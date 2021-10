L’importanza delle opinioni per il business e la loro gestione

Le opinioni sono importanti e possono essere davvero determinanti per il successo di un’azienda. Stiamo parlando delle recensioni che gli utenti lasciano online. In effetti il discorso non si potrebbe comprendere esattamente, se non consideriamo che ormai le abitudini di chi naviga su internet sono molto cambiate. Tutto questo è stato possibile grazie ad una diffusione maggiore della connessione alla rete anche grazie all’avvento dei dispositivi mobili, come lo smartphone, che in ogni momento ci consentono di essere collegati. Gli utenti di internet sono anche consumatori, perché consultano proprio la rete per cercare informazioni e prendere decisioni di acquisto.

Perché gli utenti lasciano le recensioni sul web

Perché gli utenti scrivono le loro recensioni online? Il panorama da questo punto di vista appare molto diversificato, infatti si possono trovare recensioni un po’ su tutto, come per esempio le opinioni Sorgenia, come quelle che sono riportate sul sito Opinioni.it. Quest’ultimo è un portale di riferimento molto importante per chi cerca informazioni sulle recensioni che gli utenti che hanno provato un determinato prodotto o servizio vogliono condividere con gli altri utenti.

È chiaro che c’è una tendenza sempre più visibile alla condivisione, quasi si volesse colmare il divario tra il brand e il cliente. Quest’ultimo si considera sempre più il protagonista dell’acquisto e anche da parte delle aziende c’è sicuramente la volontà di ottenere le recensioni, perché sanno come siano veramente importanti nell’instaurare un dialogo diretto tra il marchio e il cliente stesso.

Insomma possiamo dire che nell’online diventa sempre più importante l’accordo commerciale fra l’azienda e il cliente e quindi il frutto di questo accordo non può essere che la condivisione delle opinioni.

Questo differisce sicuramente per certi versi dal fatto che a volte anche le recensioni possono considerarsi un’operazione di marketing.

Come gestire le recensioni

Naturalmente quando parliamo di recensioni che gli utenti lasciano sul web, non ci riferiamo soltanto a quelle positive, visto che a volte possono essere anche negative. In ogni caso, sia nell’una che nell’altra situazione, le opinioni degli utenti possono essere importanti per il brand e per l’azienda che si ritrova a gestire le recensioni che ha avuto è necessario mettere lo stesso livello di attenzione sia alle opinioni positive che a quelle negative.

Questo vuol dire che le recensioni sono importanti, perché possono riuscire a significare un aumento significativo del business dell’azienda stessa. Se esaminiamo la situazione dal punto di vista economico, ci accorgiamo che sicuramente le opinioni positive danno luogo alla possibilità di maggiori opportunità che il cliente ripeta l’acquisto nel senso di un vero e proprio processo di fidelizzazione.

Tutto ciò, unito al passaparola, che può essere sia online che offline, può portare ad un incremento dei clienti, a maggiori vendite e quindi ad un guadagno più consistente per l’azienda. Comunque anche le recensioni negative si possono sfruttare per il bene del brand. L’importante è saperle gestire nel modo più adeguato.

È fondamentale da questo punto di vista rispondere il prima possibile alle opinioni lasciate, anche se sono negative, e fornire l’assistenza di un servizio clienti che si riveli all’altezza. In questa maniera gli utenti cominceranno ad apprezzare anche alcuni aspetti del brand che prima non avevano considerato, perché si sentono ascoltati e sanno come dietro ad ogni loro richiesta ci sia la possibilità effettiva di risolvere il problema.

Tutto ciò vuol dire che un’esperienza negativa si può trasformare in positiva e questo comporta delle conseguenze essenziali, perché non significa soltanto riuscire ad acquistare fiducia da parte di un cliente che inizialmente sembrava non fidarsi dell’azienda. Infatti anche la trasformazione dell’esperienza negativa in positiva può rivelarsi essenziale per raggiungere nuovi clienti e fidelizzarli.







