Concorsi Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, 1574 assunzioni entro il 2025

Oltre 1500 assunzioni in arrivo entro il 2025 con i prossimi Concorsi Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Grazie alla conversione in legge del Decreto PNRR 2, è stato autorizzato il reclutamento di un totale di 1574 unità di personale da assumere nella Polizia di Stato, nell’Arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nella Polizia Penitenziaria e nei Vigili del fuoco.

Le risorse indicate all’interno del decreto saranno selezionate anche tramite l’attivazione di nuove procedure concorsuali.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni ad oggi disponibili sui posti di lavoro autorizzati dal decreto PNRR 2 e sui prossimi bandi di concorso in arrivo.

Concorsi Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, decreto PNRR 2

Nell’articolo 17 bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si legge l’introduzione di nuove “Misure di potenziamento per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché autorizzazione all’assunzione”, che saranno soddisfatte dalle prossime assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell’Arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nella Polizia Penitenziaria e nei Vigili del fuoco.

Si sta parlando di circa 1574 nuovi posti di lavoro entro l’anno 2025, in aggiunta alle normali facoltà assunzionali previste dai vari Corpi, al fine di potenziare gli interventi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi. Tali assunzioni sono previste sia per incrementare l’organico in vista del Giubileo del 2025, sia in relazione alle conseguente della crisi umanitaria in corso in Ucraina.

Nello specifico, i posti autorizzati per le assunzioni straordinarie sopra citate da effettuare entro il 2025, saranno così distribuiti tra le Forze Armate:

Polizia di Stato : 430 posti;

: 430 posti; Carabinieri: 367 posti;

367 posti; Guardia di Finanza: 351 posti;

351 posti; Polizia Penitenziaria: 270 posti;

270 posti; Vigili del fuoco: 95 posti.

