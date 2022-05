Concorsi istruttori tecnici 2022: tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

Nuovi bandi e nuove assunzioni in arrivo in area tecnica grazie alla disposizione dei Concorsi istruttori tecnici 2022 previsti per l’anno in corso. Numerosi Comuni hanno disposto l’apertura di selezioni concorsuali per la copertura di posti del profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C.

Di seguito sono elencati tutti i bandi disposti dai vari Comuni per coprire posti di istruttore tecnico, in continuo aggiornamento. Vediamo ora nel dettaglio l’elenco dei bandi ad oggi attivi, i rispettivi requisiti di partecipazione e le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi.

Concorsi istruttori tecnici 2022: requisiti generali

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai concorsi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

o di uno dei paesi dell’Unione Europea; età non inferiore a 18 anni ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione , per persistente insufficiente rendimento;

, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.198.

Concorsi istruttori tecnici 2022: prove

Generalmente le procedure di selezione per diventare Istruttore tecnico presso gli enti locali sono articolate nelle seguenti prove d’esame:

un’eventuale prova preselettiva, consistente nella risoluzione di quiz a risposta multipla;

consistente nella risoluzione di quiz a risposta multipla; una prova scritta , che può consistere in risposte sintetiche su quesiti attinenti a più argomenti delle materie di esame, nella risposta a più quesiti a risposta multipla con alternative di risposta già predisposte, tra le quali il concorrente deve scegliere quella esatta e/o nella redazione di schemi di atti amministrativi.

, che può consistere in risposte sintetiche su quesiti attinenti a più argomenti delle materie di esame, nella risposta a più quesiti a risposta multipla con alternative di risposta già predisposte, tra le quali il concorrente deve scegliere quella esatta e/o nella redazione di schemi di atti amministrativi. una prova orale.

Per la preparazione dei concorsi per Istruttori tecnici consigliamo lo studio del seguente manuale, che riassume tutti gli argomenti oggetto delle prove previste dai bandi di concorso per i profili professionali di geometra, ingegnere e architetto impiegati presso Comuni e altri Enti locali:

Concorsi istruttori tecnici 2022: 3 posti a Milano

La Città Metropolitana di Milano ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico informatico, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui due posti a tempo pieno per il Comune di Buccinasco, un posto per il Comune di Rosate e un posto a tempo parziale diciotto ore per il Comune di Rescaldina.

Invio domande

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 9 giugno 2022, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile al

seguente link: https://concorsi.cittametropolitana.mi.it

Concorsi istruttori tecnici 2022: 2 posti a Besana in Brianza

Il Comune di Besana in Brianza ha indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Invio domande

Le domande di ammissione al concorso, a pena di esclusione, dovranno essere presentate

direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Protocollo del Comune di Besana in Brianza (Via Roma 1 – 20045 – Besana B.za – MB) o, infine, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it

La procedura rimarrà attiva fino al 5 giugno 2022.

Concorsi istruttori tecnici 2022: 2 posti a Cervia

Il Comune di Cervia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per vari settori.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso andrà inviata esclusivamente online tramite il link https://sportellotelematico.comunecervia.it/action:s_italia:concorso.pubblico, entro il 9 giugno 2022.

Concorsi istruttori tecnici 2022: 2 posti a San Francesco al Campo

E’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore tecnico-geometra, categoria C, posizione economica C1:

due da assegnare al Comune di San Francesco al Campo, con riserva di un posto a favore delle Forze armate;

uno da assegnare al Comune di Villanova Canavese.

Invio domande

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere sottoscritte dagli aspiranti (a pena di esclusione) e indirizzate

all’Ufficio Protocollo del Comune di San Francesco al Campo entro le ore 12 del 9 giugno 2022.

Concorsi istruttori tecnici 2022: 4 posti a Lecco

La Provincia di Lecco ha aperto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro istruttori tecnici – categoria C1.

Invio domande

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno, pena l’esclusione, entro le ore 12 del 9 giugno 2022, inviare la domanda attraverso questo portale online.

Concorsi istruttori tecnici 2022: 3 posti a Fiano Romano

E’ indetto, presso il Comune di Fiano Romano (RM), un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di tre unità di personale nel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C. Invio domande I candidati dovranno inviare le domande di partecipazione al concorso entro il 26 maggio 2022 attraverso questo portale online.

