Nuovo Decreto Recovery: turismo, università, tutte le misure in arrivo

Proseguono le misure di attuazione del Recovery Plan italiano, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’arrivo nel prossimo Consiglio dei Ministri di un nuovo Decreto Recovery. Nella notte del 26 ottobre si è tenuto infatti il Preconsiglio dei Ministri che aveva, tra i provvedimenti all’ordine del giorno anche un decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose“.

Diverse le misure in arrivo: la bozza del Dl contiene infatti 42 norme, che riguardano diversi ambiti. Si va dall’università all’edilizia, dal turismo alla digitalizzazione.

Previsto infatti un nuovo “Fondo per la Repubblica Digitale”, che servirà per fornire agevolazioni a chi investe in formazione digitale. Novità anche per le strutture alberghiere, con un bonus per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le misure in arrivo con il nuovo Decreto Recovery.

Nuovo Decreto Recovery: università

Per quanto riguarda l’università, la bozza del decreto prevede una serie di misure in tema di alloggi universitari, con una serie di fondi per promuovere la “ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l’acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi“. Provvedimenti su questo tema erano previsti dal PNRR e si avviano verso l’attuazione.

Arrivano inoltre fondi per nuove borse di studio e misure volte a promuovere l’interdisciplinarietà, con la possibilità di conseguire crediti universitari in corsi affini a quello scelto per la laurea. Arriverà infine un concorso per scuole innovative.

Nuovo Decreto Recovery: turismo

Il turismo è sicuramente uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Per questo motivo sono previste diverse misure per questo settore, prima su tutte l’arrivo dell’Ecobonus all’80% e un contributo a fondo perduto per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico delle strutture alberghiere, per la costruzione di piscine termali e per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In arrivo inoltre nuovi crediti d’imposta al 50% per lo sviluppo digitale di tour operator e agenzie turistiche.

Nuovo Decreto Recovery: rigenerazione urbana

Vengono stanziati oltre 2 miliardi di euro per combattere il degrado urbano e promuovere la rigenerazione, attraverso la ristrutturazione e la riqualificazione di aree pubbliche e strutture e per sostenere progetti legati alle cd. smart cities.

Viene potenziata la figura del commissario unico alle bonifiche delle discariche abusive e viene potenziata le gestione commissariale per il risanamento delle aree di Bagnoli in Campania e di Taranto.

Nuovo Decreto Recovery: cantieri e infiltrazioni mafiose

Previste nuove norme per evitare il blocco dei lavori nei cantieri mantenendo i controlli per il contrasto alle infiltrazioni mafiose.

Nuovo Decreto Recovery: Fondo Repubblica Digitale

Viene istituito il Fondo per la Repubblica Digitale, fino al 2026 e finanziato dai versamenti di diverse fondazioni con l’obiettivo di sostenere una serie di progetti per l’inclusione digitale e la formazione. Le fondazioni in questione potranno usufruire di un credito d’imposta al 65% nel 2022 e nel 2023 e al 75% gli altri anni. Per il fondo verranno inoltre stanziati 4,27 milioni di euro per il 2022, 70 milioni di euro per il 2023, 70 milioni di euro il 2024 e il 2025, 35 per il 2026.

Il decreto verrà discusso e approvato nel prossimo Consiglio dei Ministri. Alcune norme potrebbero quindi essere soggette a cambiamenti, si dovrà attendere la riunione e la successiva pubblicazione del Dl in Gazzetta Ufficiale per conoscere nel dettaglio tutte le misure in arrivo.

