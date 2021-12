Stoccaggio merci: quando il self storage conviene di più

Aziende, commercianti e startup spesso hanno bisogno di più spazio per lo stoccaggio merci al fine di gestire al meglio la loro attività. La convinzione generale è che sia necessario affittare un magazzino tradizionale a prescindere dal tipo di prodotti venduti poiché, con la crescita dell’attività, ci sarà sempre abbastanza spazio per conservare e gestire la merce.

In realtà non è la scelta più conveniente. Avere un magazzino garantisce spazio sufficiente a conservare le merci, ma comporta anche molti costi aggiuntivi di stoccaggio e manutenzione che a prima vista sembrano pesare poco sul bilancio dell’impresa. Optando per un servizio di self storage, invece, è possibile ottenere diversi benefici in termini di costi e organizzazione: vediamo quali sono.

Costi contenuti e su misura

Come accennato in precedenza, un magazzino tradizionale in affitto ha generalmente costi di manutenzione e stoccaggio più elevati rispetto a una soluzione di self storage, considerando che spesso si deve ricorrere a metrature superiori alle reali esigenze. Con il deposito temporaneo è invece possibile scegliere uno spazio su misura e adeguato alle reali esigenze dell’attività: questo significa pagare solo per lo spazio utilizzato. Il leader italiano del self storage, Casaforte, offre diverse soluzioni per lo stoccaggio merci grazie a depositi con dimensioni che variano da 1 a 100 mq, ideali per conservare la quantità di merce desiderata.

Sicurezza e protezione

Non tutti i magazzini tradizionali sono forniti di un adeguato livello di sorveglianza. I centri di self storage, invece, sono dotati di sistemi di videosorveglianza e di sicurezza innovativi, anche per i depositi più piccoli. I box temporanei, inoltre, assicurano massima protezione dalla polvere e dall’umidità, caratteristica fondamentale per stoccare determinate categorie di merci.

Maggiore flessibilità

A differenza dei magazzini, i depositi self storage offrono maggiore flessibilità in termini di tempo, oltre che di spazio. In caso di aumento delle vendite, l’impresa può decidere di utilizzare un deposito più grande per tutto il periodo necessario e di tornare a un box dalle dimensioni minori quando il commercio affronta una fase di stallo. Il tutto pagando sempre e comunque solo lo spazio che si utilizza realmente.

Self storage per lo stoccaggio merci: ci pensa Casaforte

I vantaggi finora descritti trovano concretezza grazie agli Hotel delle Cose di Casaforte, box per il deposito di merci, oggetti, mobili e attrezzature presenti in oltre 20 città in tutta Italia. Il servizio è altamente flessibile: la tariffa mensile è calcolata in base al tempo e allo spazio utilizzati, con la possibilità di disdire o rinnovare l’accordo con pochi giorni di preavviso e senza vincoli aggiuntivi.

I depositi sono disponibili in diverse metrature, con spazi sempre puliti, asciutti e videosorvegliati. È possibile accedere tramite codice personale ogni volta che lo si desidera per gestire lo stoccaggio merci in modo sicuro e ottimale (molte strutture sono dotate persino di accesso h24 e 7 giorni su 7). Inoltre, su richiesta, è possibile usufruire di servizi aggiuntivi come l’imballaggio e le scaffalature personalizzate per ottenere maggiore comodità e migliorare l’organizzazione.

Il preventivo è gratuito: il personale è sempre attento alle richieste dei clienti e fornisce tutti i dettagli sulle soluzioni più adeguate per lo stoccaggio merci. Con Casaforte, conservare e gestire le merci della propria attività commerciale è più sicuro e conveniente!

