Concorso Asia Napoli, 500 operatori ecologici: pubblicato il bando

*aggiornamento del 27/06/2022: pubblicato il bando del Concorso Asia Napoli per il reclutamento di 500 operatori ecologici con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria di idonei da cui attingere a scorrimento per le assunzioni previste, così ripartite:

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti utili per avere accesso alla procedura concorsuale, come candidarsi e le prove d’esame previste. Di seguito il Manuale per la preparazione della prova scritta.

Scarica il bando

In arrivo a giugno il bando del nuovo Concorso Asia Napoli per assumere 350 operatori ecologici con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Secondo le prime anticipazioni, la selezione sarà aperta a tutti i candidati in possesso di diploma di maturità, e probabilmente sarà gestita dal Formez.

Ad annunciare l’arrivo della procedura concorsuale l’assessore comunale all’Ambiente di Napoli, Paolo Mancuso, durante presentazione dei nuovi mezzi elettrici di Asia: “Il concorso riguarderà 350 posti immediatamente – ha spiegato – e 700 nei tre anni. Ciò significa che a settembre probabilmente entreranno in Asia 350 unità di personale aggiuntivo e personale giovani. Questo avrà un impatto importantissimo sul miglioramento del funzionamento dell’azienda e del servizio perché oggi l’età media dei dipendenti è 60 anni”.

Concorso Asia Napoli, posti disponibili





Asia Napoli ha indetto un concorso per la formazione di una graduatoria di idonei da cui

attingere a scorrimento per l’eventuale assunzione di 500 unità di personale, con il seguente inquadramento contrattuale e profilo:

Concorso Asia Napoli: requisiti e domanda

Per l’ammissione al presente avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di quiescenza al momento dell’eventuale assunzione;

essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;

copertura vaccinale antitetanica in atto ovvero dichiarazione di disponibilità ad effettuarla prima di assumere il servizio;

non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, dispensato o destituiti, da A.S.I.A. Napoli S.p.A. e da altre Società partecipate dal Comune di Napoli o dal Comune stesso o da altre Società partecipate o da una Pubblica Amministrazione ovvero da una società in house di ente pubblico;

non aver subito condanne penali e non essere stati rinviato a giudizio in procedimenti

l’applicazione di misure di prevenzione personali o altre misure restrittive della libertà

(Licenza Media o equipollente); possesso di patente di guida di tipo A e/o B , in corso di validità;

, in corso di validità; disponibilità ad effettuare la prestazione lavorativa in turni, domenicali e festivi come

Concorso Asia Napoli, 500 operatori: come iscriversi

I candidati devono inviare le domande di partecipazione al concorso seguendo le indicazioni riportate all’interno di questa guida, attraverso il sito istituzionale dell’A.S.I.A. Napoli S.p.A. www.asianapoli.it nella sezione “Società Trasparente -Bandi di Concorso”, entro e non oltre il 27 luglio 2022.

Inoltre, i candidati devono effettuare il pagamento di un importo pari a €15,00 a titolo di contributo d’iscrizione alla selezione.

Concorso Asia Napoli, 500 operatori: prove d’esame

La selezione si articola in:

prova scritta: consiste in 50 domande a risposta multipla, vertenti sulle discipline di seguito elencate:

o Cultura generale.

o Nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata

(Nozioni generali sulla gestione dei rifiuti, D. Lgs.152/2006 e s.m.i.).

o Nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro (Principi di sicurezza sul

o Diritti e doveri dei lavoratori (Elementi di diritto del lavoro: in particolare dei

o Elementi del codice della strada (D. Lgs.285/1992 e ss.mm.ii. – L.120/2010 e

consiste in 50 domande a risposta multipla, vertenti sulle discipline di seguito elencate: o Cultura generale. o Nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata (Nozioni generali sulla gestione dei rifiuti, D. Lgs.152/2006 e s.m.i.). o Nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro (Principi di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). o Diritti e doveri dei lavoratori (Elementi di diritto del lavoro: in particolare dei doveri del dipendente e sul mancato rispetto dei predetti). o Elementi del codice della strada (D. Lgs.285/1992 e ss.mm.ii. – L.120/2010 e ss.mm.ii.). valutazione dei titoli: saranno valutati:

– Esperienza pregressa nel settore (max 5 punti).

– Patente C o superiore, CQC (max 5 punti).

– Accelerazione Inoccupati/disoccupati (max 5 punti).

Concorso Asia Napoli, 500 operatori: come prepararsi

