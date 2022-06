Concorso Regione Lazio, Centri per l’Impiego: in arrivo bando per 600 posti

In arrivo nelle prossime settimane un nuovo bando di Concorso Regione Lazio per il reclutamento di circa 600 unità di personale nei Centri per l’Impiego a tempo pieno e indeterminato. Le assunzioni in programma saranno impiegate per potenziare i centri per l’impiego, a seguito della selezione avviata nel 2019 per i 355 esperti del mercato del lavoro.

A confermare l’imminente pubblicazione del bando l’assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino nel corso del convegno dal titolo “Gol, il nuovo programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori, le misure e le opportunità nella Regione Lazio”.

Secondo Di Berardino: “Abbiamo istituito l’Agenzia regionale Spazio Lavoro, siamo impegnati nel piano di rafforzamento del personale. Noi avevamo l’obiettivo di assumere 1100 persone, al momento ne abbiamo assunte e sono già in servizio circa la metà di questi 1100. Pubblicheremo nel mese di giugno un bando per l’assunzione di ulteriori 600 giovani nei nostri Centri per l’impiego. E lo facciamo con le procedure semplificate in modo che entro l’anno anche le nuove 600 persone che parteciperanno a questo concorso potranno essere inserite nei Centri per l’impiego”.

Vediamo tutte le informazioni ad oggi disponibili sulla prossima selezione della Regione Lazio per il potenziamento dei centri per l’impiego.

Concorso Regione Lazio, posti disponibili

I 600 posti che saranno messi a disposizione con la prossima procedura concorsuale saranno rivolti alle seguenti figure professionali:

mediatori culturali ;

; esperti del mercato e servizi per il lavoro ;

; assistenti del mercato e dei servizi per il lavoro.





Inoltre, nonostante il bando ufficiale sia ancora in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, possiamo già anticipare che per avere accesso a questa procedura concorsuale gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso di una laurea.

Al momento non si sa se alcuni dei posti saranno rivolti ai candidati in possesso di diploma di maturità. Inoltre, per poter fare domanda di partecipazione alla selezione concorsuale, occorre attendere la pubblicazione del bando, così come per conoscere ulteriori dettagli circa la nuova procedura.

Concorso Regione Lazio, procedura di selezione

Al momento nessun aggiornamento né informazione utile riguardo la modalità di espletamento delle prove d’esame o le materie, ma secondo le dichiarazioni dell’assessore Di Berardino verrà utilizzata la procedura semplificata.

Di conseguenza il concorso potrebbe svolgersi sulla base di una sola prova scritta seguita dalla valutazione dei titoli.

