Concorsi Università, le assunzioni previste entro il 2026

Buone notizie per tutti gli aspiranti candidati ai Concorsi Università: il MUR (Ministero dell’università e della ricerca) ha recentemente pubblicato il Decreto Ministeriale relativo ai Piani Straordinari Reclutamento Personale Universitario 2022-2026. Il documento ministeriale è mirato alla programmazione delle prossime assunzioni di docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo per incrementare l’organico degli Atenei universitari d’Italia.

L’obiettivo è quello di raggiungere gli standard delle Università europee, migliorando il rapporto tra il numero effettivo di studenti iscritti ai corsi di studio e il personale docente e non docente attualmente impiegato nelle università italiane.

Per raggiungere tale scopo, il MUR ha stanziato circa 800milioni di euro per finanziare l’assunzione di docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo.

Vediamo ora tutte le informazioni disponibili riguardo alle assunzioni previste dal MUR.

Concorsi Università, il piano del reclutamento

Recentemente il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto-Ministeriale relativo ai Piani Straordinari Reclutamento Personale Universitario 2022-2026, finalizzato all’assunzione di nuove risorse da inserire negli Atenei universitari. Come già anticipato, il MUR ha stanziato circa 800milioni di euro per raggiungere gli scopi prefissati dai piani straordinari e per raggiungere lo standard delle Università europee.





Questi Piani di reclutamento sono divisi per anno fino al 2026, e ad ognuno è attribuito il fondo investito per le assunzioni future:

Concorsi Università, entro quando?

Le assunzioni e le relative prese di servizio, secondo quanto si legge all’interno del decreto ministeriale, dovranno essere attuate entro i termini indicati di seguito con riferimento, rispettivamente, a ciascuno dei piani straordinari elencati nel paragrafo precedente:

PIANO A: dal 1 ottobre 2022 al 31 ottobre 2024,

PIANO B: dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2025,

PIANO C: dal 1 gennaio 2025 al 31 ottobre 2026,

PIANO D: dal 1 gennaio 2026 al 31 ottobre 2027.

