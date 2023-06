Assunzioni donne svantaggiate: sgravi per tutto il 2023. Come funziona e limiti

La Commissione europea con la decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno scorso ha autorizzato la fruizione degli sgravi contributivi per le assunzioni donne svantaggiate e per le trasformazioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.



La precedente autorizzazione europea concedeva lo sfruttamento delle agevolazioni da parte delle aziende private esclusivamente per gli eventi verificatisi sino al 30 giugno 2022. Al fine di garantire la piena operatività delle norme sino al 31 dicembre 2023 le autorità italiane hanno inoltrato il 15 marzo 2023 formale richiesta di autorizzazione alla Commissione europea, con l’obiettivo di promuovere e preservare, grazie agli sgravi, l’occupazione femminile.



A seguito dell’ok dell’UE l’Inps è intervenuta con la Circolare del 23 giugno 2023 numero 58 al fine di fornire i chiarimenti necessari alla fruizione degli esoneri e, in particolare, la procedura per il recupero degli arretrati.



Analizziamo la novità in dettaglio.

Assunzioni donne svantaggiate: le norme La Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 numero 178) ha riconosciuto uno sgravio, nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021 – 2022.



Sulla stessa lunghezza d’onda, la Manovra 2023 (Legge 29 dicembre 2022 numero 197) ha esteso l’agevolazione citata alle assunzioni di donne effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Per la fruizione degli sgravi i datori di lavoro interessati dovranno continuare ad utilizzare il modulo online “92-2012” presente all’interno del “Cassetto previdenziale” del portale “inps.it”.



Nel caso in cui la modulistica citata sia già stata utilizzata per le assunzioni / trasformazioni / proroghe effettuate, i datori di lavoro interessati non dovranno compiere ulteriori adempimenti in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Inps risulta valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero al 100%.