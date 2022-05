Concorso Comune Pesaro, assunzioni di specialisti tecnici e amministrativi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 13 maggio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo al nuovo Concorso Comune Pesaro, finalizzato alla formazione di tre distinte graduatorie per la copertura di alcuni posti di vari profili professionali, in categoria D, a tempo determinato e della durata non superiore a 36 mesi.

La nuova selezione è stata attivata per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R).

Nello specifico, i profili professionali ricercati sono i seguenti:

Specialista tecnico, categoria D

Specialista amministrazione digitale e digitalizzazione documentale, categoria D

Specialista amministrativo, categoria D.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Comune Pesaro: requisiti

Per avere accesso alla procedura di selezione del Comune di Pesaro, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;

possesso delle credenziali di autenticazioni al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure possesso della Carta di Identità Elettronica (CIE).





Inoltre, per ricoprire uno dei tre profili professionali ricercati, è richiesto il possesso di almeno una laurea triennale, nelle classi specificate nel bando per ciascun profilo.

Concorso Comune Pesaro: invio domande

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura informatica, accedendo al portale istituzionale del Comune di Pesaro raggiungibile all’indirizzo http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/ sezione Servizi on line – selezionando la voce Servizio Personale.

La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda e dei documenti alla stessa allegati devono essere completati entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 13 giugno 2022.

Alla domanda on line i candidati dovranno allegare i seguenti documenti:

la ricevuta di pagamento di € 10,00 della tassa di concorso,

curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;

copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Concorso Comune Pesaro: prove d’esame

A seconda del numero di domande di partecipazione inviate, potrà essere indetta una prova preselettiva consistente in test a risposta multipla sulle materie di seguito indicate per ciascuna figura professionale.

Le graduatorie saranno formate in esito alle rispettive prove selettive consistenti in una prova orale, costituita da un colloquio volto ad approfondire le esperienze e le capacità professionali, come rappresentate nel curriculum vitae, le competenze tecniche sulle materie sottoelencate, le competenze trasversali e le attitudini necessarie, con riferimento ai contenuti delle posizioni ricercate.

Conseguiranno l’ammissione per l’inserimento in graduatoria i candidati che abbiano riportato nella prova orale una votazione di almeno 21/30.

Concorso Comune Pesaro: programma d’esame

Di seguito le materie d’esame che saranno oggetto della prova orale, diverse per ciascun profilo professionale:

SPECIALISTA TECNICO

Ordinamento degli Enti Locali;

Normativa vigente in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Programmazione, progettazione, direzione Lavori e collaudo di opere;

Contabilità dei lavori pubblici, rendicontazione e controllo sui servizi, forniture e computi metrici estimativi;

Tecnologia dei materiali e delle costruzioni;

Normativa sulla sicurezza sul lavoro;

Strumenti e tecniche di project management;

Conoscenze riferite alla rendicontazione tecnica ed amministrativa di progetti.

SPECIALISTA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE

Ordinamento degli Enti Locali;

Codice Amministrazione Digitale

Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

Nozioni di base in materia di protezione di dati personali (GDPR)

Policy di sicurezza informatica in ambienti sistemistici e di networking

Analisi, Studi di fattibilità, progettazione di soluzioni applicative

Utilizzo di tecniche di Ingegneria del software nella progettazione di applicazioni informatiche

Tecniche e standard di definizione/rappresentazione dei requisiti

Linee guida e strumenti operativi di AGID

Sistemi Informativi Territoriali

SPECIALISTA AMMINISTRATIVO

Ordinamento degli Enti Locali;

Nozioni di contabilità pubblica;

Normativa vigente in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Legislazione in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e di documentazione amministrativa;

Strumenti e tecniche di project management;

Conoscenze riferite alla rendicontazione tecnica ed amministrativa di progetti.

Durante la prova orale, per tutti i profili, si provvederà all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Concorso Comune Pesaro: diario prova orale

Nel bando si legge che la data della prova orale è fissata a decorrere dal 16 giugno dalle ore 9 presso la Sala Rossa del Palazzo comunale, Piazza del Popolo n. 1 61121, Pesaro.

Concorso Comune Pesaro: come prepararsi

