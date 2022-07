Concorsi Regione Piemonte, 38 vari profili: requisiti, domanda e prove

Nuove posizioni professionali aperte in nord Italia con i Concorsi Regione Piemonte: sono state indette cinque selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di 38 posti di diversi profili professionali sia di categoria D (riservati al personale laureato) sia di categoria C (rivolto ai candidati diplomati), a tempo pieno ed indeterminato, per il ruolo della giunta, con talune riserve.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, i profili professionali ricercati e come iscriversi alle procedure.

Concorsi Regione Piemonte, tutti i profili

La Regione Piemonte ha attivato cinque bandi di concorso per l’assunzione di 38 figure professionali, distribuite come di seguito per profilo ricercato:

25 posti di categoria C per il profilo professionale di “Collaboratore tecnico agrario e forestale” di cui 8 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia;

2 posti di categoria D per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività' in campo veterinario";

6 posti di categoria D per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività' in campo farmaceutico", di cui 2 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia;

3 posti di categoria D per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività' di tecnico di conservazione museale", di cui 1 posto riservato ai sensi della normativa vigente in materia – Area museale Scienze della Vita;

2 posti di categoria D per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività' di tecnico di conservazione museale" – Area museale Scienze della Terra.

Concorsi Regione Piemonte, requisiti

Per avere accesso alle procedure concorsuali indette dalla Regione Piemonte, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

età non inferiore agli anni 18;

godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza,

secondo le vigenti disposizioni di legge, fatta salva l’indicazione delle ragioni

dell’eventuale mancato godimento;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego;

assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego

presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 487/94

e art. 55-quater del D.Lgs 165/2001;

presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 487/94 e art. 55-quater del D.Lgs 165/2001; non avere riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti

penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; per i cittadini italiani: di essere in

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, laddove espressamente previsti

per legge.

Inoltre, è richiesto anche il possesso di:

un diploma di maturità per accedere al profilo di categoria C,

una laurea nelle classi indicate nei bandi, specifiche per ogni figura professionale messo a concorso, per accedere ai profili di categoria D.





Scarica i bandi

Concorsi Regione Piemonte, come partecipare

La domanda deve essere presentata unicamente per via telematica mediante le proprie credenziali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta di Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi),

previa registrazione all’interno della piattaforma disponibile alla URL internet:https://regionepiemonte.iscrizioneconcorsi.it

La procedura per iscriversi alle selezioni concorsuali rimarrà attiva fino al giorno 4 agosto 2022.

Concorsi Regione Piemonte, prove d’esame

A seconda del numero complessivo di domande di partecipazione inviate, la Commissione giudicatrice può fare ricorso alla prova preselettiva, la quale, consisterà nella somministrazione di quesiti con risposte multiple prefissate e verterà prevalentemente

sulle materie d’esame diverse per ciascun profilo professionale, quesiti di abilità logico-matematica e di cultura generale.

La procedura di selezione è composta da due fasi:

prova scritta: consisterà in uno o più elaborati o quesiti a risposta sintetica aperta,

diretti ad accertare la conoscenza delle materie d’esame;

prova orale: colloquio orale volto ad accertare e approfondire le competenze tecniche e specifiche per lo svolgimento delle mansioni proprie correlate al profilo professionale previsto dal bando e verterà sulle relative materie d'esame.

Nell’ambito del colloquio è accertata la conoscenza della lingua inglese. In particolare,

tale conoscenza è verificata attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare un’adeguata padronanza degli

strumenti linguistici. E’ inoltre valutata la conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse.

Concorsi Regione Piemonte, come prepararsi

