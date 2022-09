Concorso Agenzia Dogane 2022, bando per 640 diplomati

Al via il tanto atteso Concorso Agenzia Dogane 2022: i due bandi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022, prevedono l’assunzione di 980 unità di personale e sono rivolti a candidati diplomati e laureati. I posti disponibili sono così suddivisi:

340 unità di III area F1 (per i laureati);

(per i laureati); 640 unità di II area F3 (per i diplomati).

Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni utili per partecipare al concorso per diplomati: i requisiti, come candidarsi e le prove d’esame previste dai bandi.

Per iniziare la preparazione delle prove d’esame del concorso in arrivo, consigliamo lo studio del nuovo Manuale dedicato.

Concorso Agenzia Dogane 2022, profili professionali

I 640 posti riservati ai candidati in possesso del diploma di maturità sono suddivisi nei seguenti profili professionali:

300 assistenti amministrativi (ADM/AMM)

120 ragionieri (ADM/RAG)

100 periti informatici (ADM(PINF)

90 periti industriali (ADM/PI)

30 geometri (ADM/GEO)

40 periti chimici (ADM/PC).

Si ricorda, inoltre, che ciascun candidato potrà presentare domanda di partecipazione per un unico codice di concorso, presso una sola delle strutture elencate all’interno del bando (Regione/Comune/Strutture centrali).





Scarica il bando per diplomati

Concorso Agenzia Dogane 2022, come partecipare

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in forma

telematica, sulla piattaforma Concorsi Smart cui si accede tramite il Sistema Pubblico di

Identità Digitale (SPID) attraverso il seguente link: https://adm.concorsismart.it

I candidati dovranno completare la procedura di compilazione e invio delle domande di ammissione entro e non oltre le ore 18 del giorno 29 settembre 2022.

Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà versare una quota pari a 10 euro per

le spese di segreteria e amministrative, da corrispondere tramite il link: https://www.adm.gov.it/portale/pagamento-contributo-concorso

Concorso Agenzia Dogane 2022, prove d’esame

La procedura di selezione consiste nelle seguenti prove:

una prova preselettiva (eventuale);

una prova scritta: composta da due quesiti a risposta aperta e dieci a risposta multipla;

composta da due quesiti a risposta aperta e dieci a risposta multipla; una prova orale: consiste in un colloquio mirato ad accertare la preparazione del candidato nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dal profilo e verterà su tutte o alcune delle materie previste dalle precedenti prove.

Concorso Agenzia Dogane 2022, preselezione

La prova preselettiva, unica per tutti i codici di concorso, potrà svolgersi anche in giorni

diversi non consecutivi e consisterà in un test, da risolvere in 50 minuti, composto

da 50 quesiti a risposta multipla con tre opzioni di risposta, di cui una sola esatta.

La preselezione è articolata come segue:

18 domande attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento logico-matematico,

12 concernenti elementi di diritto penale e le funzioni della polizia giudiziaria,

15 di lingua inglese e cinque di conoscenza base degli strumenti di office automation.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +1 punto;

risposta non data o risposta multipla o non valida: 0 punti;

risposta errata: -0,33 punti

Si ricorda ai candidati che quest’anno non è prevista la pubblicazione della banca dati.

Inoltre, come si legge nel bando, le comunicazioni relative alle date e alle sedi di svolgimento della prova preselettiva saranno rese note tramite avviso pubblicato il 12 ottobre 2022.

Concorso Agenzia Dogane 2022, come prepararsi

Per iniziare la preparazione della prova preselettiva del concorso, consigliamo il seguente manuale:

Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2022 per 980 posti Il volume si presenta come strumento indispensabile di preparazione alla prova preselettiva del Concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il testo propone una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati durante la prova preselettiva, ovvero:

- ragionamento logico;

- elementi di Diritto penale;

- funzioni di Polizia giudiziaria;

- inglese (quiz);

- strumenti di Office automation.



L’ultima parte contiene nuove simulazioni composte da quiz ufficiali degli ultimi concorsi dell’Agenzia delle Dogane, commentati con nuove videolezioni di Giuseppe Cotruvo per comprendere il metodo di risoluzione.

Per completare la propria preparazione i candidati potranno inoltre usufruire del simulatore di quiz online per potersi esercitare con i quiz dei concorsi precedenti e verificare la propria preparazione.



Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili anche le videolezioni di logica con tecniche di risoluzione e suggerimenti utili del prof. Cotruvo.

Concorso Agenzia Dogane 2022, prova scritta e orale

Al fine di accertare le competenze previste per ciascun profilo professionale, la prova

scritta si articola in:

2 quesiti a risposta aperta da redigere in massimo 2000 battute (spazi inclusi),

anche di carattere teorico-pratico o interdisciplinare, su tutte o alcune delle materie indicate nel bando e specifiche per ciascun codice di concorso.

da redigere in massimo 2000 battute (spazi inclusi), anche di carattere teorico-pratico o interdisciplinare, su tutte o alcune delle materie indicate nel bando e specifiche per ciascun codice di concorso. 10 quesiti a risposta multipla di cui:

– 2 in lingua inglese sulle seguenti materie: fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, funzioni e compiti della polizia giudiziaria.

La prova orale consiste in un colloquio mirato ad accertare la preparazione del candidato

nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dal profilo e verterà su

tutte o alcune delle materie previste per la precedente prova scritta.

