Bonus assunzioni under 30: sgravio 60% in arrivo nel decreto lavoro

Il nuovo Decreto Lavoro in arrivo è pronto non solo a rivoluzionare il meccanismo del Reddito di Cittadinanza con la nuova Garanzia per l’Inclusione, ma porta diverse novità anche per il mondo del lavoro e delle pensioni. Tra queste, arriva un nuovo Bonus assunzioni under 30, un incentivo all’assunzione di giovani con età inferiore a 30 anni in possesso di determinati requisiti.



In particolare, il nuovo bonus consisterà in uno sgravio, rivolto ai datori di lavoro, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Il bonus assunzioni under 30 avrà una durata di 12 mesi.



Vediamo nei prossimi paragrafi i punti principali della misura in base a quanto si può leggere nella bozza del decreto, in attesa della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. La misura potrebbe quindi ancora subire variazioni prima dell’approvazione definitiva e della successiva pubblicazione in Gazzetta.

Bonus assunzioni under 30: beneficiari La bozza del Decreto Lavoro stabilisce che l’incentivo spetta ai datori di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani nelle seguenti condizioni: che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ;

; che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“ NEET ”);

”); che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; L’acronimo NEET racchiude l’espressione inglese “Not in Education, Employment or Training“, e si riferisce a tutti quei giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.



Trovarsi in questa condizione è anche un requisito per essere registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, il programma gestito dal Ministero del Lavoro per la lotta alla disoccupazione giovanile, attraverso il quale viene attuata in Italia l’iniziativa Garanzia Giovani.

Bonus assunzioni under 30: importo Come anticipato, l’incentivo corrisposto ai datori di lavoro che assumeranno, dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, giovani under 30 in possesso dei requisiti elencati nel paragrafo precedente, è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Bonus assunzioni under 30: per quali contratti L’incentivo sarà riconosciuto per le assunzioni con: contratto a tempo indeterminato , anche a scopo di somministrazione

, anche a scopo di contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Lo sgravio non potrà essere applicato nel caso di rapporti di lavoro domestico.

Bonus assunzioni under 30: domanda La domanda per la fruizione dell’incentivo andrà inviata per via telematica all’Inps, che entro 5 giorni dovrà comunicare all’interessato l’effettiva disponibilità delle risorse. Dopo questa comunicazione il datore di lavoro avrà 7 giorni per stipulare il contratto di lavoro e per darne notizia all’Inps.



L’incentivo sarà riconosciuto in base all’ordine di ricezione delle domande e fino al termine delle risorse messe a disposizione. Nella bozza del decreto si legge che sono stati messi a disposizione 80 milioni di euro per il 2023 e 51,8 milioni di euro nel 2024.

L’erogazione del bonus assunzione giovani under 30 avverrà mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del datore di lavoro.