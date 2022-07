Concorsi Provincia Frosinone, 54 collaboratori tecnici e amministrativi

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022, i due bandi dei Concorsi Provincia Frosinone, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 54 posti di collaboratore professionale tecnico e amministrativo. I posti messi a disposizione con le nuove selezioni concorsuali sono distribuiti come di seguito per profilo professionale:

22 posti di collaboratore professionale amministrativo , categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore;

, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore; 32 posti di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio come iscriversi alle procedure concorsuali, quali sono i requisiti di accesso e le prove d’esame previste dai bandi.

Concorsi Provincia Frosinone: requisiti

Per avere accesso alle procedure concorsuali indette dalla Provincia di Frosinone, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

o di uno dei paesi dell’Unione Europea; età non inferiore a 18 anni ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire.

allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione , per persistente insufficiente rendimento;

, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; possesso di patente B o superiore.

Inoltre, per partecipare alla selezione per il profilo tecnico si richiede uno dei seguenti titoli di studio:

un diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) + attestato di qualifica biennale di settore;

licenza media + esperienza di 2 anni.

Per il profilo amministrativo si richiede: un diploma di scuola secondaria di secondo grado;

un diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) + attestato di qualifica biennale di settore;

licenza media + esperienza di 2 anni.

Concorsi Provincia Frosinone: invio domande





La domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione, deve essere presentata per via telematica, compilando l’apposito modulo on-line, accessibile dalla piattaforma informatica: https://concorsi.provincia.fr.it entro le ore 23:59 del giorno 11 agosto 2022.

Concorsi Provincia Frosinone: prove d’esame

I concorsi prevedono l’espletamento di una prova scritta e una orale per accedere al profilo di collaboratore amministrativo, mentre per il profilo di collaboratore tecnico i candidati saranno sottoposti ad una prova pratica seguita da un colloquio orale.

Il programma di esame della prova scritta per il profilo amministrativo è il seguente:

nozioni di cultura generale;

logica: test psicoattitudinali volti a verificare le capacità trasversali quali il ragionamento logico− deduttivo, verbale, numerico in relazione all’attività del profilo professionale per il quale si concorre;

diritti e doveri del pubblico dipendente;

nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) con particolare riguardo alle Province (Legge 7 aprile 2014, n. 56);

elementi in materia di documentazione amministrativa (Legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm. e ii.; DPR n. 445/2000)

Il programma d’esame per la prova orale, invece, verterà sui seguenti argomenti:

materie oggetto della prova scritta,

elementi per l’utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Per quanto riguarda il profilo tecnico:

tecniche ed eventuale effettuazione di rappezzi e/o riprese di pavimentazione su un tratto di strada con l’impiego di leganti bituminosi e graniglie;

– installazione della prescritta segnaletica per la segnalazione di un cantiere di lavoro lungo una strada provinciale;

– eventuale prova della guida di automezzi ed attrezzature meccaniche per i quali non è previsto il possesso della patente “C”;

– interventi di minuta manutenzione riguardante opere edili e/o stradali;

– uso di attrezzature ed utensili, anche manuali, per lavori di edilizia e carpenteria metallica.

Scarica i bandi

Concorsi Provincia Frosinone: come prepararsi

Per la preparazione ai concorsi della Provincia di Frosinone, consigliamo il seguente volume:

