Concorso Agenzia Dogane 2022, bando per 980 posti: ultime ore per partecipare

Ultimi giorni per partecipare aldomani, 29 settembre 2022 scadrà il termine ultimo per inviare le candidature per iscriversi alla selezione pubblica. Il, inoltre, sarà pubblicato l’avviso con le date e le sedi per lo svolgimento della prova preselettiva.

I bandi del concorso sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022, rivolti a candidati diplomati e laureati. Come già anticipato, i posti disponibili sono 980, così suddivisi:

– 340 unità di III area F1 (per i laureati);

– 640 unità di II area F3 (per i diplomati).

Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni utili per partecipare al concorso: i requisiti, come candidarsi e le prove d’esame previste dai bandi.

Concorso Agenzia Dogane 2022, requisiti

Per la partecipazione al concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane il 30 agosto 2022, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione o per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti del servizio di leva, secondo la normativa applicabile.

Per quanto riguarda i titoli di studio, è richiesto il possesso di:

profili in II Area F3: diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto;

profili in III Area F1: laurea almeno triennale nelle classi indicate nel bando, specifiche per ciascun profilo professionale per cui si concorre.

Concorso Agenzia Dogane 2022, invio domande

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in forma telematica, sulla piattaforma Concorsi Smart cui si accede tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) attraverso il seguente link: https://adm.concorsismart.it

I candidati dovranno completare la procedura di compilazione e invio delle domande di ammissione entro e non oltre le ore 18 del giorno 29 settembre 2022.

Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà versare una quota pari a 10 euro per le spese di segreteria e amministrative, da corrispondere tramite il link: https://www.adm.gov.it/portale/pagamento-contributo-concorso

Scarica il bando per laureati

Scarica il bando per diplomati

Concorso Agenzia Dogane 2022, prove d’esame

La procedura di selezione consiste nelle seguenti prove:

una prova preselettiva (eventuale);

una prova scritta: composta da due quesiti a risposta aperta e dieci a risposta multipla;

composta da due quesiti a risposta aperta e dieci a risposta multipla; una prova orale: consiste in un colloquio mirato ad accertare la preparazione del candidato nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dal profilo e verterà su tutte o alcune delle materie previste dalle precedenti prove.

Concorso Agenzia Dogane 2022, preselezione

La prova preselettiva, unica per tutti i codici di concorso, potrà svolgersi anche in giorni diversi non consecutivi e consisterà in un test, da risolvere in 50 minuti, composto da 50 quesiti a risposta multipla con tre opzioni di risposta, di cui una sola esatta. Si ricorda ai candidati che quest’anno non è prevista la pubblicazione della banca dati. Le comunicazioni relative alle date e alle sedi, anche decentrate, di svolgimento della prova preselettiva saranno rese note tramite avviso pubblicato il 12 ottobre 2022. La preselezione è articolata come segue:

18 domande attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento logico-matematico,

12 concernenti elementi di diritto penale e le funzioni della polizia giudiziaria,

15 di lingua inglese e cinque di conoscenza base degli strumenti di office automation.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: