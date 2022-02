Concorsi Comune Pisa, 80 assunzioni: bandi in arrivo

Nuove assunzioni in arrivo in Toscana con i prossimi Concorsi Comune Pisa. La giunta comunale, nella giornata del 9 febbraio, ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale relativo al triennio 2022-2024, che prevede 52 nuove assunzioni a tempo indeterminato e altre 26 ancora da effettuare previste dal piano precedente.

“Per offrire ai cittadini servizi sempre più efficaci e rapidi – spiega l’assessore al personale Giovanna Bonanno – il nostro impegno in questi anni è stato quello di assicurare un ricambio nell’organico che, a fronte delle dismissioni e dei pensionamenti, garantissse l’ingresso di nuove leve in grado di rispondere con più prontezza e dinamicità alle istanze provenienti dalla cittadinanza e dal territorio. Non ci siamo fermati nemmeno in questo biennio caratterizzato dal Covid che ha bloccato le attività pressochè ovunque. Nel 2020 siamo stati tra i pochi Comuni a organizzare un concorso che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 candidati, permettendo la costituzione di una graduatoria dalla quale anche altri enti hanno attinto e che noi continiamo di esaurire in questi primi mesi dell’anno, con le ulteriori assunzioni previste nel nuovo piano del fabbisogno. Un personale più giovane, più formato e motivato, sono senz’altro le condizioni per garantire alla nostra città una macchina amministrativa sempre più in grado di rispondere alle sfide che la attendono in vista della ripresa.”

Nei prossimi paragrafi vediamo quanti saranno i posti messi a disposizione tramite i futuri Concorsi Comune Pisa e per quali profili professionali.

Concorsi Comune Pisa: posti disponibili

Come si legge nel comunicato riguardo l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del Comune di Pisa, nel 2022, dunque, sono previste 52 nuove assunzioni a tempo indeterminato, di cui:

5 di categoria B,

34 di categoria C,

12 di categoria D,

1 dirigente.

Saranno ricercati i seguenti profili: istruttore contabile, istruttore tecnico, agenti di Polizia Municipale, personale per asilo nido e scuola materna, e agronomo, falegname, elettricista.

Sempre nel 2022 rimangono da effettuare 26 nuove assunzioni, già previste nei Piani precedenti, attingendo alle graduatorie ancora vigenti e tramite mobilità, di cui:

12 di categoria B,

3 di categoria C (2 istruttori agrari, 1 istruttore informatico),

11 di categoria D.

Inoltre, al fine di fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali, sono altresì previste assunzioni a tempo determinato per:

1 autista a tempo pieno, fino all’assunzione a tempo indeterminato,

1 operatore tipografo;

insegnanti asilo nido, insegnanti scuola materna, autista scuolabus;

agenti di Polizia municipale per rafforzare le attività di controllo e di verifica del rispetto dei vincoli dettati dal legislatore per l’emergenza da Covid-19.





Inoltre, come scritto nel comunicato del Comune di Pisa, sarà valutata anche la possibile assunzione di un dirigente ex art. 110 comma 2 del D.lgs 267/2000.









