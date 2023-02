Con il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19, le amministrazioni hanno dovuto adeguarsi in fretta alla nuova quotidianità, per continuare a garantire a cittadini, imprese e liberi professionisti l’erogazione dei servizi. È stato così, quindi, che la trasformazione digitale ha subito una forte accelerata, anche se al confronto con l’Europa il nostro Paese ha ancora molta strada da fare.



Per questo motivo, rendere la Pubblica Amministrazione più funzionale rientra tra gli obiettivi sottoscritti dal governo con il PNRR, che prevede lo stanziamento di oltre 6,5 miliardi di euro finalizzati a digitalizzare le PA e implementare le reti ultraveloci. Da un lato, la trasformazione delle pubbliche amministrazioni spinge l’interoperabilità tra gli enti pubblici. Dall’altro, contribuisce a migliorare l’accesso ai servizi per gli utenti, adeguando i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni agli standard europei.

La trasformazione digitale della PA Il processo di digitalizzazione ha già interessato diversi settori della pubblica amministrazione come gli archivi del Catasto, il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e il Registro delle Imprese. Le procedure di consultazione presso tali archivi possono già avvenire online, rivolgendosi direttamente all’ente gestore della banca dati oppure a portali specializzati come VisureNetwork®, la prima rete di affiliazione in white label nelle visure e informazioni commerciali online.

In particolare, gli affiliati non solo possono richiedere i documenti per rivenderli ai loro clienti, ma hanno anche la possibilità di attivare tutte le funzioni di un e-commerce. L’affiliato può infatti registrare i suoi clienti, applicare un listino personalizzato per ognuno e ricevere online il pagamento dei servizi richiesti.

Gli affiliati possono accedere con VisureNetwork® direttamente alle banche dati della Pubblica Amministrazione come Catasto, Conservatoria e Camera di Commercio. Nello specifico, possono consultare i dati relativi al patrimonio immobiliare nelle banche dati del Catasto e della Conservatoria dei Registri Immobiliari. Al Registro Imprese della Camera di Commercio, invece, accedono per ottenere informazioni sulle imprese registrate presso gli uffici camerali italiani.

La modalità di accesso alla piattaforma avviene tramite autenticazione con username e password ed è anche possibile richiedere l’accesso con diverse utenze collegate all’affiliato e dedicate a reparti interni, come amministrazione, commerciale o recupero credito.

Tipologie di piattaforme web Le piattaforme web a cui gli affiliati possono accedere in modo diretto sono due: Sister per quanto riguarda il Catasto e la Conservatoria dei Registri Immobiliari e Web Telemaco per i dati del Registro Imprese della Camera di Commercio.

1 – Web Telemaco



Il portale Web Telemaco consente di ottenere l’accesso ai dati su tutte le imprese individuali e in forma societaria. Attraverso la piattaforma web di VisureNetwork® si possono estrarre in tempo reale diversi documenti come le visure camerali ditte e società, le schede soci e partecipazioni storiche, i protesti e le procedure concorsuali e i bilanci (ottico, integrale, riclassificato).



1 – Sister



Con l’Abbonamento Sister è possibile svolgere le ispezioni di proprio interesse nelle banche dati del Catasto e della Conservatoria. Il servizio è sempre attivo, tutti i giorni della settimana, H24 e consente di estrarre in pochi secondi diversi documenti come visure catastali, mappe e planimetrie catastali, visure ipotecarie, atti notarili e titoli telematici.



Sappiamo che la digitalizzazione della PA è un processo lungo ma grazie alle misure del PNRR e alla possibilità di accedere ad archivi online, possiamo contare su strumenti essenziali per raggiungere questo obiettivo. Piattaforme come VisureNetwork® rappresentano un valido supporto che mette in comunicazione aziende, cittadini e Pubblica Amministrazione.