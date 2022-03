Concorso ISTAT, 100 collaboratori tecnici: requisiti e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1 marzo 2022 è stato pubblicato l’estratto relativo al bando del Concorso ISTAT, per titoli ed esame, per la copertura di complessivi 100 posti, a tempo pieno e indeterminato, in prova, per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) di VI livello professionale (codice identificativo CTER-VI-2022), in possesso di adeguate competenze statistiche e digitali, da inserire nelle strutture di produzione statistica e in quelle di supporto tecnico-amministrativo dell’Istituto.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura concorsuale, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Di seguito il Manuale per prepararsi alla prova scritta.

Concorso ISTAT: requisiti

Gli aspiranti candidati, per avere accesso alla procedura concorsuale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto superiore statale o legalmente riconosciuto;

superiore statale o legalmente riconosciuto;

idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni di CTER di VI livello professionale;

Concorso ISTAT: invio domande

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro le ore 12:00 del 31 marzo 2022, con autenticazione attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) con PIN abilitato, compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul sistema “Selezioni On Line (SOL) seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Qualora il candidato compili più volte il modulo on-line, si terrà conto unicamente

dell’ultima domanda inviata nei termini previsti e correttamente acquisita dal sistema.

Scaduto il termine ultimo sopra indicato non sarà più possibile inviare candidature e/o

documenti.

Concorso ISTAT: prova scritta

La prova d’esame è volta ad accertare il possesso di base, da parte dei candidati, delle conoscenze e competenze da applicare nelle attività che saranno chiamati a svolgere nelle strutture dell’Istituto, e consiste in un’unica prova scritta della durata di 60 minuti, articolata in 56 domande a risposta multipla.





Ad ogni risposta esatta verrà assegnato 1,25 punto, mentre verranno sottratti 0,5 punti per ogni risposta errata e assegnato 0 per ogni mancata risposta.

Le domande si articoleranno sui seguenti contenuti:

elementi di informatica;

elementi di statistica;

elementi di comunicazione pubblica e digitale e Old & New media;

capacità logico-deduttive;

organizzazione e attività dell’ISTAT.

Inoltre, 5 delle 56 domande verranno proposte in lingua inglese. Non si darà luogo alla pubblicazione delle domande e delle risposte prima dello svolgimento della prova scritta.

Concorso ISTAT: valutazione titoli

Il punteggio massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti, così ripartiti:

Titoli: 30 punti

Prova scritta: 70 punti

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la stessa. Per la valutazione dei titoli, indicati nella domanda di partecipazione, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti, così ripartiti:

titoli: rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i titoli di

studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l’accesso (laurea triennale o magistrale/specialistica o vecchio ordinamento, master universitari di I e II livello), corsi

di lingua con certificazione finale, corsi di informatica, abilitazioni professionali (max

20 punti);

attività lavorativa pregressa (max 10 punti), svolta sia a tempo indeterminato che determinato, con particolare riguardo ad attività svolta presso enti di ricerca pubblici o privati o altre pubbliche amministrazioni.

che determinato, con particolare riguardo ad attività svolta presso enti di ricerca pubblici

o privati o altre pubbliche amministrazioni.

Scarica il bando

Concorso ISTAT: periodo di prova

I candidati dichiarati vincitori del concorso sono tenuti a prestare un periodo di prova

che ha la durata di tre mesi, durante il quale compete loro il trattamento economico

previsto per il profilo di CTER di VI livello professionale.

I vincitori del concorso che superano positivamente il periodo di prova sono confermati definitivamente in ruolo, mentre nei riguardi dei vincitori del concorso che ricevono un giudizio negativo al termine del periodo di prova, viene dichiarata, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Concorso ISTAT: come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo il seguente volume, il quale:

• offre un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni (serie numeriche, ragionamento astratto e capacità visiva, logica figurale, logica matematica, ragionamento critico numerico, problem solving, logica deduttiva, logica verbale, comprensione verbale, serie verbali, analogie verbali, ragionamento verbale, frasi da completare, grammatica, ragionamento critico verbale);

• fornisce 16 simulazioni di prove, che permettono al candidato di esercitarsi nella gestione del tempo e verificare il proprio livello di preparazione;

• accanto ai quiz delle simulazioni è riportato il riferimento alle videolezioni (sono in tutto oltre 250) in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione;

• dopo ogni simulazione sono fornite le spiegazioni di tutti i quiz.

Un libro e un videocorso fusi in un unico prodotto editoriale, che ha avuto ottimi riscontri positivi per i precedenti concorsi di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e altri enti pubblici, per offrire al candidato uno strumento completo che consenta di superare la prova attitudinale.

Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili:

– videolezioni di logica;

– software di simulazione per nuove esercitazioni.

svolti e commentati per tutti i concorsi

Giuseppe Cotruvo, Maggioli Editore

Questo libro si presenta come uno strumento di preparazione per la prova preselettiva di tutti i concorsi, unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio: un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte cartacea.









