Concorsi istruttori amministrativi, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

In arrivo nuove assunzioni in area amministrativa con i nuovi Concorsi istruttori amministrativi. Negli ultimi mesi sono stati disposti diversi bandi da parte di alcuni Comuni per la copertura di posti del profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C.

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai concorsi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

o di uno dei paesi dell’Unione Europea; età non inferiore a 18 anni ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione , per persistente insufficiente rendimento;

, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.198.

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti e le prove descritte nei bandi di ciascun concorso. Di seguito un indice dei contenuti:

Concorsi istruttori amministrativi: 2 posti a Buttapietra

Il Comune di Buttapietra concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa – ufficio servizi demografici – servizio elettorale, anagrafe, stato civile-leva e servizi cimiteriali.

Invio domande

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando (Allegato A) entro e non oltre il giorno 3 febbraio 2022.

Prove d’esame

L’esame consisterà in tre fasi:

prova preselettiva (eventuale): consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla

predefinita, di cultura generale, di logica e sulle materie delle prove di concorso;

(eventuale): consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla predefinita, di cultura generale, di logica e sulle materie delle prove di concorso; prova scritta: potrà consistere, alternativamente, in:

– una prova per questionario formato in una serie di domande alle quali i candidati dovranno rispondere in maniera sintetica oppure in una serie di domande con risposte predefinite a scelta multipla;

– oppure in un elaborato o nella redazione di un atto amministrativo inerente ad una o più materie tra quelle d’esame;

– nello svolgimento di un tema;

potrà consistere, alternativamente, in: – una prova per questionario formato in una serie di domande alle quali i candidati dovranno rispondere in maniera sintetica oppure in una serie di domande con risposte predefinite a scelta multipla; – oppure in un elaborato o nella redazione di un atto amministrativo inerente ad una o più materie tra quelle d’esame; – nello svolgimento di un tema; prova orale: consisterà in un colloquio sulle materie d’esame indicate nel bando.

Scarica il bando

Concorsi istruttori amministrativi: 6 posti a Lendinara

Il Comune di Lendinara ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per vari comuni, riservato ai volontari delle Forze armate.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 3 febbraio 2022 in modalità esclusivamente telematica, seguendo le istruzioni riportate nel bando ufficiale.

Prove d’esame

La selezione dei candidati consiste in due prove:

una prova scritta : consiste nello svolgimento di un test a risposta multipla sulle materie d’esame indicate nel bando;

: consiste nello svolgimento di un test a risposta multipla sulle materie d’esame indicate nel bando; una prova orale.

Scarica il bando

Concorsi istruttori amministrativi: 8 posti a Montevarchi

Il Comune di Montevarchi ha indetto una selezione pubblica , per esami, per la copertura di otto posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Invio domande

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, a pena di esclusione, autenticandosi mediante le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), previa registrazione del candidato all’interno della piattaforma disponibile sulla rete internet all’indirizzo https://candidature.software-ales.it/site/signin., entro e non oltre il 10 febbraio 2022.

Prove d’esame

Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

una eventuale prova preselettiva svolta mediante procedura telematica;

una prova selettiva scritta;

una prova selettiva orale.

Scarica il bando

Concorsi istruttori amministrativi: 2 posti a Galluccio

Il Comune di Galluccio ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore amministrativo-tecnico-polizia municipale.

Invio domanda

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente online attraverso il FORM messo a disposizione sull’indirizzo web del comune www.comune.galluccio.ce.it

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al giorno 13 febbraio 2022.

Prove d’esame

La procedura selettiva del concorso consiste in:

prova scritta: serie di domande/quiz (n° 30 quiz/test con tre risposte di cui solo una esatta) a risposta multipla inerenti le materie oggetto del programma d’esame.

serie di domande/quiz (n° 30 quiz/test con tre risposte di cui solo una esatta) a risposta multipla inerenti le materie oggetto del programma d’esame. prova orale: vertente sulle materie previste dal programma d’esame.

Scarica il bando

Concorsi istruttori amministrativi: come prepararsi

Per la preparazione ai concorsi per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo consigliamo il seguente volume:

Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Collaboratore professionale e Istruttore nell’area amministrativa e contabile degli Enti locali (cat. B e C) e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.







© RIPRODUZIONE RISERVATA