Concorsi Giugno 2022, tutti i bandi in scadenza

Concorsi Giugno 2022: tutte le scadenze da tenere a mente per partecipare alle selezioni pubbliche. Nelle ultime settimane sono state avviate diverse procedure concorsuali da parte di enti pubblici, destinate all’assunzione di unità di personale diplomato e laureato, ma come fare per inviare le proprie candidature? E quali sono i termini ultimi per iscriversi?

Dunque, per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione, di seguito forniamo un focus su tutti i bandi di concorso in scadenza nel mese di giugno, per i quali è ancora possibile inoltrare le istanze di partecipazione, e le istruzioni utili su come iscriversi.

Indice:

Concorso Vigili del Fuoco, 27 Vice Direttori

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha indetto un nuovo concorso, finalizzato al reclutamento di 27 unità di personale nella qualifica di vice direttore logistico–gestionale.

Le domande di partecipazione al concorso per 27 Vice Direttori logistici devono essere inviate per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it fino al 26 giugno 2022.





Concorso Vice Direttori logistici, Vigili del Fuoco: bando da 27 posti

Concorso Polizia di Stato, 1381 allievi agenti

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022 è stato pubblicato il bando di un nuovo Concorso Polizia di Stato, per ricoprire 1381 posti di allievo agente. Questa volta, tuttavia, la procedura è riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo.

La domanda di partecipazione deve essere compilata e trasmessa, esclusivamente per via telematica, entro il 19 giugno 2022, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»).

Concorso Polizia di Stato, 1381 allievi agenti: riservato ai VFP1 e VFP4

Concorso 2275 VFP4, riservato ai VFP1

Nella Gazzetta Ufficiale n.39 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il bando del Concorso 2275 VFP4 (volontari in ferma prefissata quadriennale), per assumere unità di personale nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare.

I posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma per l’anno 2022.

I candidati devono inviare le domande di partecipazione tramite l’accesso (con SPID, CNS o CIE) su questo portale, entro e non oltre il 16 giugno 2022.

Concorso 2275 VFP4, bando in Gazzetta: riservato ai VFP1

Concorso Regione Marche, 57 posti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2022, sono stati pubblicati i quattro bandi dei Concorsi Regione Marche, per titoli ed esami, finalizzati ad assumere a tempo pieno e indeterminato, 57 unità di personale di diversi profili professionali, in categoria C e D.

Per approfondire rimandiamo all’articolo principale: Concorsi Regione Marche, 57 posti di diplomati e laureati

I candidati dovranno fare domanda esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione informatica https://cohesionworkpa.regione.marche.it/, entro e non oltre le ore 14 del 25 giugno 2022.

Concorso Città Metropolitana Torino, 50 istruttori

La Città Metropolitana di Torino ha indetto un nuovo concorso, per esami, destinato alla copertura di 50 posti di istruttore amministrativo o contabile, categoria C, con contratto di formazione lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno.

ore 12 del 23 giugno 2022. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma: https://cittametrotorino4.ilmiotest.it/ fino alle

Concorso Comune Palermo, 60 funzionari

Indetto un nuovo Concorso Comune Palermo, per esami, con test a risposta multipla per il reclutamento, con contratto a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2023, di 60 figure professionali, categoria giuridica D, in vari profili.

La domanda di partecipazione alla procedura, differenziata per ciascun profilo, va presentata, esclusivamente in via telematica collegandosi alla piattaforma https://palermo.concorsismart.it

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva fino alle ore 23.59 del 13 giugno 2022.

Concorso Comune Palermo, 60 funzionari: requisiti e prove

Concorso Provincia di Trento, 20 agenti forestali

La Provincia di Trento ha attivato un bando di concorso per esami e corso di formazione professionale, per il reclutamento a tempo indeterminato di 20 unità di personale della figura professionale di Agente forestale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (CFT), categoria C.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente collegandosi al portale istituzionale della Provincia autonoma di Trento: http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_indeterminato/-Nuovi/ entro le ore 12 del 24 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni: Concorso Provincia di Trento, 20 agenti forestali: aperto ai diplomati

Concorso Provincia di Potenza, 17 istruttori

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio sono stati pubblicati gli estratti dei Concorsi Provincia di Potenza, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di 17 unità di personale nei profili di istruttore amministrativo e tecnico, categorie C e D, a tempo pieno e indeterminato.

I candidati dovranno inviare le domande di partecipazione al concorso in via esclusivamente telematica tramite questo portale, entro e non oltre il giorno 23 giugno 2022.

Concorsi Provincia di Potenza, 17 istruttori amministrativi e tecnici

Concorso ASST Milano, 40 infermieri

L’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese (in provincia di Milano), ha indetto una procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di 40 collaboratori professionali sanitari, infermieri, in categoria D a tempo pieno e indeterminato.

Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale devono essere inviate in via esclusivamente telematica attraverso questo portale entro e non oltre il giorno 23 giugno 2022.

Concorso ASST Milano, 40 infermieri: requisiti e prove

