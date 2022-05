Decreto Aiuti: bollette, bonus, tutte le misure in arrivo

È stato approvato nella serata del 2 maggio dal Consiglio dei Ministri, con l’astensione del Movimento5Stelle, un nuovo decreto-legge contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“. Il provvedimento in questione, soprannominato Decreto Aiuti, prevede una serie di misure volte da un lato al contenimento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione, per i cittadini e per le imprese, e dall’altro lato al raggiungimento dell’indipendenza dal gas russo potenziando il settore delle rinnovabili.

Previsto all’interno del Decreto infatti un assegno una tantum da 200 euro per pensionati e lavoratori, per contrastare il caro vita. Tra le altre misure, il potenziamento del bonus sociale bollette anche per il terzo trimestre del 2022 e dei crediti d’imposta per le imprese energivore.

Novità anche per quanto riguarda il Superbonus: la detrazione per le abitazioni unifamiliari viene prorogata fino a fine anno, a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dei lavori.

Il Decreto contiene misure per un totale di circa 14 miliardi, ricavati senza ulteriore indebitamento dall’incremento della tassazione sui profitti delle imprese del settore energia.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutte le misure in arrivo con il nuovo Decreto Aiuti, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Decreto Aiuti: bonus 200 euro per lavoratori e pensionati





Tra le misure più importanti, come anticipato, è in arrivo un assegno una tantum per lavoratori e pensionati dell’importo di 200 euro. Il bonus in questione sarà erogato direttamente in busta paga per quanto riguarda i dipendenti, mentre i pensionati lo riceveranno insieme all’assegno erogato dall’Inps. Il bonus arriverà anche per i lavoratori autonomi, ma in questo caso le modalità di erogazione sono ancora in via di definizione.

Requisito fondamentale per ricevere il bonus di 200 euro è quello di avere un reddito non superiore a 35mila euro.

Decreto Aiuti: bonus bollette prorogato

Il bonus sociale per l’energia elettrica e il gas, ovvero l’agevolazione relativa alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, viene esteso anche al terzo trimestre 2022. Anche per questo trimestre il tetto massimo Isee per accedere all’agevolazione è innalzato a 12mila euro.

Il bonus è retroattivo: se la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che attesta la possibilità di accedere all’agevolazione è stata presentata successivamente al pagamento delle bollette, le bollette successive saranno oggetto di compensazione; se questo non sarà possibile verrà corrisposto un rimborso.

Decreto Aiuti: crediti d’imposta alle imprese

Il Dl prevede il rafforzamento dei crediti d’imposta alle imprese energivore, nella seguente misura:

credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (decreto-legge n. 21/2022): dal 20 al 25%;

credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (decreti-legge nn. 4 e 17/2022): dal 20 al 25%;

credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%.

credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: 10%.

Decreto Aiuti: credito d’imposta autotrasportatori

Per far fronte allo straordinario aumento dei prezzi del carburante nell’ultimo periodo, una norma contenuta all’interno del decreto prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.

Decreto Aiuti: Superbonus villette

La detrazione al 110% relativa agli interventi sugli edifici unifamiliari spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Decreto Aiuti: le altre misure

Tra le altre misure in arrivo è prevista l’accelerazione e la semplificazione dell’installazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, vengono inoltre individuate nuove aree idonee per gli impianti. Ulteriore spinta viene posta anche sugli impianti di rigassificazione.

Il Governo assicurerà, tramite SACE Spa, “garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina, ivi compresa la necessità di aprire credito a supporto delle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari.”

Verrà creato un fondo, con un finanziamento iniziale di 200 milioni di euro, per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che abbiano perduto fatturato a causa della crisi ucraina.

Per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e l’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia. A queste misure sono destinati 3 miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2026.

Ulteriori fondi sono destinati a Regioni, Enti locali, Province, Città metropolitane e Grandi città. All’accoglienza dei rifugiati ucraini vengono destinati fondi per un totale di 98 milioni di euro, sono inoltre autorizzati uno o più prestiti a beneficio del Governo dell’Ucraina d’importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro.

Nella giornata del 2 maggio si è tenuto un altro CdM che ha approvato la proroga dei tagli alle accise sui carburanti, portando lo sconto fino all’8 luglio 2022 ed estendendolo anche al metano.

Si attende quindi la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale per conoscere con esattezza le modalità con le quali queste misure verranno attuate, nonché i successivi decreti attuativi.

Di seguito il video della conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei Ministri che ha approvato il Decreto Aiuti.

(Fonte governo.it immagini messe a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT)









