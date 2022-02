Quarta dose vaccino Covid, da quando e per chi: le regole

La quarta dose di vaccino Covid si farà, ma sarà per tutti? Quello che sappiamo in questo momento è che con la Circolare del Ministero della Salute del 20 febbraio 2022 la quarta dose è indicata per i soggetti immunocompromessi come “booster”.

Per il soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, infatti, il ciclo primario di vaccinazione non si conclude con due dosi ma con la terza. La quarta dose sarebbe quindi un richiamo, da somministrarsi ad almeno 120 giorni di distanza dalla conclusione del ciclo primario.

E tutte le altre categorie? Le voci degli scienziati sono discordanti. La quarta dose potrebbe non essere somministrata in maniera generalizzata a tutti, ma solo alle categorie più a rischio. Oltre ai soggetti immunodepressi, quindi, anche ai soggetti fragili e agli operatori sanitari. Contro la somministrazione generalizzata si è scagliata più volte anche l’OMS, che cerca di porre l’attenzione sui paesi poveri che non riescono a ricevere vaccini sufficienti per completare il ciclo primario.

La Circolare del Ministero della Salute rimanda a una decisione del Commissario Figliulo per l’indicazione della data di partenza della quarta dose. Questa indicazione è arrivata, e stando alle parole del Commissario Straordinario la somministrazione dovrebbe partire dal 1° marzo 2022.

Vediamo quindi cosa sappiamo in questo momento sulla quarta dose, quali vaccini sono indicati e le indicazioni per le regioni.

Quarta dose vaccino Covid: per chi

Come anticipato, la Circolare del Ministero della Salute del 20 febbraio 2022 stabilisce che:

“nell’ottica di un ulteriore consolidamento della copertura vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido, è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario articolato su tre dosi“.





La quarta dose, intesa come “booster” viene quindi indicata per i soggetti immunocompromessi, che hanno un deficit immunitario dovuto a particolari patologie, terapie farmacologiche o a un trapianto d’organo.

La struttura commissariale sta inoltre valutando se estendere la platea ad altri soggetti considerati “fragili“, nonché alle altre categorie più a rischio, come le persone più anziane e gli operatori sanitari, sulla scia di quanto già accaduto per la terza dose.

Quarta dose vaccino Covid: da quando

Come anticipato, il Commissario Figliulo ha indicato il 1° marzo come data in cui potrà partire la somministrazione della quarta dose per i soggetti immunocompromessi.

L’estensione a fragili e operatori sanitari potrebbe arrivare in seguito, mentre una eventuale estensione generalizzata potrebbe partire da autunno. Con la fine dello stato d’emergenza, il 31 marzo cesserà di operare anche la struttura commissariale. Da quel momento il potere decisionale tornerà al Ministero della Salute.

Quarta dose vaccino Covid: quale vaccino

Sempre nella Circolare del Ministero della Salute vengono indicati i vaccini da utilizzare come richiamo per gli immunocompromessi, che senza troppe sorprese si rivelano essere i vaccini a mRna (Pfizer e Moderna). Sono specificate anche le dosi:

30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty (Pfizer) nei soggetti di età pari o superiore a 12 anni;

50 mcg in 0,25 mL per Spikevax (Moderna) nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni.

Il 24 febbraio arriverà nel nostro Paese anche il vaccino proteico Novavax, che utilizza una tecnologia comune ai già collaudati vaccini per pertosse ed epatite, per fare degli esempi. Una tecnologia a proteine ricombinanti, diversa da quella a mRna sulla quale molti soggetti che non si sono ancora vaccinati hanno sollevato dubbi. L’autorizzazione dell’Aifa per questo vaccino era arrivata il 22 dicembre scorso, rendendolo disponibile nell’intera indicazione autorizzata da EMA per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni. La vaccinazione prevede un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra.

Secondo quando rilevato dalla Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, il vaccino Novavax ha un’efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia COVID-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni.

Quarta dose vaccino Covid: come prenotare

Le indicazioni del Commissario Figliulo sono quelle di mantenere l’organizzazione che c’è stata finora per le prenotazioni del vaccino Covid. In base alle regioni, sarà quindi possibile utilizzare:

portale regionale vaccini;

portale di Poste Italiane (e di conseguenza il relativo numero verde, Postamat e Portalettere);

call center regionali dedicati;

CUP regionali;

Fascicolo Sanitario Elettronico.

In base a quanto avvenuto finora, i soggetti immunocompromessi potrebbero essere contattati direttamente dalle Aziende Sanitarie.

(Articolo in aggiornamento)









