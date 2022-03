Concorsi Città Metropolitana Milano, 17 posti area amministrativa e tecnica

Nella Gazzetta Ufficiale n. 20 dell’11 marzo 2022 sono stati pubblicati, per estratto, i bandi dei Concorsi Città Metropolitana Milano, per esami, per la copertura di 17 posti di vari profili professionali, a tempo pieno, parziale ed indeterminato, per vari comuni, così suddivisi:

10 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo , categoria C1, presso il Comune di Bubbiano (1), Casorezzo (2), Cuggiono (1), Cusano Milanino (2), Magenta (1), Opera (2), Rescaldina (1);

3 posti di istruttore tecnico, categoria C1, di cui due posti a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Cuggiono (1), Opera (1) e un posto a tempo parziale di diciotto ore ed indeterminato, presso il Comune di Magenta (1);

4 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore amministrativo, categoria B3, presso il Comune di Cusano Milanino (2), Opera (2).

Vediamo nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura concorsuale, come iscriversi e le prove d’esame previste dal bando.

Concorsi Città Metropolitana Milano: requisiti

Possono partecipare ai concorsi indetti tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità) rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico italiano;

godimento dei diritti civili e politici;

iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;

conoscenza della lingua inglese per integrare la prova orale;

non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, per i reati che comportano la destituzione o la sospensione dai pubblici uffici, oltre che non essere stati sottoposti a misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;

non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego nella

Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell'art. 1 della L. 226/2004;

avere un’età non inferiore agli anni 18 e non aver superato l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Concorsi Città Metropolitana Milano: invio domande

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente, a pena di

esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile al

seguente link: https://concorsi.cittametropolitana.mi.it entro e non oltre le ore 12 dell’11 aprile 2022.

La procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite identificazione

è effettuata attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Inoltre, la partecipazione al concorso è subordinata al versamento della tassa di 10 euro tramite sistema di PAGO PA all’interno della procedura di iscrizione.

Alla domanda in formato elettronico, dovranno essere allegate le copie scansionate, solo in

formato PDF, dei seguenti documenti:

dichiarazione di veridicità, nella quale si attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format telematico della Città metropolitana di Milano, utilizzato per la trasmissione online della domanda di partecipazione al concorso;

curriculum vitae aggiornato e debitamente sottoscritto.

Concorsi Città Metropolitana Milano: prove d’esame

Gli esami consisteranno in un’eventuale prova preselettiva, qualora il numero degli iscritti

sia tale da dovervi ricorrere: le modalità di svolgimento saranno rese note con apposito avviso pubblico. Seguiranno:

prova scritta: sarà a contenuto teorico o teorico-pratico che, a giudizio della Commissione, potrà consistere nella trattazione di un tema, in un elaborato teorico-pratico oppure in quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla su uno o più argomenti previsti tra le materie indicate nel paragrafo successivo;

prova orale: consisterà in un colloquio vertente sulle materie della prova scritta e accertamento della lingua inglese e delle eventuali conoscenze informatiche; per i candidati stranieri si provvederà all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.

accertamento della lingua inglese e delle eventuali conoscenze informatiche; per i

candidati stranieri si provvederà all’accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Concorsi Città Metropolitana Milano: materie d’esame





La materie d’esame su cui si baserà la prova scritta sono le seguenti, suddivise per profilo professionale.

Collaboratore amministrativo:

nozioni in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento al provvedimento amministrativo ed al diritto di accesso, e di documentazione amministrativa (L. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. 184/2006, D.P.R. 445/2000);

nozioni sull’ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. 267/2000) con particolare

riferimento alle disposizioni sui Comuni;

nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.);

s.m.i.);

s.m.i.); nozioni sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

(D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

(D.P.R. 62/2013);

(D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013); principali reati contro la Pubblica Amministrazione.

Istruttore amministrativo:

nozioni in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento al

provvedimento amministrativo ed al diritto di accesso, e di documentazione amministrativa (L. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. 184/2006, D.P.R. 445/2000);

nozioni sull'ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. 267/2000) con particolare riferimento alle disposizioni sui Comuni;

riferimento alle disposizioni sui Comuni;

nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.);

s.m.i.);

s.m.i.); nozioni sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

(D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013);

(D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013); nozioni in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

nozioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali (D.Lgs. 118/2011);

principali reati contro la Pubblica Amministrazione.

Istruttore tecnico:

nozioni sulla normativa tecnica sulle costruzioni, sugli impianti e infrastrutture a rete

degli impianti e infrastrutture a rete;

elementi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri (D.Lgs. 81/2008);

nozioni sul codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

nozioni in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento al

procedimento amministrativo e al diritto di accesso (L. 241/1990 e s.m.i., D.P.R.

184/2006;

nozioni sull'ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. 267/2000) con particolare riferimento alle disposizioni sui Comuni;

riferimento alle disposizioni sui Comuni;

riferimento alle disposizioni sui Comuni; elementi sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche (D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);

elementi in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.);

s.m.i.);

s.m.i.); principali reati contro la Pubblica Amministrazione.

Concorsi Città Metropolitana Milano: come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

Concorso Collaboratore professionale e Istruttore Area amministrativa e contabile Cat. B e C negli Enti locali

Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Collaboratore professionale e Istruttore nell’area amministrativa e contabile degli Enti locali (cat. B e C) e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.

Quiz commentati per impiegato negli enti locali

Luigi Tramontano, Febbraio 2022, Maggioli Editore

Il volume è uno strumento di sicura utilità per i candidati: permette di cimentarsi con i quiz del tutto simili a quelli delle prove concorsuali e, al contempo, di verificare la propria preparazione.









