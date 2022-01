Concorso Agenzia Entrate 2021, prova tecnico-professionale: come prepararsi

*aggiornamento del 12/01/2022: online sul sito dell’Agenzia delle Entrate il diario e le sedi di svolgimento delle prove oggettive tecnico-professionali per i codici concorso RTRIB2170, CG20, PD10, LEG70 e INTER50, le quali avranno luogo nella settimana dal 7 all’11 febbraio 2022.

Il calendario e le sedi di svolgimento delle prove d’esame per i singoli codici concorso

saranno pubblicati il giorno 21 gennaio 2022. Di seguito il Manuale per prepararsi alla prova tecnico-professionale.

Leggi l’avviso

La prova oggettiva tecnico-professionale sarà la seconda fase della procedura di selezione del Concorso Agenzia Entrate 2021, per l’assunzione di 2320 figure professionali di Funzionari tributari. Secondo quanto previsto dal bando ufficiale, gli aspiranti candidati hanno tempo fino al 30 settembre per inoltrare la domanda di partecipazione al concorso.

Oggi, nello specifico, approfondiremo le modalità di espletamento e di preparazione dei candidati in vista della prova oggettiva tecnico professionale, ovvero la seconda prova selettiva. Di seguito il volume per la prova tecnico professionale del concorso.

Concorso Agenzia Entrate 2021: prove

La procedura di selezione del Concorso dell’Agenzia Entrate 2021 a cui i candidati saranno sottoposti sono articolate diversamente a seconda del profilo professionale di riferimento. Inoltre, il calendario delle suddette prove verrà pubblicato il 15 ottobre 2021.

In particolare, le fasi della procedura selettiva prevista per il profilo di Funzionario tributario sono tre, così suddivise:

prova oggettiva attitudinale: consisterà in una serie di domande a risposta multipla;

consisterà in una serie di domande a risposta multipla; prova oggettiva tecnico-professionale: anche questa fase di selezione consisterà in una serie di domande a risposta multipla, volte ad accertare la conoscenza delle materie d’esame. Sono ammessi alla prova orale integrata dal tirocinio i candidati che riportano il punteggio minimo di 21/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%;

anche questa fase di selezione consisterà in una serie di domande a risposta multipla, volte ad accertare la conoscenza delle materie d’esame. Sono ammessi alla prova orale integrata dal tirocinio i candidati che riportano il punteggio minimo di 21/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%; prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico: al termine del periodo di tirocinio, la commissione di esame sottopone i candidati alla prova finale orale per valutarne la preparazione professionale. Questa si svolgerà in videoconferenza da remoto o con modalità tradizionali (in presenza) e verterà sulle materie specificate nella tabella del relativo concorso e sull’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Per quanto riguarda invece il profilo di Funzionario informatico, la selezione si articola nelle seguenti fasi:

valutazione dei titoli: effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso; prova oggettiva tecnico-professionale: consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie previste dal bando;

consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie previste dal bando; prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico: la prova orale del concorso per Funzionari informatici si svolgerà con le stesse modalità previste per il profilo di Funzionari tributari.

Concorso Agenzia Entrate 2021: prova tecnico-professionale

La fase di selezione dei candidati per il Concorso Agenzia Entrate 2021 per il profilo professionale di Funzionario tributario prevede dunque tre prove:

prova oggettiva attitudinale;

prova oggettiva tecnico-professionale;

prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico.

La seconda prova (oggettiva tecnico-professionale) consiste in una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle materie specificate nella tabella del relativo codice concorso:

Ufficio/profilo Materie d’esame Esperti di fiscalità internazionale – Codice INTER50 diritto tributario con particolar riferimento alla fiscalità internazionale;

diritto dell’Unione europea e diritto internazionale;

diritto commerciale;

elementi di diritto amministrativo;

elementi di diritto penale;

contabilità aziendale;

organizzazione e gestione aziendale;

elementi di statistica;

inglese, di cui si chiede una conoscenza elevata. Esperti attività legale – Codice Leg 70 diritto amministrativo;

diritto civile e commerciale;

diritto del lavoro;

diritto penale con particolare riferimento alla parte generale e ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati di falso in atti. Esperti in protezione dati personali – Codice PD 10 diritto alla protezione dei dati personali;

diritto delle nuove tecnologie;

diritto amministrativo;

modelli di gestione del rischio. Esperti per il controllo di gestione – Codice CG 20 economia aziendale;

ragioneria generale ed applicata;

bilancio e finanza aziendale;

organizzazione aziendale;

pianificazione strategica, programmazione operativa, budgeting e controllo di

gestione;

gestione; ragioneria pubblica e contabilità di stato;

elementi di statistica;

elementi di diritto tributario;

elementi di diritto commerciale;

elementi di scienza delle finanze;

elementi di diritto amministrativo. Uffici centrali – compresi SAM e COP – Codice RTRIB2170 diritto tributario;

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

contabilità aziendale;

organizzazione e gestione aziendale;

scienza delle finanze;

elementi di statistica.

La prova è valutata in trentesimi e sono ammessi alla prova orale integrata dal tirocinio i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%. L’eventuale frazione decimale è arrotondata all’intero per eccesso. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi al periodo di tirocinio.

Concorso Agenzia Entrate 2021: come prepararsi

Per la preparazione alla prova tecnico-professionale del Concorso Agenzia Entrate 2021, per il profilo di Funzionario-tributario, consigliamo il seguente kit, che contiene i 2 manuali contenenti una sezione teorica e una selezione di quiz con risposta commentata su tutte le materie richieste dal bando.

Nelle sezioni online collegate ai singoli volumi contenuti nel kit sono presenti:

– simulatori e quiz per effettuare esercitazioni;

– aggiornamenti normativi.

Teoria e Test

Il Kit è un utile strumento di preparazione per i candidati alla prova tecnico professionale del Concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per 2320 Funzionari amministrativo tributari.







© RIPRODUZIONE RISERVATA