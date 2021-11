Super Green pass, oggi il CdM: tutte le novità in arrivo

Con l’arrivo della quarta ondata e il conseguente aumento dei contagi crescono le ipotesi di possibili revisioni alle misure adottate finora per la lotta alla pandemia. Nel Consiglio dei Ministri di oggi, 24 novembre, il Governo dovrebbe decidere sull’obbligo della terza dose per i sanitari, tra i primi ad aver ricevuto il siero al momento dell’apertura della campagna vaccinale e tra le categorie più a rischio in questo momento. Ma le novità più consistenti arrivano soprattutto dal fronte della Certificazione Verde, con l’istituzione di un Super Green Pass solo per vaccinati e guariti, e con la riduzione della validità del certificato: tenendo conto degli ultimi rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità e con l’obiettivo di spingere sulle terze dosi, il Green Pass dovrebbe veder ridotto il suo periodo di validità da 12 a 9 mesi.

Si concretizzano quindi le ipotesi di restrizioni imposte solo ai non vaccinati, misure richieste dalle Regioni ma che fino a poco tempo fa non avevano trovato il parere favorevole del premier Draghi.

Con un doppio binario per il Green Pass molte delle attività sociali saranno precluse a chi non è vaccinato. Il Pass ottenibile con il tampone, molecolare o antigenico rapido, servirà per recarsi al lavoro e per altre attività essenziali. Non ci saranno in CdM le altre misure di cui si era parlato recentemente, come la riduzione della durata del Certificato ottenuto con tampone rapido e l’uso esclusivo del tampone molecolare.

Vediamo quindi le ultime novità sul Certificato verde e cosa dovrebbe cambiare prossimamente con il Super Green Pass, in attesa delle decisioni del Governo.

Super Green Pass: doppio binario

L’aumento dei contagi preoccupa le Regioni, che hanno chiesto al Governo l’introduzione di misure restrittive rivolte solo ai non vaccinati, come un Super Green Pass sulla scia di quanto sta avvenendo in Austria e in altri paesi. Il Governo non era inizialmente intenzionato a perseguire questa linea, ma l’aumento dei contagi degli ultimi giorni con il rischio per diverse regioni di passare in Zona Gialla ha cambiato la linea del premier.

I contagi stanno aumentando, e per non incorrere nel rischio di dover chiudere le attività a Natale le Regioni hanno chiesto nei giorni scorsi di istituire il Super Green Pass, una certificazione rafforzata e ottenibile solo con vaccino o guarigione, mentre il tampone potrebbe restare solo per il lavoro, sul modello austriaco delle 2G (Geimpft – vaccinato e Genesen – guarito NdR). In questo modo le attività sociali sarebbero precluse ai non vaccinati, che non potranno accedere a cinema, teatri, ristoranti al chiuso. Il Governo sta decidendo quando questa misura potrebbe essere applicata, se a partire dalla Zona Gialla o dalla Zona arancione, o se renderla effettiva già da subito per tutti anche in zona bianca.

Il dubbio è anche sulla data di entrata in vigore, che potrebbe già essere il 29 novembre, o il primo fine settimana di dicembre.

Sicuramente una misura che fa discutere, poiché implica questioni legate alla privacy relativamente ai dati sanitari dei cittadini, e potrebbe influire negativamente anche sul turismo natalizio. Ultimo ma non per importanza, la decisione potrebbe vedere una pioggia di ricorsi.

Green Pass: durata ridotta a 9 mesi

Inoltre, per spingere sulle terze dosi il Governo deciderà sulla riduzione della durata della certificazione verde ottenuta con la seconda dose, portandola da 12 a 9 mesi. Sulla questione si era espressa la ministra Gelmini, che ai microfoni di Skytg24 aveva affermato che la validità della certificazione verde “resta a 12 mesi, ma il governo monitora l’andamento dei contagi e sulla base di questi valuteremo la durata futura“.

Gli ultimi dati hanno costretto il Governo a rivedere le misure, mentre tutti gli Stati europei si stanno adeguando in questo senso omologando la durata e rendendola uguale per tutti a 9 mesi.

Nessuna novità invece su una possibile proroga al 2022 dell’obbligo del Green Pass, l’ipotesi sarebbe quella di una proroga fino a giugno.

Obbligo terza dose al personale sanitario

I contagi tra il personale sanitario stanno aumentando bruscamente nell’ultimo periodo. Stando al report sul Covid del Sindacato Infermieri Italiani – Nursing Up, nel periodo tra il 14 ottobre e il 14 novembre i contagi sono raddoppiati rispetto al mese precedente.

I sanitari sono stati tra i primi a ricevere il vaccino, e sono già soggetti all’obbligo di legge grazie al cd. Decreto Covid (Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76). Nei prossimi giorni dovrebbe quindi arrivare in Consiglio dei Ministri l’obbligo per i sanitari di sottoporsi alla terza dose.

Nel frattempo, una circolare del Commissario straordinario Figliuolo ha invitato le Regioni ad avviare la somministrazione delle terze dosi anche agli over 40 a partire dal 22 novembre, mentre una nuova Circolare del Ministero della Salute ha ridotto il tempo che dovrà trascorrere dalla seconda dose, che passa adesso a 5 mesi. Queste decisioni si allineerebbero alla volontà di ridurre la validità del Green Pass per spingere ancora di più sulla terza dose.

Verso il ritorno alle mascherine all’aperto

Un’altra proposta delle Regioni finita sul tavolo di Governo riguarda un possibile ritorno dell’obbligo delle mascherine all’aperto anche in Zona Bianca. La misura avrebbe lo scopo di limitare la trasmissione del virus durante il periodo natalizio, quando soprattutto nelle grandi città si prefigurerebbe il rischio di assembramenti nelle grandi piazze e nelle vie dello shopping.

Si tratta di misure ancora sulle quali si è ancora al lavoro e che causeranno non poche discussioni all’interno della larga maggioranza che lo compone. Occorreranno diverse valutazioni, si attendono quindi nuovi sviluppi e il prossimo Consiglio dei Ministri.







