Concorso Ripam 2293 diplomati, bando in Gazzetta: come partecipare

Nuovo Concorso Ripam per diplomati: nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato.

Come si legge nel bando, il 30 per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Vediamo nel dettaglio tutti i profili professionali richiesti, i requisiti per avere accesso alla procedura, come partecipare e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Ripam 2293 diplomati: profili professionali

I 2293 posti messi a disposizione dal Concorso Ripam sono così suddivisi per profilo professionale nelle varie sedi:

1250 unità di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), di cui:

– 100 da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2);

– 756 da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

– 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);

– 60 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

– 20 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3);

– 56 da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze, uffici centrali (Area II-F2);

– 268 da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

– 100 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);

– 20 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

– 80 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3);

– 274 da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze, uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi (Area II-F2);

– 205 da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

– 20 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Concorso Ripam 2293 diplomati: requisiti

Per avere accesso al Concorso Ripam 2293 diplomati, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

età non inferiore ai 18 anni;

possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

Concorso Ripam 2293 diplomati: invio domande

La domanda può essere presentata a partire dal 7 gennaio 2022 alle ore 12,00.

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo «https://ripam.cloud/», previa registrazione sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del 7 febbraio 2022.

Consulta il bando

Concorso Ripam 2293 diplomati: prove d’esame

Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso:

una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso: consisterà in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali;

Concorso Ripam 2293 diplomati: valutazione dei titoli

La seconda fase della procedura selettiva del concorso consiste nella valutazione dei titoli dichiarati dai candidati all’interno della domanda di partecipazione. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;

1 punto per ogni dottorato di ricerca;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

Ultimata la prova selettiva scritta, la commissione esaminatrice stilerà le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli.

