE

Il Bonus Natale 2024 è in arrivo per tutti i lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico. La platea è stata ampliata con il Decreto Legge n. 167/2024, che ha abolito il requisito del coniuge a carico.

Unico limite in vigore ora è che solo uno dei due coniugi o conviventi possono richiedere l’indennità natalizia, pur avendone entrambi il diritto.

Appurato ciò, viene naturale chiedersi quanti di quei 100 euro ricevuti se ne andranno poi in tasse. Ci sono buone notizie, perché la risposta alla domanda è zero euro. Il Bonus Natale non verrà tassato.

Capiamo meglio le implicazioni fiscali della somma una tantum di 100 euro in arrivo con le tredicesime natalizie.

Leggi anche > Bonus Natale 100 euro: casi pratici di famiglie beneficiarie

Il Bonus Natale 2024 viene tassato? L’indennità una tantum di 100 euro destinata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e almeno un figlio fiscalmente a carico, è esente da tassazione. La somma ricevuta è netta, quindi non ci saranno aliquote di tassazione applicate. Ciò significa che l’importo erogato non è soggetto né a imposte né a contributi previdenziali, e non influisce sul calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

Cosa significa che il Bonus non è tassato? Il fatto che il Bonus Natale 2024 non sia tassato implica i seguenti vantaggi: importo netto pieno . Il lavoratore riceve l’intero bonus di 100 euro senza alcuna decurtazione per imposte o contributi previdenziali.

. Il lavoratore riceve l’intero bonus di 100 euro senza alcuna decurtazione per imposte o contributi previdenziali. Maggiore liquidità disponibile. L’importo erogato non subisce trattenute, garantendo un beneficio economico diretto e immediato per il lavoratore.

L’importo erogato non subisce trattenute, garantendo un beneficio economico diretto e immediato per il lavoratore. Nessuna incidenza sul reddito imponibile . Poiché non concorre al reddito complessivo, il bonus non influisce sul calcolo delle aliquote fiscali per la dichiarazione dei redditi.

. Poiché non concorre al reddito complessivo, il bonus non influisce sul calcolo delle aliquote fiscali per la dichiarazione dei redditi. TFR non influenzato . Essendo esente da tassazione e contributi, il bonus non incide sul calcolo del Trattamento di fine rapporto, che viene determinato in base alla retribuzione ordinaria.

. Essendo esente da tassazione e contributi, il bonus non incide sul calcolo del Trattamento di fine rapporto, che viene determinato in base alla retribuzione ordinaria. Maggiore accessibilità a benefit e agevolazioni future. Poiché non viene conteggiato nel reddito imponibile, non ostacola il diritto ad altre agevolazioni legate al reddito, come bonus sociali o detrazioni fiscali.

Si può dire che il Bonus Natale sia esente Irpef Sì, si può dire che il Bonus Natale 2024 è esente IRPEF. Infatti, non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). Questo significa che l’importo del bonus: Non è tassabile secondo le aliquote IRPEF.

Non rientra nella dichiarazione dei redditi come reddito imponibile.

Non incide sul calcolo di eventuali scaglioni di reddito ai fini delle aliquote progressive IRPEF.

Il Bonus Natale 2024, essendo esente da tassazione e non concorrendo alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, non deve essere inserito in Dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.



Tuttavia, se il Bonus non viene erogato dall’azienda pur avendone diritto, è sempre possibile richiederlo direttamente in sede di dichiarazione dei redditi nel 2025.

Il Bonus Natale 2024 incide sull’ISEE? No, il Bonus Natale 2024 non incide sull’ISEE. Poiché il bonus è esente da tassazione e non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, non viene considerato nel calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Non aumentando l’ISEE quindi c’è più possibilità di accedere ad altre agevolazioni e bonus. Questa esenzione lo rende particolarmente vantaggioso per i nuclei familiari già beneficiari di agevolazioni legate al reddito.

Il Bonus Natale 2024 incide sulla detrazione per figli a carico? No, il Bonus non incide sui redditi per la detrazione per figli a carico. Poiché è un’indennità esente da tassazione, non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile IRPEF. Questo significa che: la soglia di reddito per figli a carico resta invariata. Il bonus non modifica la soglia di 2.840,51 euro (o 4.000 euro per figli fino a 24 anni) entro la quale un figlio può essere considerato fiscalmente a carico.

detrazioni per figli a carico intatte. L’erogazione del bonus non altera le detrazioni previste per i figli a carico, che si basano esclusivamente sul reddito imponibile del contribuente. Comunque le soglie reddito figli a carico sono da rispettare per essere beneficiari dell’indennità natalizia.

Il Bonus Natale 2024 è compatibile con altre indennità? Sì, il Bonus Natale 2024 è compatibile con altre indennità esenti da tassazione. Essendo un beneficio una tantum non imponibile, non interferisce con altre somme percepite che siano anch’esse esenti da IRPEF o contributi previdenziali. L’unico limite di cumulabilità è quello che riguarda i coniugi/conviventi beneficiari del bonus: solo uno di essi può richiederlo, e non entrambi. Scarica qui l’Autodichiarazione per il Bonus Natale 2024

Chi ha diritto al Bonus Natale? Il Bonus Natale 2024 è destinato ai lavoratori dipendenti che rispettano i seguenti requisiti: reddito complessivo . Il lavoratore deve avere un reddito annuo complessivo non superiore a 28.000 euro.

. Il lavoratore deve avere un reddito annuo complessivo non superiore a 28.000 euro. figli a carico . È necessario avere almeno un figlio fiscalmente a carico, secondo le soglie di reddito previste (massimo 2.840,51 euro, o 4.000 euro per figli fino a 24 anni).

. È necessario avere almeno un figlio fiscalmente a carico, secondo le soglie di reddito previste (massimo 2.840,51 euro, o 4.000 euro per figli fino a 24 anni). contratto dipendente. Devono essere lavoratori dipendenti, con un rapporto di lavoro attivo nel mese in cui il bonus viene erogato.

Per ricevere altre news come questa iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando questo form:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social







Foto copertina: istock/MicroStockHub