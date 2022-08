Concorso Comune Pioltello, 15 istruttori amministrativi contabili

Indetto un Concorso Comune Pioltello (provincia di Milano) per l’assunzione di 15 unità di personale nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo determinato e pieno con contratto di formazione e lavoro. L’estratto del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, del 16 agosto 2022.

La selezione è aperta a tutti i candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) e rimarrà attiva fino al 15 settembre 2022, termine ultimo per inviare le domande di partecipazione al concorso.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti utili per partecipare alla selezione, come candidarsi e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Comune Pioltello: requisiti

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, entro la data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;

età compresa tra i 18 e 32 anni non compiuti (requisito che deve essere mantenuto fino alla data di scadenza del presente bando);

diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale (maturità);

godimento dei diritti politici;

non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

idoneità fisica;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare o dichiarati decaduti dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

conoscenza di almeno una lingua straniera fra inglese e francese.

Concorso Comune Pioltello: invio domande

Per la presentazione della domanda di ammissione al concorso dovrà essere usato esclusivamente il portale raggiungibile all’indirizzo web: https://sportellotelematico.comune.pioltello.mi.it/ entro e non oltre il 15 settembre 2022.





Per presentare la domanda sarà necessario autenticarsi (pulsante “accedi”) tramite SPID o CNS. Una volta autenticati, dall’home page basterà entrare nell’area dedicata “Occupazione, concorsi e assunzioni”, accedere alla sezione “partecipare a un concorso pubblico”, da questa pagina accedere alla sezione “partecipazione a un concorso pubblico” e da qui utilizzare il servizio di “presentazione telematica”.

Alla domanda il candidato dovrà allegare:

fotocopia del documento di identità in corso di validità;

titolo di studio solo se conseguito all’estero e con annessa certificazione di equiparazione del titolo di studio a quello richiesto dal bando;

ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,00;

curriculum formativo e professionale.

Concorso Comune Pioltello: prove d’esame

La procedura di selezione consiste nello svolgimento di due prove d’esame:

prova scritta: quesiti a risposta multipla e/o domande aperte sulle materie oggetto di concorso. Alla prova scritta potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30/30esimi; non superano la prova i candidati che non hanno ottenuto una valutazione di almeno 21/30esimi.

quesiti a risposta multipla e/o domande aperte sulle materie oggetto di concorso. Alla prova scritta potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30/30esimi; non superano la prova i candidati che non hanno ottenuto una valutazione di almeno 21/30esimi. prova orale/colloquio: consisterà in un colloquio di approfondimento di

conoscenze di tipo teorico e pratico sulle materie di concorso, e di valutazione delle attitudini, rispetto alle funzioni da svolgere.

In sede di prova orale potranno essere appurate anche le seguenti ulteriori conoscenze:

– Nozioni di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese;

– Conoscenza operativa dei software più diffusi relativi a videoscrittura e foglio elettronico.

Concorso Comune Pioltello: materie d’esame

Le prove del concorso Comune Pioltello verteranno sulle materie di seguito elencate:

Ordinamento degli Enti Locali;

Principi Contabili degli Enti Locali;

Il rapporto di pubblico impiego;

Contratti pubblici.

Scarica il bando

Concorso Comune Pioltello: come prepararsi

Per la preparazione del concorso per istruttore amministrativo contabile consigliamo il seguente volume:

Il Vigile Urbano - Agenti e Ufficiali di Polizia Locale, Municipale e Provinciale Questo manuale, forte dell’esperienza editoriale trentennale nei concorsi da “Vigile Urbano” e dei successi riscossi tra diverse generazioni di dipendenti dei Corpi di Polizia Municipale, è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia Locale, in grado di soddisfare tutte le richieste che i vari bandi di concorso possono presentare.



Aggiornatissimo e al contempo innovativo, al passo con i tempi e con le nuove procedure che la normativa richiede, il volume consente al candidato di apprendere tutte le materie e le competenze richieste nei bandi di concorso per le diverse qualifiche dei Corpi di Polizia Locale (Municipale e Provinciale) e rappresenta un prezioso strumento di aggiornamento anche per chi già opera.



Massimo Ancillotti

Dirigente del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Edoardo Barusso

Consulente e formatore enti locali, membro OIV e nuclei valutazione, già Segretario generale e Direttore generale, docente universitario.

Rosa Bertuzzi

Avvocato, Funzionario della Polizia Provinciale.

Andrea Del Ferraro

Primo Dirigente della Polizia di Stato, Direttore di Divisione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Elena Fiore

Già Comandante della Polizia Municipale. Docente nei corsi di formazione per operatori di Polizia Municipale.

Antonella Manzione

Consigliere di Stato, già Comandante della Polizia Municipale e Direttore generale del Comune di Firenze. Massimo Ancillotti, Edoardo Barusso, Rosa Bertuzzi, Andrea Del Ferraro, Elena Fiore, Antonella Manzione, 2022, Maggioli Editore 40.00 € 38.00 €

Concorso Collaboratore professionale e Istruttore Area amministrativa e contabile Cat. B e C negli Enti locali Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Collaboratore professionale e Istruttore nell’area amministrativa e contabile degli Enti locali (cat. B e C) e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.



Salvio Biancardi

Funzionario di primario Comune, autore di pubblicazioni e docente in corsi di formazione.

William Damiani

Istruttore direttivo presso il Comune di Riccione, esperto ANUSCA in materia di Anagrafe e Diritto amministrativo.

Eugenio Lequaglie

Avvocato professionista, esperto in Diritto amministrativo, già Responsabile del Servizio legale del Comune di Bussolengo (VR).

Luigi Oliveri

Dirigente di Veneto Lavoro e Giornalista professionista.

Marcello Quecchia

Funzionario del Comune di Cerea.

Nicola Rinaldi

Dirigente direzione del personale del Comune di Verona, già Segretario comunale, Vice segretario e Dirigente in diversi Comuni.

Giovanni Uderzo

Libero professionista, già Dirigente del Comune di Verona. Luigi Oliveri, Salvio Biancardi, Marcello Quecchia, William Damiani, Giovanni Uderzo, Nicola Rinaldi, Eugenio Lequaglie, 2021, Maggioli Editore 42.00 € 39.90 €









© RIPRODUZIONE RISERVATA