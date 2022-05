Concorsi Forze Armate 2022: tutti i bandi attivi

Sono diversi i Concorsi Forze Armate previsti per il 2022, finalizzati a incrementare i servizi di sicurezza e di prevenzione a livello locale e nazionale. In questo articolo verrà presentata una lista di tutti i concorsi attivi, in continuo aggiornamento, che riguarderanno:

Guardia di Finanza;

Arma dei Carabinieri;

Esercito;

Marina Militare;

Aeronautica Militare;

Vigili del Fuoco.

Vediamo quindi quali sono i bandi attivi, in continuo aggiornamento, dei Concorsi per le Forze Armate previsti per il 2022, insieme ai requisiti di partecipazione e ad alcuni dettagli sulle prove.

Indice dei contenuti

Concorsi Forze Armate 2022: requisiti

Ogni concorso, soprattutto a seconda delle specializzazioni scelte o del profilo del candidato, sia questo civile o militare, ha i propri requisiti di partecipazione. In questo paragrafo sono sintetizzati dei requisiti che è possibile definire generali per la partecipazione ai concorsi per le Forze Armate. In particolare, sono richiesti:

cittadinanza italiana;

idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non

colposi;

colposi; se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso;

non essere sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Concorsi Forze Armate 2022: 1381 allievi agenti Polizia di Stato

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022 è stato pubblicato il bando di un nuovo Concorso Polizia di Stato, per ricoprire 1381 posti di allievo agente. Questa volta, tuttavia, la procedura è riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo.

Requisiti

Oltre ai requisiti contenuti all’interno del paragrafo specifico, per la partecipazione è richiesta una delle seguenti condizioni:

volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;

volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale;

volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

La domanda di partecipazione deve essere compilata e trasmessa, esclusivamente per via telematica, entro il 19 giugno 2022, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»).

Prove

La procedura di selezione del concorso si svolgerà in base alle seguenti fasi:

prova d’esame scritta;

prova di efficienza fisica;

accertamenti dell’idoneità psico-fisica;

accertamenti dell’idoneità attitudinale;

valutazione dei titoli.

Per maggiori informazioni si rimanda al bando e al nostro articolo con tutti i dettagli sul concorso.

Concorsi Forze Armate 2022: 2275 VFP4

Nella Gazzetta Ufficiale n.39 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il bando del Concorso 2275 VFP4 (volontari in ferma prefissata quadriennale), per assumere unità di personale nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare.

Il bando di concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma per l’anno 2022.

Abbiamo parlato nel dettaglio del concorso in questo articolo.

Requisiti

Oltre ai requisiti contenuti all’interno del paragrafo specifico, per la partecipazione è richiesta una delle seguenti condizioni:

VFP1 in servizio incorporati con il bando di concorso 2020; VFP1 in servizio incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2020; dai VFP1 in rafferma; VFP1 in congedo per fine ferma.

Domanda

Gli aspiranti candidati potranno inviare le domande di partecipazione tramite l’accesso (con SPID, CNS o CIE) su questo portale, entro e non oltre il 16 giugno 2022.

Prove

Lo svolgimento del concorso comprende l’espletamento delle seguenti fasi:

una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale:

a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale: gli accertamenti , nell’ambito di ciascuna Forza armata, dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché delle prove di efficienza fisica (ove previste) con parametri differenziati per uomini e donne;

, nell’ambito di ciascuna Forza armata, dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché delle prove di efficienza fisica (ove previste) con parametri differenziati per uomini e donne; la valutazione dei titoli.

Leggi il bando

Concorsi Forze Armate 2022: come prepararsi

