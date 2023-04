Assegno sociale 2023, chiarimenti Inps sui requisiti: a chi spetta

Con il Messaggio Inps numero 1268 sono arrivati ulteriori chiarimenti sui requisiti per il riconoscimento del diritto all’Assegno sociale dopo quelli forniti dallo stesso Istituto con la Circolare numero 131 del dicembre scorso.



In particolare, i chiarimenti riguardano requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno dieci anni, così come disposto dall’articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



L’Inps ha precisato che, in base a quanto stabilito dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio. Ci sono però delle eccezioni per gravi e comprovati motivi.



Vediamo quindi nello specifico chi può richiedere l’Assegno sociale 2023 anche alla luce delle ultime precisazioni dell’Inps.

Assegno sociale: requisiti anagrafici e di residenza

Come ricorda l’Inps nel Messaggio numero 1268 del 3 aprile 2023, l’Assegno sociale spetta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti anagrafici e di residenza:

età anagrafica (attualmente 67 anni);

cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. la circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 e il messaggio n. 3239 del 4 agosto 2017);

soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda (cfr. le circolari n. 105/2008 e n. 131/2022, nonché il messaggio n. 3239/2017);

residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione (cfr. la circolare n. 105/2008, nonché i messaggi n. 12886 del 4 giugno 2008 e n. 3239/2017).

La Circolare del 12 dicembre scorso aveva stabilito che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce “elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni”.



Tuttavia, si legge nel messaggio numero 1268 del 2023 che lo status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo non costituisce un requisito alternativo rispetto al soggiorno continuativo per 10 anni, ma è un requisito ulteriore. Inoltre, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, “ha evidenziato la differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, di contro, dato fattuale regolato dal codice civile.“



Per questo motivo, prosegue l’Inps a parziale rettifica di quanto stabilito dalla Circolare 131/2022, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. In poche parole, se al richiedente sono stati rilasciati due permessi di soggiorno di lungo periodo con le rispettive date di rilascio continuative, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi di per sé soddisfatto.



Affinché il requisito venga soddisfatto dovrà comunque essere necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.



Si ricorda infine che non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documenti motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.