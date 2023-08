Bonus assunzioni NEET under 30: come richiederlo

Con la Circolare 68 del 21 luglio 2023, l’Inps ha comunicato l’attivazione del servizio di richiesta online dello sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani “NEET”: comunemente chiamato bonus assunzioni NEET under 30. Le domande sono attive dallo scorso 31 luglio.



Questo perché il Decreto Lavoro, al fine di sostenere l’occupazione giovanile, ha previsto in favore dei datori di lavoro privati, un incentivo, per un periodo di dodici mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.



L’incentivo spetta in virtù delle assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o in apprendistato professionalizzante, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 di giovani, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

alla data dell’assunzione il lavoratore non deve aver compiuto i 30 anni di età ;

; il lavoratore dev’essere qualificato come “NEET”, quindi un soggetto che non lavora e non è inserito in corsi di studi o di formazione;

il dipendente dev’essere registrato al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Il Decreto ANPAL del 19 luglio 2023 numero 189 ha effettuato la ripartizione delle risorse economiche destinate a finanziare l’incentivo su base regionale, oltre a fornire ulteriori chiarimenti circa l’ambito di applicazione della misura.



L’Inps, dal canto suo, è intervenuta, come anticipato, con la Circolare del 21 luglio scorso con l’obiettivo di descrivere l’iter che le aziende devono osservare per accedere allo sgravio.



Analizziamo quest’ultimo aspetto in dettaglio.

Come accedere al Bonus assunzioni NEET under 30 La Circolare Inps del 21 luglio 2023 numero 68 ha reso noto la messa a disposizione, dal 31 luglio scorso, dell’applicativo online “NEET23” mediante il quale è possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione.

Istanza preliminare

Il datore di lavoro che intende accedere allo sgravio è tenuto, prima di effettuare l’assunzione, ad inoltrare apposita istanza preliminare all’Inps avvalendosi del servizio telematico “NEET23” disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” sul sito “inps.it”.



Si ricorda che per accedere alla piattaforma è necessario possedere le credenziali SPID, CIE o CNS.

Nell’homepage l’utente selezionerà “Elenco domande di sgravio – Incentivo Occupazione NEET 2023”.

Nella domanda preliminare dovranno essere riportati i seguenti dati: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;

la Regione / Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;

l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata al lavoratore, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

l’indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o part-time) e l’eventuale percentuale oraria;

se per l’assunzione si intende fruire di altre agevolazioni.

In aggiunta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione.



Bonus assunzioni NEET under 30: i controlli Inps Controlli Inps

Ricevuta l’istanza preliminare, l’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali: consulta gli archivi informatici dell’Anpal, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione stessa non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta, sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e sia “NEET”;

calcola l’ammontare dell’incentivo, in base alla retribuzione imponibile indicata dall’azienda;

verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto nella Regione / Provincia autonoma di lavoro;

informa, entro cinque giorni dalla data di invio della richiesta, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico di istanza nonché a mezzo invio di una comunicazione di posta elettronica e una notifica nell’area “MyINPS” che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.

Richiesta accolta

In caso di istanza preliminare accolta il datore di lavoro, entro sette giorni di calendario, è tenuto a stipulare il contratto di lavoro oltre a comunicare, a pena di decadenza, sempre entro ulteriore sette giorni di calendario, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione delle somme.



In sostanza, chiarisce l’Inps, entro “quattordici giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore” (Circolare Inps).

E’ importante ricordare che i termini citati sono perentori. Questo significa che la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

L’importanza di inserire i dati corretti

L’Inps sottolinea l’importanza di prestare la massima attenzione nel compilare l’istanza di prenotazione e le comunicazioni telematiche obbligatorie di assunzione (modelli Unilav / Unisomm) da trasmettere al Centro per l’Impiego.



Non potrà invece essere accettata, afferma l’Istituto, una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli indicati nell’istanza di prenotazione. Al tempo stesso, sarà respinta una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav / Unisomm non coerente.

Bonus assunzioni NEET under 30: modifica orario di lavoro In caso di attribuzione dello sgravio per rapporti part-time e di successiva variazione in aumento dell’orario, se non addirittura di trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare l’importo già autorizzato in fase di prenotazione.



Al contrario, a fronte di una diminuzione dell’orario, compresa la trasformazione da tempo pieno a part-time, sarà onere dell’azienda riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

L’autorizzazione Inps al Bonus assunzioni NEET under 30 L’autorizzazione alla fruizione dell’esonero verrà effettuata dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.



Le richieste che perverranno nei quindici giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, si legge nella circolare, saranno oggetto di “un’unica elaborazione cumulativa posticipata” nel prossimo mese di settembre.

comunque suscettibili di annullamento ad opera dell’interessato. In caso di modifica del contenuto, l’azienda dovrà annullare l’istanza inviata ed inoltrarne una nuova.



Contestualmente all’elaborazione cumulativa, sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.