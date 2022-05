Concorsi giustizia tributaria, bandi in arrivo per magistrati tributari

Nuovi Concorsi giustizia tributaria in arrivo nei prossimi mesi. Nella giornata del 17 maggio 2022 si è tenuto il Consiglio dei Ministri, sotto la presidenza del Premier Mario Draghi, che, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

Il ddl prevede, in particolare, l’apertura di nuovi concorsi pubblici con prove scritte e orali per reclutare a tempo indeterminato i magistrati tributari, che oggi sono tutti onorari.

Viene quindi rimodulato, riducendolo sensibilmente, l’organico della magistratura tributaria composto da 450 magistrati in primo grado e 126 in secondo grado.

Come si legge nel comunicato stampa, “l’intervento normativo ha la finalità di raggiungere, entro il 31 dicembre 2022, l’obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il contenzioso tributario, considerato l’impatto che lo stesso può avere sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, riducendo, contestualmente, l’elevato numero di ricorsi in Cassazione.”

Concorsi giustizia tributaria, disegno di legge

I punti cardine del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio 2022 sono i seguenti:

la professionalizzazione dei magistrati tributari,

il rafforzamento dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria, per cui sono istituiti :

– un Ufficio ispettivo a tutela del corretto esercizio e funzionamento degli organi della giustizia tributaria;

– l’Ufficio del Massimario nazionale, per garantire l’uniformità di giudizio per fattispecie analoghe. Le massime giurisprudenziali prodotte alimenteranno un’apposita banca dati che permetterà agli operatori del settore di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali e di prevedere l’eventuale esito delle liti.

il potenziamento della struttura amministrativa a supporto della Giustizia tributaria: mediante il reclutamento di nuove professionalità amministrative da destinare agli Uffici professionalizzati;

mediante il reclutamento di nuove professionalità amministrative da destinare agli Uffici professionalizzati; interventi sul processo.

Schema del disegno di legge

Concorsi giustizia tributaria, i magistrati





La finalità dei nuovi concorsi per aumentare l’organico della giustizia tributaria è assumere a tempo indeterminato i magistrati tributari, mediante l’attivazione di nuove procedure di selezione con prove scritte e orali.

Dunque, fino a quando non sarà interamente compiuto il percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare in parallelo i giudici tributari onorari già presenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali; questi ultimi rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature.

Concorsi giustizia tributaria, i processi

Nei processi di primo e secondo grado, secondo l’intervento operato dal nuovo disegno di legge:

si introduce, con opportuni accorgimenti, la prova testimoniale, al pari di quanto previsto nei giudizi civili e amministrativi;

a fini deflattivi, è implementato l’istituto della conciliazione per le controversie di importo fino a 50.000 euro;

si introduce il giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro e, in conseguenza, è modulato l’appello solo in determinati casi (cd. appello critico).

Inoltre, nel processo tributario in Cassazione vengono introdotte apposite misure deflattive del contenzioso:

la pronuncia del principio di diritto in materia tributaria, che consentirà la più tempestiva formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati;

con la stessa finalità, il rinvio pregiudiziale, cioè diretto, dai giudici tributari di primo e secondo grado alla Cassazione per ottenere la soluzione preventiva di questioni nuove o rilevanti o particolarmente complesse o ricorrenti.









