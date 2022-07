Concorsi Piemonte Lavoro, 165 assunzioni in arrivo nei Centri Impiego

Concorsi Piemonte Lavoro: in arrivo nelle prossime settimane i nuovi bandi di selezione pubblica per l’assunzione di 165 unità di personale per incrementare l’organico dei Centri per l’Impiego della regione.

L’Agenzia Piemonte Lavoro ha in programma l’attivazione di due nuovi bandi di concorso pubblico per potenziare i 31 Centri per l’Impiego della regione. Le assunzioni previste sono, in totale, 165, e saranno rivolti sia al personale in possesso di diploma di maturità, sia ai candidati laureati, distribuiti come segue:

68 Specialisti Politiche del Lavoro (categoria D),

(categoria D), 97 Tecnici Servizi per l’Impiego (categoria C)

Le procedure concorsuali saranno organizzate su base provinciale, perciò ogni candidato dovrà iscriversi alla selezione per una provincia specifica, indicandola nel corso della compilazione e dell’invio della domanda di ammissione. Di conseguenza anche le graduatorie saranno redatte per ogni singola provincia e saranno utilizzate anche per coprire gli eventuali posti vacanti.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni ad oggi disponibili sulle selezioni pubbliche in programma per la Regione Piemonte.

Concorsi Piemonte Lavoro, posti disponibili

I 165 posti che saranno messi a bando dai prossimi concorsi dell’Agenzia Piemonte Lavoro (APL), verranno distribuiti nei seguenti profili professionali:

68 posti di Specialista Politiche del Lavoro , di cui

– 12 per la provincia di Alessandria;

– 2 per la provincia di Asti;

– 3 per la provincia di Biella;

– 12 per la provincia di Cuneo;

– 8 per la provincia di Novara;

– 25 per la provincia di Torino;

– 5 per la provincia Verbano-Cusio-Ossola;

– 5 per la provincia di Vercelli;

– 10 per la provincia di Alessandria;

– 2 per la provincia di Asti;

– 3 per la provincia di Biella;

– 16 per la provincia di Cuneo;

– 11 per la provincia di Novara;

– 41 per la provincia di Torino;

– 7 per la provincia Verbano-Cusio-Ossola;

– 7 per la provincia di Vercelli.

Per conoscere i requisiti specifici di accesso e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle prossime procedure concorsuali dell’Agenzia Piemonte Lavoro, occorre attendere la pubblicazione dei relativi bandi in Gazzetta Ufficiale.

Nel frattempo, secondo le ultime informazioni disponibili, possiamo anticipare che le selezioni saranno aperte sia ai diplomati (per il profilo di Tecnico Servizi per l’Impiego, categoria C), sia ai laureati (per il profilo di Specialista Politiche del Lavoro, categoria D).

