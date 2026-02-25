Rinnovo Assegno di inclusione 2026: niente mese di stop, ma la prima mensilità ADI è ridotta

Dal 1° gennaio 2026 cambiano alcune regole fondamentali dell’Assegno di Inclusione (ADI), il sostegno economico destinato ai nuclei familiari in difficoltà.



La legge di Bilancio 2026 interviene in modo diretto sulla durata del beneficio, sui meccanismi di rinnovo e sulle modalità di pagamento, introducendo modifiche che avranno un impatto concreto sulle famiglie.



Le novità più importanti riguardano l’eliminazione del mese di sospensione tra un periodo e l’altro, la possibilità di presentare domanda subito dopo la scadenza, la prima rata del rinnovo pagata al 50% e l’estensione del contributo straordinario ai casi di novembre 2025. Tutti i dettagli sono stati forniti nel messaggio Inps n.640 del 23 febbraio 2026.



Vediamo nel dettaglio cosa cambia.



Niente più sospensione di un mese dal 2026 La modifica più rilevante introdotta nel 2026 è l’eliminazione del mese di sospensione obbligatorio tra la fine di un periodo di fruizione e l’inizio del rinnovo.



Fino al 2025, l’Assegno di Inclusione veniva riconosciuto per un massimo di 18 mesi consecutivi. Una volta raggiunta la diciottesima mensilità, il nucleo familiare doveva attendere un mese di stop prima di poter presentare la domanda di rinnovo. Questo mese di sospensione si applicava anche dopo ogni successivo rinnovo di 12 mesi.



Dal 2026 questo meccanismo viene cancellato. Non esiste più alcun mese di pausa forzata. Il beneficio continua a essere erogato per un periodo massimo di 18 mesi, ma alla scadenza può essere rinnovato senza interruzioni temporali obbligatorie.



Si tratta di una novità molto importante perché elimina il cosiddetto “mese di buco”, durante il quale molte famiglie si trovavano senza alcun sostegno economico. Con la nuova disciplina, il passaggio tra un periodo e l’altro diventa più lineare e garantisce maggiore continuità nella protezione economica.

Rinnovo possibile subito dopo la scadenza Collegata allo stop della sospensione è un’altra novità operativa: la possibilità di presentare la domanda di rinnovo già dal mese successivo all’ultimo pagamento.



In concreto, quando il nucleo familiare riceve la diciottesima mensilità (oppure la dodicesima in caso di rinnovo), potrà inoltrare la nuova domanda già dal mese immediatamente successivo. Non sarà più necessario attendere un periodo di inattività obbligatoria.



Questo cambiamento semplifica molto la gestione del beneficio. Le famiglie potranno programmare per tempo la richiesta di rinnovo e ridurre al minimo il rischio di interruzioni nei pagamenti.



Resta comunque necessario presentare una nuova domanda e attendere l’esito positivo dell’istruttoria da parte dell’INPS. Il rinnovo non è automatico, ma diventa più rapido e meno penalizzante rispetto al passato.

Decorrenza del pagamento: cosa succede se il nucleo cambia La legge chiarisce anche quando decorre il pagamento del beneficio rinnovato. La regola varia in base alla situazione del nucleo familiare: se la composizione del nucleo non è cambiata, il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda, una volta conclusa positivamente l’istruttoria.

se invece la composizione del nucleo è variata, il pagamento decorre dal mese di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). Questo significa che eventuali cambiamenti nella famiglia (ad esempio ingresso o uscita di un componente) possono incidere sulla tempistica del primo pagamento del rinnovo. È quindi fondamentale aggiornare correttamente la situazione familiare e completare tutti gli adempimenti richiesti.

Prima rata del rinnovo dimezzata al 50% Accanto agli aspetti positivi legati alla continuità del beneficio, la legge introduce anche una novità che incide direttamente sull’importo percepito.



La prima mensilità del rinnovo sarà pagata in misura pari al 50% dell’importo spettante. In pratica, quando si avvia il nuovo periodo di 12 mesi: il primo mese viene pagato dimezzato;

dal secondo mese in poi si torna all’importo pieno. Questa regola vale per ogni rinnovo successivo ai primi 18 mesi. È una modifica significativa perché riduce l’importo percepito proprio nel momento di ripartenza del beneficio.



Ad esempio, se una famiglia percepisce normalmente 600 euro al mese, nel primo mese del rinnovo riceverà 300 euro. Dal mese successivo tornerà a percepire 600 euro.



Si tratta di un elemento che le famiglie dovranno considerare attentamente nella pianificazione delle spese, soprattutto nei casi in cui il bilancio domestico sia particolarmente fragile.

Contributo straordinario esteso ai casi di novembre 2025 Un’altra novità importante riguarda il contributo straordinario aggiuntivo previsto dalla normativa precedente.



La legge di Bilancio 2026 stabilisce che questo contributo si applica anche ai nuclei familiari che hanno ricevuto la diciottesima mensilità dell’ADI nel mese di novembre 2025.



In questi casi, se vengono rispettati i requisiti previsti, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, con un limite massimo di 500 euro.



L’estensione ai casi di novembre 2025 amplia la platea dei beneficiari e consente di evitare penalizzazioni per chi si trova in una fase di passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina.



È importante ricordare che il contributo non è automatico: occorre verificare la presenza dei requisiti previsti dalla legge.

Durata complessiva e rinnovi successivi La struttura generale dell’Assegno di Inclusione resta invariata nella durata massima iniziale: il beneficio continua a essere erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi. Alla scadenza: può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi;

al termine di ogni rinnovo di 12 mesi può essere nuovamente richiesto un altro rinnovo, sempre presentando domanda. La vera novità non è quindi nella durata, ma nella modalità di passaggio tra un periodo e l’altro e nell’introduzione della prima rata ridotta.

Cosa cambia davvero nel 2026 In sintesi, le novità introdotte nel 2026 producono effetti concreti su due piani. Da un lato, viene garantita maggiore continuità: eliminazione del mese di sospensione;

possibilità di presentare subito la domanda di rinnovo;

passaggio più fluido tra un periodo e l’altro. Dall’altro lato, viene introdotta una riduzione temporanea dell’importo: prima mensilità del rinnovo pagata al 50%. A questo si aggiunge l’estensione del contributo straordinario ai nuclei che hanno concluso i primi 18 mesi a novembre 2025, misura che offre un sostegno aggiuntivo in una fase di transizione.



Foto copertina: istock/Panuwat Dangsungnoen