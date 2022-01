Bonus wedding, firmato il decreto: come richiederlo

È stato firmato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dal ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco il decreto che rende operativo il Bonus wedding, il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni Bis previsto per le imprese del settore eventi, wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) duramente colpite dall’emergenza Covid.

La misura prevede uno stanziamento di 60 milioni di euro in favore di quelle imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.

Il ministro Giorgetti ha così commentato in seguito alla firma del Decreto:

“Si tratta di un doveroso provvedimento di sostegno per tutte quelle imprese che svolgono attività, dalle cerimonie agli eventi, che sono state tra le più penalizzate durante l’emergenza Covid. È giusto che il Mise supporti con contributi a fondo perduto questi settori che negli anni hanno visto crescere nuove professionalità, in prevalenza tra le donne e i giovani, con un forte impatto sull’economia del territorio”.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Solo allora si conosceranno nei dettagli le modalità con le quali sarà possibile richiedere il bonus wedding.

Vediamo intanto cosa prevede la misura, chi può richiederla e le altre novità.

Bonus wedding nel Decreto Sostegni bis

L’articolo 1-ter del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il cosiddetto Decreto Sostegni bis, recita:

“Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell’HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie. ”

Successivamente l’articolo affida a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il MEF da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma il compito di stabilire le modalità operative per richiedere il bonus in questione. Sono sicuramente passati più di 30 giorni, ma il decreto è finalmente arrivato.

Bonus wedding: risorse

Come stabilito dal Sostegni bis, alla misura sono destinati 60 milioni di euro, così ripartiti:

40 milioni al settore wedding

10 milioni al settore – diverso dal wedding – dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie

10 milioni al settore dell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.Re.Ca.).

Bonus wedding: requisiti

Come già anticipato, potranno richiedere il contributo a fondo perduto le imprese operanti nei settori:

wedding;

intrattenimento e organizzazione feste e cerimonie;

Ho.Re.Ca (Hotellerie-restaurant-catering).

Il requisito fondamentale per accedere al bonus wedding è che queste imprese abbiano subito, nel corso del 2020, un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto all’anno 2019.

Bonus wedding: come fare domanda

Le modalità con le quali fare domanda, così come i termini per la presentazione delle istanze, saranno comunicate con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, alla quale è affidata anche l’erogazione del contributo.

Si anticipa che la domanda potrà essere inoltrata per via telematica con un apposito servizio che sarà messo a disposizione dall’Agenzia, e l’importo del contributo a fondo perduto verrà erogato sul conto corrente che verrà indicato in fase di presentazione della domanda.

Si attende quindi la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta e la pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per conoscere tutti gli altri dettagli sul bonus wedding, come ad esempio l’importo spettante a ciascun impresa che farà domanda, nei limiti del tetto di spesa previsto dal Decreto Sostegni bis.







