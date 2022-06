IMU 2022: istruzioni per il calcolo e scadenze

Si avvicina l’appuntamento annuale con l’IMU, con il versamento dell’acconto 2022 previsto per il 16 giugno. L’Imposta Municipale Unica è l’erede della vecchia ICI, nonché fonte principale di entrata per i Comuni.

Dalla sua introduzione sono cambiate alcune regole: dal 2014 l’IMU si paga solo per le “seconde case”, negozi, uffici e capannoni, mentre dal 2020 racchiude anche la TASI. Secondo il “Rapporto IMU 2022” stilato dalla UIL, saranno oltre 25 milioni i proprietari di immobili che dovranno pagare la tassa, con un importo che nelle grandi città può arrivare fino a 2mila euro.

Con la fine delle esenzioni Covid si tornerà alle normali scadenze fiscali, l’unica eccezione è rappresentata dagli immobili di categoria catastale D/3 usati per cinema, teatri e sale per concerti o spettacoli, a condizione che i gestori delle attività siano anche proprietari dell’immobile.

Vediamo nei prossimi paragrafi come calcolare l’IMU 2022, in come pagare l’imposta e le principali scadenze.

IMU 2022: aliquote

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile (rendita catastale degli immobili soggetti all’imposta rivalutata prima del 5% e poi moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione) un’aliquota.





Ogni anno viene stabilita un’aliquota base, che per il 2022 è pari a 0,86% per:

fabbricati diversi da abitazione principale,

fabbricati del gruppo catastale D,

fabbricati merce,

fabbricati rurali strumentali.

La suddetta aliquota base può essere modificata dai Comuni con apposita delibera del Consiglio comunale. Nello specifico i Comuni possono ridurre l’aliquota fino a 0 o aumentarla fino all’1,06%.

Per verificare l’aliquota applicata dal proprio comune è possibile collegarsi a un’apposita pagina web sul sito istituzionale MEF, raggiungibile a questo indirizzo.

IMU 2022: base imponibile

La base imponibile, come anticipato, si calcola moltiplicando la rendita catastale (che è possibile reperire tramite una visura catastale dal sito dell’Agenzia delle Entrate o dal rogito) per 1,05 (rivalutazione del 5%) e poi per il coefficiente di rivalutazione.

Per il gruppo catastale A il coefficiente di rivalutazione per il 2022 è 160. Vediamo di seguito una tabella riepilogativa con tutti i coefficienti di rivalutazione.

Categorie catastali Moltiplicatori Fabbricati del gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) 160 Fabbricati del gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 140 Fabbricati con categorie catastali A/10 e D/5 80 Fabbricati del gruppo catastale D, tranne la categoria D/5 65 categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) 55

IMU 2022: esempio di calcolo

Per fare un esempio pratico, supponiamo che si voglia calcolare l’IMU 2022 su un fabbricato della categoria catastale A/2 (abitazioni di tipo civile) con rendita catastale di 450 euro.

Si moltiplica la rendita per 1,05 (rivalutazione del 5%) e si ottiene 472,50. A questo punto si fa un’ulteriore moltiplicazione, quella per il coefficiente di rivalutazione 2022 che abbiamo visto essere 160:

472,50*160= 75.600

Abbiamo quindi trovato la base imponibile alla quale applicare l’aliquota IMU del proprio Comune. Supponendo che l’aliquota modificata dal Comune nell’importo massimo sia dell’ 1,06%, allora si dovrà effettuare questo semplice calcolo:

(75.600/100)*1,06 = 801,36

Se si vuole pagare l’acconto e non in un’unica soluzione si dovrà dividere per due la cifra ottenuta (801,36/2 = 400,68 euro).

IMU 2022: come pagare

È possibile pagare in un’unica soluzione o in due rate, acconto e saldo. Il versamento dell’imposta può avvenire:

con modello F24 utilizzano i previsti codici tributo,

con lo specifico bollettino.

I codici tributo per l’IMU 2022 sono riportati nella seguente tabella:

Codice tributo Tipologie di immobili 3912 Abitazione principale e pertinenze 3913 Fabbricati rurali strumentali (diversi dalla categoria D) 3914 Terreni 3916 Aree fabbricabili 3918 Altri fabbricati 3925 Fabbricati D – Stato 3930 Fabbricati D – Comune

IMU 2022: chi non deve pagare

Sono esonerati dal pagamento dell’imposta i possessori di un immobile adibito ad abitazione principale accatastato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. Sono esonerati dal pagamento inoltre:

il nudo proprietario (quando sull’immobile è presente un usufrutto);

l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dei diritti reali);

la società di leasing concedente (in quanto paga l’utilizzatore);

il comodatario (paga il comodante titolare dell’immobile),

l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda concessa in affitto);

il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio.

A decorrere dall’anno 2022 l’IMU, infine, non è più dovuta per i cosiddetti “fabbricati merce“, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

IMU 2022: scadenze

La prima scadenza, come anticipato, è il 16 giugno 2022 per il versamento dell’acconto IMU. Entro la stessa data è possibile versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione.

La scadenza per il saldo IMU, quindi per la seconda rata, è prevista invece per il 16 dicembre 2022.









