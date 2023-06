La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha recentemente pubblicato un rapporto che dimostra come le aziende europee stiano intensificando gli investimenti nelle azioni per il clima, al fine di abbassare le emissioni di carbonio. Tuttavia, sorge la domanda se gli investimenti delle aziende siano sufficienti per affrontare le sfide che il cambiamento climatico impone.

Le aziende puntano su investimenti tematici Il rapporto della BEI evidenzia come molte aziende stiano aumentando gli investimenti tematici nelle tecnologie innovative che possono ridurre le emissioni di carbonio. Ma cos’è l’investimento tematico e come funziona? Gli investimenti tematici mirano a sfruttare le tendenze emergenti in settori specifici dell’economia, come ad esempio l’energia rinnovabile, la tecnologia 5G, la salute e il benessere o l’economia circolare.



Questi investimenti si concentrano su società che operano in queste aree, o che sviluppano prodotti o servizi correlati. Gli investitori che scelgono di investire in modo tematico cercano di trarre profitto dal boom previsto in queste aree, scommettendo sull’innovazione e sulla crescita futura delle società coinvolte. Gli investimenti tematici oggi si concentrano nei settori dell’energia rinnovabile.

Il tema ambiente, tra rinnovabili e veicoli green Molte aziende stanno puntando a ridurre le proprie emissioni di carbonio tramite investimenti nell’energia rinnovabile e nell’efficienza energetica, in particolar modo quelle aziende che già operano nei settori dell’energia e dell’industria. In generale, a questi investimenti viene associato l’implemento di tecnologie innovative che riducono l’energia richiesta dalle attività aziendali, come l’installazione di luci a LED o sistemi di riscaldamento e raffreddamento ad alta efficienza. L’e-mobility è un’altra branca che negli ultimi anni è passata sotto i riflettori, sia con i veicoli elettrici, sia con le reti di ricarica per questi ultimi.



Il rapporto della BEI evidenzia anche come le aziende europee stiano compiendo sforzi significativi per ridurre le proprie emissioni di gas serra in altri settori. Ad esempio, molte si impegnano a contenere le emissioni di metano, che è un gas serra molto potente.

Gli investimenti attuali sono sufficienti? L’aumento degli investimenti nelle azioni per il clima da parte delle aziende europee è certamente una buona notizia per l’ambiente e la salute umana. È anche un segnale importante che le aziende stanno riconoscendo l’importanza della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, sorge una domanda legittima: l’impegno attuale e gli investimenti delle aziende sono sufficienti? Le sfide da affrontare, secondo la Banca Europea per gli Investimenti, sono molte.



“Il futuro dell’Europa dipende dalla nostra capacità di trasformare e abbracciare le transizioni digitale e verde. Ciò richiede investimenti coraggiosi nell’azione per il clima e nella mitigazione del clima. Le imprese dell’UE si sono rese conto che il cambiamento climatico non è più una realtà lontana”, spiega Debora Revoltella, capo economista della BEI, in occasione della pubblicazione del Rapporto sul clima dell’EIBIS. “Tuttavia, nonostante un aumento degli investimenti per il clima, l’incertezza in corso sta pesando gravemente sulle imprese dell’UE e sta attenuando la loro disponibilità a investire in soluzioni climatiche”.