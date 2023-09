Abbonamenti Ricaricabili su VisureItalia: la soluzione giusta per la tua azienda

La capacità di accedere in modo semplice e tempestivo ai dati è un aspetto importante per qualsiasi azienda. In quest’ottica, gli Abbonamenti Ricaricabili offerti da VisureItalia rappresentano una soluzione pensata per semplificare l’accesso a servizi di visure, informazioni commerciali, indagini patrimoniali e certificati, particolarmente adatta a coloro che ne fanno un uso frequente.



In questo articolo vediamo i vantaggi di questa opzione, evidenziando come possa essere la scelta giusta per la tua impresa.

Flessibilità senza confini Una delle caratteristiche più allettanti degli Abbonamenti Ricaricabili Visure è la loro flessibilità. A differenza dei tradizionali contratti con rinnovo automatico, questa soluzione elimina i vincoli e gli obblighi a lungo termine. Con la Ricarica Prepagata, infatti, il credito si esaurisce solo quando lo utilizzi, senza alcuna scadenza o rinnovo automatico. Questo significa che puoi avere il pieno controllo sulle tue spese e puoi decidere quando e quanto utilizzare il servizio in base alle effettive necessità della tua azienda.

Vantaggi economici ben definiti Gli Abbonamenti Ricaricabili offrono anche una serie di vantaggi economici per le aziende. Ogni abbonamento include un buono omaggio che varia da € 10 a € 2.000, a seconda del pacchetto scelto. Questo buono può essere utilizzato per ottenere ulteriori servizi o prodotti da VisureItalia, consentendo alla tua azienda di ottimizzare i suoi investimenti.



Inoltre, grazie alla flessibilità della Ricarica Prepagata, è possibile evitare spese inutili per servizi che non vengono utilizzati regolarmente. Non essendovi contratti a lungo termine da rispettare, non dovrai preoccuparti di costi di rinnovo automatico né delle scadenze contrattuali. Questa flessibilità ti permette di gestire il tuo budget aziendale in modo più efficiente, riducendo gli sprechi di risorse finanziarie.

Archiviazione e controllo semplificati Un’altra caratteristica degli Abbonamenti Ricaricabili è la facilità nell’archiviazione dei documenti e il controllo immediato degli ordini e del credito residuo del plafond. Tutti i documenti e le informazioni relative ai servizi sono archiviati in modo sicuro nell’Area Clienti di VisureItalia e sono sempre disponibili online.



Ciò significa che puoi accedere alle tue visure e alle informazioni commerciali in qualsiasi momento e puoi sempre verificare il credito residuo del tuo plafond, in modo tale da monitorare le spese aziendali in tempo reale.

Sconti su tutti i servizi Gli Abbonamenti offrono la possibilità di accedere agli oltre 240 servizi di VisureItalia con sconti speciali previsti per ciascun plafond. Questo significa che puoi ottenere informazioni e visure di alta qualità a tariffe ridotte, contribuendo a ridurre ulteriormente i costi operativi dell’impresa.



È importante notare che il plafond può essere utilizzato per la maggior parte dei prodotti offerti da VisureItalia, ad eccezione di alcuni servizi per i quali è prevista la richiesta di un preventivo come la perizia immobiliare, la pratica di accatastamento fabbricati DOCFA e la denuncia di variazione terreni PREGEO.



In sintesi, gli Abbonamenti Ricaricabili rappresentano una soluzione intelligente per le aziende e anche per i privati che richiedono servizi di visure, informazioni commerciali, indagini patrimoniali e certificati in modo regolare. Questa opzione, infatti, offre la flessibilità, i vantaggi economici, la facilità nell’archiviazione e il controllo totale necessari per ottimizzare le risorse aziendali.

Foto copertina: istock/Galeanu Mihai