Concorsi Ministero Difesa, 333 funzionari e assistenti tecnici

Nuovi Concorsi Ministero Difesa per i candidati diplomati e laureati: nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15 luglio 2022 sono stati pubblicati due bandi di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di un totale complessivo di 333 Funzionari e Assistenti tecnici.

I posti messi a bando sono così distribuiti per profilo professionale:

264 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area II, posizione economica F2, nel profilo di assistente tecnico, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa (profilo per diplomati);

di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area II, posizione economica F2, nel profilo di assistente tecnico, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa (profilo per diplomati); 69 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nel profilo di funzionario tecnico, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa (profilo per laureati).

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutte le informazioni utili per partecipare alle procedure concorsuali e le prove d’esame previste dai bandi.

Concorsi Ministero Difesa: profili professionali

I 264 posti di Assistente tecnico, rivolti a tutti i candidati in possesso di un diploma di maturità, sono suddivisi come di seguito per profilo professionale:

91 posti da assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi

22 posti da assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni

59 posti da assistente tecnico per le lavorazioni

16 posti da assistente tecnico chimico-fisico

22 posti da assistente tecnico artificiere

1 posto assistente tecnico per l’informatica

26 posti da assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici

7 posti assistente tecnico per la cartografia e la grafica

6 posti da assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni

14 posti da assistente tecnico nautico.

I profili professionali dei 69 posti di Funzionario tecnico, riservati ai candidati in possesso di una laurea, sono così ripartiti:

5 posti da Funzionario tecnico per l’informatica

3 posti da Funzionario tecnico per la cartografia

9 posti da Funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica

5 posti da Funzionario tecnico per l’edilizia

9 posti da Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni

6 posti da Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici

21 posti da Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica

8 posti da Funzionario specialista tecnico

3 posti da Funzionario specialista scientifico.

Concorsi Ministero Difesa: requisiti





Per accedere alle selezioni pubbliche indette dal Ministero della Difesa per l’assunzione di 333 unità di personale non dirigenziale, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana;

età non inferiore ai diciotto anni;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

essere in possesso della condotta incensurabile.

Inoltre, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio, diversi per ogni profilo professionale:

per i 264 posti di Assistente tecnico è richiesto il diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

è richiesto il diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; per i 69 posti di Funzionario tecnico è richiesta la laurea di primo livello (triennale) o magistrale nelle classi indicate nel bando, specifiche per ogni profilo professionale.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram

Concorsi Ministero Difesa: invio domande

I candidati dovranno inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con una delle seguenti credenziali:

SPID,

CIE,

CNS,

eIDAS,

e compilando il format di candidatura sul Portale inPA previa registrazione del candidato entro il 16 agosto 2022. Si ricorda che per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato o un domicilio digitale.

Inoltre deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di 10 euro sulla base delle indicazioni riportate su inPA.

Concorsi Ministero Difesa: prove d’esame

La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi:

una prova selettiva scritta: composta da 40 quiz da risolvere in 60 minuti,

composta da 40 quiz da risolvere in 60 minuti, una prova selettiva orale: colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta e in altre indicate nel bando, diverse per ogni profilo professionale,

colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta e in altre indicate nel bando, diverse per ogni profilo professionale, la valutazione dei titoli.

Nello specifico, per il profilo di Assistente tecnico i quiz della prova scritta sono suddivisi come segue:

25 quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle materie indicate nel bando, diverse per ogni profilo professionale,

rilevanti afferenti alle materie indicate nel bando, diverse per ogni profilo professionale, 7 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale,

e di ragionamento critico-verbale, 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacita’ di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.

Per quanto riguarda la prova scritta del profilo di Funzionario tecnico, invece, i quiz saranno così suddivisi:

25 quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle materie indicate nel bando, diverse per ogni profilo professionale,

rilevanti afferenti alle materie indicate nel bando, diverse per ogni profilo professionale, 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale,

e di ragionamento critico-verbale, 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacita’ di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.

Concorsi Ministero Difesa: come prepararsi

Per la preparazione delle prove d’esame dei Concorsi Ministero Difesa consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

Test situazionali per Concorsi pubblici › Tipologie e caratteristiche

› Strategie di risposta

› Esempi pratici

› Test ufficiali Concorsi RIPAM con risposta commentata 2022, Maggioli Editore 14.00 € 13.30 €

Quiz di Logica RIPAM - Test ufficiali per superare la prova preselettiva - Ragionamento astratto - Comprensione verbale - Ragionamento verbale - Ragionamento critico verbale - Logica deduttiva - Problem solving - Ragionamento numerico - Ragionamento numerico deduttivo - Ragionamento critico numerico Giuseppe Cotruvo, 2020, Maggioli Editore 35.00 € 33.25 €









© RIPRODUZIONE RISERVATA