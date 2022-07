Concorsi ANSFISA, 129 funzionari e dirigenti: come partecipare

Indetti due nuovi Concorsi ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) per incrementare l’organico di funzionari e dirigenti. Le procedure di selezione dell’Agenzia sono destinate al reclutamento di 129 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, così suddivise per profilo:

114 funzionari tecnici, per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione;

per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione; 15 dirigenti di seconda fascia, settori tecnici, per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione, da inquadrare nel ruolo dirigenziale di ANSFISA.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutti i requisiti utili per partecipare alle selezioni, come iscriversi e le prove d’esame previste dai bandi.

Concorsi ANSFISA: chi partecipa

Oltre al possesso dei requisiti generali (come, per esempio, la cittadinanza italiana, l’idoneità fisica e il godimento dei diritti civili e politici), i candidati ai 129 posti di funzionario e dirigente devono:

dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, oppure corrispondenti Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS), rilasciato da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere;

essere in possesso di alcuni requisiti di servizio indicati nel bando (limitatamente ai 15 posti di dirigente di seconda fascia).

Concorsi ANSFISA: come candidarsi

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di ammissione esclusivamente a mezzo della predetta piattaforma IoLavoroNelPubblico visibile sul sito web istituzionale dell’Agenzia www.ansfisa.gov.it sezione Bandi di Concorso in Amministrazione Trasparente, alla quale il candidato potrà accedere tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso apposita procedura di registrazione.

La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda di ammissione, unitamente ai richiesti allegati indicati nel bando di concorso integrale, devono essere completati entro il giorno 4 agosto 2022.

Concorsi ANSFISA: prove d’esame





Le procedure di selezione dei due concorsi ANSFISA ai articolano come segue. Per quanto riguarda i 15 posti di dirigente di seconda fascia, i candidati saranno sottoposti a:

: in relazione al numero di candidati che avranno presentato domanda, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento di una prova preselettiva, consistente nella risoluzione di 60 quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove d’esame del bando e quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base a diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo) e attitudinali; valutazione dei titoli: il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei

titoli è pari a 50 punti;

: a contenuto pratico, è diretta ad accertare l’attitudine del candidato all’analisi e alla riflessione critica con riferimento alle materie indicate nel bando, oltre a quelle della prima prova scritta; prova orale: consistente in un colloquio, verterà sui seguenti ambiti:

a) le materie di cui alle due prove scritte;

b) le capacità relazionali, le attitudini e le motivazioni individuali;

c) elementi di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario;

Le prove d’esame per i 114 posti di Funzionario tecnico, invece, saranno:

: in relazione al numero di candidati che avranno presentato domanda, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento di una prova preselettiva, consistente nella risoluzione di 60 quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove d’esame del bando e quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base a diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo) e attitudinali; una prova scritta: a contenuto teorico-pratico consiste in un elaborato volto a verificare le conoscenze del candidato e verterà, a scelta del candidato stesso, su una delle tre tracce proposte dalla Commissione esaminatrice tramite estrazione tra quelle aventi oggetto le seguenti materie:

a) Ingegneria civile, scienza e tecnica delle costruzioni

b) Ingegneria industriale e meccanica

c) Ingegneria elettrica ed energetica;

a contenuto teorico-pratico consiste in un elaborato volto a verificare le conoscenze del candidato e verterà, a scelta del candidato stesso, su una delle tre tracce proposte dalla Commissione esaminatrice tramite estrazione tra quelle aventi oggetto le seguenti materie: a) Ingegneria civile, scienza e tecnica delle costruzioni b) Ingegneria industriale e meccanica c) Ingegneria elettrica ed energetica; una prova orale: colloquio vertente sulle materie seguenti:

a) le materie di cui alla prova scritta;

b) NTC 2018 – Ponti stradali e ferroviari – costruzioni esistenti

c) Sistemi di Gestione della sicurezza, (Regolamento UE 762/2018, Norme ISO 31000,

ISO 31010, ISO 19011, ISO 39001)

d) elementi di tecnica e principi di sicurezza della circolazione ed interoperabilità

ferroviaria (Regolamento UE 2019/773)

e) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. n. 81/2008: gli

obblighi del datore di lavoro, la tutela del lavoratore. Il servizio di prevenzione e protezione, il documento di valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, le procedure sanzionatorie

f) normativa in materia di prevenzione e contrasto della corruzione

g) le fonti dell’ordinamento europeo. I Trattati. I Regolamenti. Le Direttive. I Pareri. Le

Raccomandazioni. Gli Organi del diritto unionale. Il ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea

h) conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura, la traduzione di testi e la

conversazione in lingua inglese;

i) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,

anche mediante una verifica pratica.

Per ulteriori informazioni sulle materie d’esame, consulta i bandi di concorso.

Concorsi ANSFISA: come prepararsi

