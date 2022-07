Concorso ATVO, 30 autisti a tempo indeterminato

Nuove assunzioni in Veneto con il Concorso ATVO, finalizzato all’assunzione di 30 autisti in possesso di licenza media. La selezione pubblica indetta dall’Azienda Trasporti Veneto Orientale per assumere 30 “Operatori di esercizio – parametro 140”, con mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone e/o operatore di manutenzione autobus (guardiania – pulizia), servirà per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in prima fase a tempo determinato.

Gli aspiranti candidati hanno tempo fino al 29 settembre 2022 per iscriversi alla procedura concorsuale, seguendo le indicazioni riportate nei prossimi paragrafi.

Di seguito vediamo nel dettaglio tutti i requisiti per partecipare alla selezione pubblica, come iscriversi e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso ATVO: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dall’ATVO, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

diploma di scuola dell’obbligo o equivalente;

o equivalente; godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;

non aver compiuto i 50 anni alla data del 23 Giugno 2022 (data di pubblicazione del bando);

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito di procedimento disciplinare o per giusta causa o per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di condanne penali;

patente di guida D o D/E e carta di qualificazione conducente CQC per trasporto persone;

per trasporto persone; avere un punteggio residuo della patente e della CQC non inferiore a 20 punti;

carta tachigrafica rilasciata dalla camera di commercio di residenza;

non essere stato dichiarato idoneo in altre graduatorie per la medesima mansione;

conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

Concorso ATVO: invio domande

I candidati dovranno inviare le proprie domande di partecipazione al concorso entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 settembre 2022, tramite una delle seguenti modalità:

a mano , in busta chiusa presso la segreteria dell’Azienda;

, in busta chiusa presso la segreteria dell’Azienda; a mezzo PEC all’indirizzo [email protected]





Scarica il bando

Concorso ATVO: prove d’esame

La procedura di selezione si articola attraverso le seguenti fasi:

prova pratica di guida e di accertamento psico-attitudinale: consisterà nella guida di un autobus in dotazione all’Azienda, su un percorso stabilito dalla Commissione esaminatrice, seguito da un colloquio in cui sarà valutato l’interesse e la motivazione del candidato, insieme alla capacità di gestire determinate situazioni;

consisterà nella guida di un autobus in dotazione all’Azienda, su un percorso stabilito dalla Commissione esaminatrice, seguito da un colloquio in cui sarà valutato l’interesse e la motivazione del candidato, insieme alla capacità di gestire determinate situazioni; prova orale: colloquio riservato a coloro che superano la prima fase di selezione, verterà sui seguenti argomenti: Codice della strada. Nozioni di meccanica applicata al settore autobus. Conoscenza delle modalità tecniche di realizzazione dei principali interventi manutentivi. Cultura generale.

colloquio riservato a coloro che superano la prima fase di selezione, verterà sui seguenti argomenti:

