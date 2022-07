Quarta dose vaccino Covid: come prenotare, Regione per Regione

Con l’aumento dei contagi nel nostro Paese è stata estesa, l’11 luglio, la quarta dose di vaccino Covid a tutta la popolazione con più di 60 anni, mentre per le persone più vulnerabili non c’è alcun limite di età.

Con la fine degli obblighi vaccinali (con l’eccezione del personale sanitario), la quarta dose diventa fortemente consigliata per questa fascia di età, vista l’efficacia del vaccino nel prevenire le forme gravi di Covid-19.

Secondo la Circolare dell’11 luglio la somministrazione della seconda dose booster del vaccino Covid può essere somministrata a condizione che siano trascorsi 120 giorni (4 mesi):

dalla terza dose;

dall’ultima infezione successiva alla terza dose (dalla data del primo tampone positivo).

Come si stanno muovendo le Regioni? Attraverso quali canali si può prenotare? Lo vediamo nei prossimi paragrafi.

Quarta dose Vaccino Covid: per chi

Le prime indicazioni sulla quarta dose sono arrivate con la Circolare del Ministero della Salute del 20 febbraio 2022 che aveva approvato la somministrazione della quarta dose per i soggetti immunocompromessi. In seguito, la platea è stata ampliata con gli over 80, gli ospiti delle Rsa e i soggetti fragili over 60.





Con la Circolare dell’11 luglio si aggiunge la fascia di popolazione dai 60 anni in su. In poche parole, possono fare la quarta dose tutti i cittadini di età uguale o superiore a 60 anni e tutti i soggetti fragili di qualunque età.

Un allegato alla nota contiene inoltre l’elenco delle patologie che rientrano nella condizione di elevata fragilità, che viene riportato di seguito.

Quarta dose: con quali vaccini

Il parere dell’Aifa riguarda solo i vaccini a mRna, quindi per la quarta dose verranno somministrati i vaccini:

Pfizer (Comirnaty);

(Comirnaty); Moderna (Spikevax).

Sono specificate anche le dosi:

30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty (Pfizer);

50 mcg in 0,25 mL per Spikevax (Moderna).

Per la fascia 12-17 anni è invece raccomandato il solo uso del vaccino Pfizer, al dosaggio di

30 mcg in 0,3 mL.

Quarta dose vaccino Campania

In Campania la quarta dose dose è aperta a tutti, senza prenotazione. Ci si potrà rivolgere direttamente ai distretti sanitari cittadini o ai centri vaccinali, riaperti per l’occasione, basterà portare con sé la tessera sanitaria.

Quarta dose vaccino Molise

In Molise è attiva la piattaforma regionale online per le prenotazioni anche per le quarte dosi. Potranno prenotare tutte le categorie coinvolte in questa fase. Gli ospiti delle strutture residenziali non devono prenotarsi, poiché saranno vaccinati presso le strutture dal personale Asrem.

La richiesta di vaccinazione a domicilio può essere richiesta al call center Covid chiamando il numero 0874 1866000, oppure inviando una e-mail all’indirizzo [email protected].

Quarta dose Vaccino Calabria

Al via la campagna booster per i soggetti compresi nelle categorie indicate nella Circolare del Ministero della Salute in Calabria, dove per le prenotazioni sono state autorizzate anche le farmacie. È possibile inoltre prenotare attraverso la piattaforma di Poste Italiane.

Per la vaccinazione a domicilio basterà contattare, anche via mail, uno dei referenti indicati sul sito internet della Regione, oppure direttamente il gruppo tecnico regionale per l’emergenza Covid-19 ([email protected]).

Quarta dose Vaccino Covid Basilicata

In Basilicata sarà possibile prenotarsi attraverso la piattaforma di Poste Italiane. L’ASP Basilicata precisa che le prime dosi per i soggetti dai 12 anni in poi restano ad accesso libero, mentre le prime dosi per i bambini dai 5 agli 11 anni prevedono la prenotazione obbligatoria. La prenotazione è inoltre necessaria per le terze dosi. Permangono ad accesso libero le terze e le quarte dosi per la categoria OVER 80.

Quarta dose Vaccino Covid Lazio

Nel Lazio la macchina per le prenotazioni della quarta dose si è messa in moto già dal 13 luglio per over 60 e fragili con più di 12 anni.

È possibile prenotare sia attraverso la piattaforma regionale che con i Medici di Medicina Generale. Per le richieste di vaccinazione a domicilio, è possibile contattare il numero verde 800118800.

Quarta dose Vaccino Covid Emilia Romagna

In Emilia Romagna la quarta dose di vaccino può essere somministrata solo negli hub vaccinali e dai medici di medicina generale. Trascorso l’intervallo minimo dalla seconda dose un sms informerà i cittadini vaccinati sulla data e la sede per la quarta doese, chi vorrà cambiare l’appuntamento potrà farlo seguendo le indicazioni all’interno del messaggio. In alternativa è possibile prenotarsi presso gli sportelli Cup, Cupweb, FarmaCUP, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app ER-Salute.

Quarta dose Vaccino Covid Piemonte

Da giovedì 14 luglio le persone tra 60 e 79 anni potranno preaderire alla somministrazione della quarta dose del vaccino contro il Covid sul portale www.ilPiemontetivaccina.it. Riceveranno così l’sms con l’appuntamento entro 10 giorni presso uno dei centri vaccinali delle Asl.

In alternativa, dopo aver preaderito sul portale, da venerdì 15 luglio potranno recarsi in una delle farmacie che hanno manifestato la disponibilità e prenotare la dose.

Sarà possibile anche rivolgersi al proprio medico di famiglia se vaccinatore. Per quanto riguarda i fragili over 12, saranno invece le strutture che li hanno in cura a procedere alla convocazione diretta.

Quarta dose Vaccino Covid Abruzzo

Dal 13 luglio, in Abruzzo, le somministrazioni sono disponibili su tutto il territorio regionale ad accesso libero, senza bisogno di prenotazione.

A disposizione dei cittadini, oltre agli hub vaccinali, ci sono anche le farmacie e i medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna vaccinale già nelle precedenti fasi. Nel caso di criticità che dovessero riscontrarsi per un elevato numero di accessi, chiarisce la Regione che l’organizzazione della campagna sarà modificata e potrebbe essere ripristinata la prenotazione sulla piattaforma Poste.

Quarta dose Vaccino Covid Toscana

Dal 12 luglio sono attive in Toscana le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti-Covid riservata agli over 60 e alle persone con elevata fragilità dai 12 anni in su sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.

La somministrazione della quarta dose sarà effettuata dai medici di medicina generale, nelle farmacie che aderiscono e nei centri vaccinali sul territorio gestiti dalle Asl. Le prenotazioni per i vaccini si possono effettuare anche nelle farmacie e nelle parafarmacie della Toscana.

Quarta dose Vaccino Covid Liguria

Per quanto riguarda la Liguria, a partire dalle ore 12 del 18 luglio sarà attiva la piattaforma delle prenotazioni per gli over 60. La piattaforma è già attiva per per le persone con più di 80 anni e le persone con più di 60 anni con elevata fragilità. È possibile prenotare attraverso i consueti canali:

http://prenotovaccino.regione.liguria.it

Numero verde 800 938 818

Sportelli Polifunzionali (Cup) che effettuano servizio prenotazione

Farmacie che effettuano servizio Cup

Quarta dose Vaccino Covid Lombardia

In Lombardia è aperta la prenotazione della quarta dose di vaccino, destinata a over 60, fragili over 12 e soggetti immunocompromessi. Ci si può prenotare:

su una piattaforma online dedicata

telefonando al numero verde 800 894545

oppure si può usufruire del servizio “Postamat” per chi è cliente di Poste Italiane

Quarta dose Vaccino Covid Friuli

In Friuli-Venezia Giulia la prenotazione può avvenire tramite:

Cup;

farmacie abilitate;

Call Center Regionale;

WebApp (https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione).

Quarta dose Vaccino Covid Veneto

In Veneto si può accedere alla quarta dose:

Nei centri vaccinali attivi tramite prenotazione attraverso il portale regionale https://www.aulss2.veneto.it/prenota-online-la-vaccinazione

Nelle farmacie aderenti. L’elenco delle Farmacie in cui è possibile vaccinarsi è disponibile all’indirizzo https://www.aulss2.veneto.it/vaccinazione-anticovid

È possibile anche l’accesso diretto presso uno qualsiasi dei CVP secondo gli orari di apertura al link https://www.aulss2.veneto.it/vaccinazione-anticovid, ma rimane caldamente raccomandata la prenotazione per poter fornire un servizio migliore all’utenza.

Quarta dose Vaccino Covid Trentino – Alto Adige

Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento a partire dal 15 luglio è possibile prenotare attraverso il Cup online dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, o accedere liberamente in uno dei centri vaccinali della provincia.

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha aperto le prenotazioni per la quarta dose attraverso il portale SaniBook https://sanibook.sabes.it/ da mercoledì 13 luglio alle ore 09:00. Anche alcuni medici di Medicina generale/farmacie offrono tale servizio, ma in farmacia possono essere immunizzate solo persone che non stanno assumendo farmaci o che non hanno malattie pregresse.

Il calendario delle vaccinazioni è disponibile sul sito web dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige al seguente link: https://www.vaccinazioneanticovid.it/it/appuntamenti-vaccinali/tutti-gli-appuntamenti.

Quarta dose Vaccino Covid Puglia

Sul portale istituzionale della Regione Puglia al link https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/sedi-vaccinali si possono consultare le sedi vaccinali operative tra hub, punti vaccinali di popolazione (PVP) e del territorio (PVT) distinti per provincia con gli orari di apertura. Allo stesso link è disponibile l’elenco delle farmacie, divise per provincia, dove è possibile ricevere la somministrazione del vaccino anticovid.

Al momento è possibile recarsi negli hub senza prenotazione, ma il portale sarà riaperto nei prossimi giorni. Anche i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta sono coinvolti per la vaccinazione degli assistiti appartenenti alle categorie target e, in specie, i soggetti con elevata fragilità e i soggetti in assistenza domiciliare

Quarta dose Vaccino Covid Sicilia

Per quanto riguarda la Sicilia è possibile prenotarsi sia dalla piattaforma di Poste Italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it), sia attraverso quella della Regione Siciliana (https://www.siciliacoronavirus.it).

Inoltre, è possibile prenotarsi chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18: è sufficiente indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento.

Quarta dose Vaccino Covid Sardegna

In Sardegna, come dichiarato dall’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, la piattaforma di prenotazione di Poste italiane è in fase di aggiornamento per renderla disponibile a tutte le persone che appartengono alla nuova platea allargata. Gli over sessanta possono già prenotarsi, mentre per gli over dodici fragili è in corso il caricamento a sistema delle anagrafiche.

In attesa che sia completato il passaggio tecnico che consentirà di rendere disponibile il sistema di prenotazione per tutti, è stata data indicazione alle Asl di vaccinare tutte le persone che possono essere sottoposte al secondo richiamo e dovessero presentarsi spontaneamente negli hub senza prenotazione.

Quarta dose Vaccino Covid Umbria

A partire dalle ore 8 di giovedì 14 luglio, i cittadini umbri over 60 e i soggetti fragili individuati dalla circolare ministeriale, potranno aderire alla vaccinazione anti Covid con seconda dose booster (quarta dose) tramite il portale vaccinocovid.regione.umbria.it.

Quarta dose Vaccino Covid Marche

Nelle Marche sarà possibile prenotare attraverso il portale di Poste Italiane (e di conseguenza anche tramite call center, postamat e portalettere). Come per le precedenti dosi, per la somministrazione del vaccino è possibile anche contattare il proprio Medico di Medicina Generale oppure una Farmacia aderente alla campagna vaccinale.

Quarta dose Vaccino Covid Valle d’Aosta

Per quanto riguarda la Valle d’Aosta le prenotazioni online sono possibili da lunedì 18 luglio attraverso il portale di Poste Italiane, dal sito Usl, via Call center, presso gli sportelli Postamat e tramite i Portalettere.

(Articolo in aggiornamento)









