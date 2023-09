Rinnovati in extremis gli aiuti in bolletta in scadenza al 30 settembre 2023. L’ok del Cdm al nuovo Decreto Energia ha infatti posto rimedio al pericolo di cancellazione di tutti i bonus e le misure, che in questi mesi hanno frenato un po’ l’impennata dei costi, soprattutto per le famiglie a basso reddito.



Il provvedimento varato il 25 settembre ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre i 3 aiuti principali: azzeramento degli oneri di sistema, riduzione Iva sul gas sia per utenze private che industriali e proroga bonus bollette di luce e gas.



Ma c’è di più. Con l‘ultimo Decreto Energia è stato anche introdotto un bonus extra in sostituzione del bonus riscaldamento che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° ottobre. Il nuovo contributo andrà a favore dei già beneficiari del bonus sociale elettrico, per le famiglie in condizione di disagio fisico ed economico.



Vediamo le 4 principali misure di sostegno delle famiglie, che saranno in vigore da 1° ottobre al 31 dicembre 2023.

Aiuti in bolletta: azzeramento oneri di sistema Il primo aiuto in bolletta che è stato rinnovato è l’azzeramento degli oneri generali di sistema del gas. Questa misura era stata riconfermata con il Decreto Bollette Bis (Il D.L. n. 79/2023), che tra gli altri punti inseriti, aveva prorogato ancora l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale per il trimestre luglio-agosto-settembre 2023.



Consigliamo Il volume “Agevolazioni fiscali e adempimenti per i soggetti disabili 2023” dedicato esclusivamente alla Legge 104/1992, vuole essere una guida pratica rispetto agli adempimenti di natura amministrativa e fiscale previsti per i soggetti disabili.



Il Decreto Energia varato il 25 settembre ha prorogato questa misura da ottobre a dicembre 2023.

Aiuti in bolletta: riduzione 5% Iva La seconda misura di sostegno prorogata è la riduzione dell’IVA al 5% per tutte le somministrazioni di gas metano, usato per combustione per usi civili e industriali e viene esteso anche al teleriscaldamento e all’energia termica prodotta con il metano. Anche questa valida per il trimestre ottobre-dicembre 2023

Aiuti in bolletta: bonus bollette Luce e Gas L’altra misura argine all’impennata dei costi delle utenze domestiche, che tocca le fasce più deboli è lo sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico. La soglia Isee per accedere al bonus è stata innalzata fino a 15mila euro per tutto il 2023. Il limite si alza a 30mila euro per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.



Come specificato dal comunicato stampa di Palazzo Chigi, è stata approvata la proroga della riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata.



Leggi anche >> Bonus bolletta Luce per disagio fisico 2023: come funziona

Aiuti in bolletta: bonus extra in bolletta Oltre a tutto questo, la novità dell’ultimo Decreto Energia punta sull’introduzione di un extra bonus, che in realtà va a sostituire il mai nato Bonus riscaldamento. Si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.



Sarà quindi valido fino a fine anno e destinato ai titolari del bonus sociale elettrico (lo sconto per i nuclei in condizioni di disagio economico e fisico). Interessata sarà una platea di circa 4 milioni di famiglie. Il contributo straordinario sarà «crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste» per il bonus sociale.

Per restare aggiornato sulle novità in tema di welfare, risparmio e bollette, puoi iscriverti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto copertina: istock/Francisco Javier Ortiz Marzo